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«Белнефтехим» рассказал о возвращении поставок качественной нефти из России

Ведомости
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Российская нефть, соответствующая технологическим стандартам, начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба» на ОАО «Нафтан» в Витебскую область Белоруссии, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на представителя концерна «Белнефтехим».

«Сегодня началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода (Сургут – Полоцк). Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке», – отметил он. По данным «Белнефтехима», на Мозырском НПЗ качество нефти пока не улучшилось.

Белорусская компания «Белнефтехим» 19 апреля сообщила о резком снижении качества нефти, которую Россия экспортирует по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В «Белнефтехиме» отметили, что в нефти были обнаружены хлорорганические соединения, обладающие высокой коррозионной агрессивностью. Отдельно взятые пробы выявили превышение нормы этих веществ в 100 раз. Компания временно ограничила поставки российских нефтепродуктов и потребовала от российской трубопроводной компании «Транснефть» компенсацию. Российская сторона признала факт поставки некачественной нефти и заявила, что ищет решение проблемы. Белоруссия 23 апреля временно прекратила поставки из России светлых нефтепродуктов – бензинов и дизельного топлива – на Украину, в Польшу и страны Балтии.

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Бизнес
Новости

Reuters узнал о планах Airbnb запустить свои телешоу и фильмы

Ведомости
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Сервис поиска и краткосрочной аренды жилья Airbnb планирует запустить производство своих телешоу для того, чтобы «подогреть аппетит клиентов к путешествиям». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника.

По словам трех из них, сторонником идеи является сооснователь сервиса Брайан Чески, который считает, что такой контент важен для бренда, хотя выгода от него зачастую неопределенна. Чески хочет создать отдельную студию, говорит один из собеседников агентства. Принцип проекта, утверждает он, такой: «Давайте делать шоу. Давайте делать фильмы. Мы хотим иметь отношение ко всему, что связано с путешествиями».

Чески «любит большие и эффектные вещи», подчеркивает другой собеседник Reuters. По меньшей мере три года, утверждает другой источник, сервис обсуждал идеи создания минисериалов и фильмов в жанре докьюментари про путешествия, а также шоу с участием жилья, гостей и хозяев Airbnb. Обсуждалась и возможность работы студиями, и запуск своей собственной, добавляет он.

В интервью Reuters менеджер по коммуникациям Airbbnb Криз Лиэйн сказал, что компания рассматривает возможность трансляции фильмов и шоу через свое приложение, а также через другие видеоплатформы. Идея находится на стадии изучения и разработки, отметил он.

Стратегия, связанная с созданием шоу, очень важна для компании перед ее выходом на IPO, которое планируется в следующем году, пишет Reuters. Сервис, отмечает агентство, должно отделить себя от конкурентов, в частности Booking.com и Expedia, из-за «жестокой конкуренции и консолидации в туристической индустрии, где услуги по аренде квартир становятся все более распространенными».

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Политика
Новости

МИД Украины назвал решение России по Донбассу «продолжением агрессии»

Ведомости
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Решение России об упрощении процедуры выдачи гражданства жителям Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР) – это «продолжение агрессии» и вмешательства во внутренние дела Украины, написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. «Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», – добавил украинский министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который дает жителям ДНР и ЛНР право получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Российские паспорта им будут выдавать в течение трех месяцев с подачи заявления.

На Украине 21 марта прошел второй тур выборов президента. Победу одержал шоумен Владимир Зеленский, набравший в три раза больше голосов, чем действующий президент Петр Порошенко. Кремль не стал поздравлять Зеленского с победой.

Бизнес
Новости

Boeing отчитался о сокращении прибыли в I квартале

Ведомости
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Чистая прибыль американской авиастроительной компании Boeing в I квартале снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $2,15 млрд, выручка снизилась на 2% до $22,9 млрд, следует из отчетности корпорации.

Подразделение коммерческих самолетов в I квартале сократило поставки на 19% – 149 против 184 самолетов. В основном это самолеты серии 737 Max, отмечают в компании. Выручка подразделения уменьшилась на 9% до $11,8 млрд.

После инцидентов с самолетами 737 Max Boeing также отказался от своих прогнозов относительно финансовых результатов на 2019 г. Из-за неопределенности по срокам и условиям возвращения к эксплуатации 737 Max новый прогноз будет представлен позднее, добавили в компании.

За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в начале марта. В результате двух авиакатастроф погибли 346 человек. Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств крушения обоих самолетов.

Многие страны, в том числе и Россия, приостановили полеты 737 Max. С апреля Boeing сократил производство самолетов этой модели почти на 20%.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Политика
Новости

Сурков назвал справедливым шагом выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Ведомости
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Помощник президента России Владислав Сурков назвал решение Владимира Путина о выдаче жителям Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР) российских паспортов в упрощенном порядке справедливым и естественным шагом, передает ТАСС.

«Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу», – заявил Сурков.

Он подчеркнул, что после получения российского гражданства эти люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными.

На сайте Кремля 24 апреля опубликован указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР имеют право получить российское гражданство по упрощенной процедуре за три месяца. В документе указывается, что решение принято «в целях защиты прав и свобод» граждан, в соответствии с нормами международного права.

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Технологии
Новости

«Яндекс.Такси» инвестирует более 2 млрд рублей в технологии безопасности

Ведомости
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«Яндекс.Такси» в течение года инвестирует более 2 млрд руб. в разработку и развитие технологий безопасности движения, заявил операционный директор компании Даниил Шулейко на конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 г.» в Сколкове.

Шулейко также упомянул, что за последние два года «Яндекс.Такси» инвестировало более 1,2 млрд руб. в развитие и разработку технологий, повышающих безопасность поездок.

Речь идет об инвестициях в проекты, которые уже реализует «Яндекс.Такси»: оснащение автомобилей детскими креслами и разработка программ обучения водителей для работы в детском тарифе, тестирование предрейсовых медосмотров водителей с использованием технологий телемедицины, очные и заочные проверки состояния автомобилей, выполняющих заказы, программа страхования водителей и пассажиров.

Помимо этого в декабре 2018 г. «Яндекс.Такси» ввело удаленный мониторинг скорости, теперь водителям, допускающим превышение скоростного режима, рассылаются предупреждения, после которых следует блокировка – временная, а в случае необходимости – постоянная. По итогам первых месяцев 92% водителей, получивших предупреждения, отказались от дальнейших нарушений.

Шулейко представил новую разработку «Яндекса» – устройство, которое устанавливается в салон автомобиля и анализирует при помощи технологий компьютерного зрения и алгоритмов уровень внимания водителя. Для этого устройство отслеживает 68 точек на лице, направление взгляда и другие параметры. В случае если водитель отвлекается от дороги или алгоритм обнаруживает признаки усталости или сонливости, подается специальный сигнал. Мониторинг состояния водителя проводится в реальном времени и не требует подключения устройства к интернету.

«Яндекс.Такси» планирует связать устройство с таксометром и ограничивать доступ к заказам водителям, которые невнимательны на дороге или настолько устали, что не могут быть сконцентрированы на дороге. Основная задача этого проекта – значительно повысить безопасность такси и снизить уровень аварийности по вине невнимательности водителей. По словам Шулейко, автомобили уже выходят на линии в Москве с рабочим прототипом устройства, работающим в тестовом режиме. Массовое внедрение планируется в 2019 г.

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Технологии
Новости

Twitter обжаловал штраф за задержку переноса данных россиян

Ведомости
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Представители Twitter подали в Таганский суд Москвы жалобу на штраф за несвоевременное предоставление информации о локализации данных российских пользователей в России, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

По ее словам, жалоба уже поступила в суд, но еще не была назначена к рассмотрению в апелляционной инстанции.

Мировой судья участка 422 Таганского района Антон Козырев 5 апреля оштрафовал Twitter на 3000 руб. Через неделю аналогичный штраф был наложен на Facebook.

В Роскомнадзоре сообщили, что в ближайшее время могут направить социальным сетям новые требования локализовать базы данных с данными россиян в России. У компаний будет 6–9 месяцев на содержательный ответ ведомству. Согласно российскому законодательству сервис, который отказался переносить данные в Россию, может быть заблокирован.

Финансы
Новости

ВТБ разрешил пополнять карты других банков в своих банкоматах

Ведомости
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Клиенты всех российских банков теперь могут вносить наличные на свои карты через банкоматы ВТБ, сообщил банк. Услуга доступна в банкоматах с функцией внесения наличных, сейчас таких устройств почти 6700, рассказали в ВТБ.

Комиссия при внесении наличных составит 1% от суммы (минимум 20 руб.) для карт Visa и Mastercard, для карт «Мир» оно будет бесплатно.

«В будущем мы готовы сделать сервис полностью бесплатным и уже ведем переговоры с другими банками, чтобы обеспечить клиентов такой возможностью», – заявил вице-президент ВТБ Алексей Киричек (его слова приводятся в сообщении банка).

Такую услугу предлагают также Альфа-банк, «Русский стандарт», «Тинькофф банк», МКБ и «Авангард», сообщили представители этих банков. «ФК Открытие» собирается внедрить эту функцию осенью, Росбанк – в ближайшее время, рассказали в пресс-службах банков.

Бизнес
Новости

Philip Morris запустит страховую компанию со скидками для бросивших курить клиентов

Ведомости
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Одна из крупнейших в мире табачных компаний – Philip Morris International (PMI, выпускает сигареты Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield) зарегистрирует страховую компанию, которая будет предоставлять скидки для тех, кто бросит курить, сообщает CNBS.

Страховая компания будет называться Reviti и станет 100%-ной «дочкой» PMI. Сначала она появится в Великобритании, но у компании есть планы выхода и на другие рынки.

Скидки будут предоставляться тем, кто приостановит или бросит курение. Кроме того, скидки будут доступны тем, кто перейдет на курение девайсов, которые считаются менее вредными, в частности на электронные сигареты или iQOS – приборы по нагреванию табака, которые выпускает Philip Morris.

В среднем скидка для тех, кто перейдет на электронные сигареты, составит 2,5%, а те, кто будет использовать iQOS в течение трех месяцев, получат скидку в 25%. Люди, которые бросят курить по меньшей мере на год, получат скидку в 50%.

Как отмечает CNBC, электронные сигареты очень популярны в Великобритании. В частности, это связано с тем, что власти называют эти девайсы менее вредной альтернативой и призывают людей замещать ими курение сигарет. Предлагая людям скидки за переход на iQOS, PMI может способствовать интересу к этому устройству, заключает издание.

Политика
Новости

Минздрав заявил о двукратном сокращении потребления алкоголя в России

Ведомости
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Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 л на душу населения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

«Потребление алкоголя сократилось в 2018 г. до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 г., то есть почти в два раза», — заявила она на итоговой коллегии министерства. По информации Скворцовой, одновременно сокращается количество случаев алкогольного отравления, а также связанных с употреблением алкоголя заболеваний. Благодаря этому смертность среди российских мужчин трудоспособного возраста с 2012 г. снизилась на 18%.

Как сообщало ранее Росалкогольрегулирование, треть от всего потребляемого россиянами алкоголя в 2018 г.была поддельной — это самогон, контрафакт и суррогаты. Замглавы службы Владислав Заславский доложил Скворцовой, что показатель незарегистрированной продукции при потреблении на душу населения должен снизиться к 2020 г. до 1,9 л. Ведомство также продолжает работу по борьбе с нелегальной продажей алкоголя: с июня 2018 г. по решению службы было заблокировано свыше 1000 нелегальных сайтов по продаже алкоголя.

Политика
Новости

Крупные туроператоры приостановили продажи путевок на Шри-Ланку

Ведомости
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Несколько крупных российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании.

«Мы приостановили продажу туров на курорты острова Шри-Ланка. В случае отказа от ранее приобретенных пакетов клиенты смогут вернуть стоимость туристического продукта в полном объеме», – заявили в компании TEZ Tour. По словам представителя туроператора, туристический сезон в стране закончился еще в конце марта. В последнее время в Шри-Ланку туры планировались в формате индивидуальных заездов. Никто из находящихся сейчас на Шри-Ланке клиентов TEZ Tour не высказал желания вернуться из поездки раньше срока, отметили в компании.

Anex Tour и Coral Travel также приостановили продажи туров. «Аннуляций или преждевременного прерывания отдыха у нас нет. В случае возникновения запросов будем работать в индивидуальном порядке», – отметили в Anex Tour. Клиенты туроператора отдыхают на побережье, где ситуация спокойная, экскурсии временно не проводятся, уточнили в компании. Сейчас в стране действует комендантский час, усилены меры безопасности. «Поскольку аэропорт находится в пригороде Коломбо, трансферы осуществляются по объездной дороге без заезда в город. Каждое транспортное средство проверяется, в связи с этим время трансфера перед вылетом увеличено», – рассказали в Anex Tour.

Гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная заявила, что туры на Шри-Ланку не являются массовым продуктом туроператора, их продавали по запросу в индивидуальном порядке. Сейчас тур на Шри-Ланку невозможно купить, «бронирований также нет», добавила она.

Террористы-смертники совершили восемь взрывов на Шри-Ланке 21 апреля. В этот день католики празднуют Пасху. Объектами атак были отели и храмы в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, в результате нападений погибло более 350 человек, около 500 человек ранены. Ранее Министерство иностранных дел России и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку. Ростуризм также рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в страну.

Взрывы на Шри-Ланке

Выбор редактора
Финансы
Новости

Доллар подорожал на бирже на 35 копеек

Ведомости
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Рубль дешевеет на торгах Московской биржи в среду, 24 апреля. Курс доллара вырос на 35 коп. до 64,04 руб., курс евро – на 31 коп. до 71,8 руб.

Накануне доллар укреплялся к большинству валют – индекс доллара в моменте прибавлял до 0,5%, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Рубль держался лучше других валют благодаря налоговому периоду и дорожающей нефти, но сегодня некоторые инвесторы, опасаясь дальнейшего роста доллара, могли начать фиксировать прибыль, сказал он «Ведомостям». «Тем более что нефтяные котировки хотя и превышают по-прежнему $74 за баррель Brent, все же сдвинулись вниз по сравнению с максимумами вторника», – добавляет Зварич.

Баррель Brent на Межконтинентальной бирже к 13.25 мск подешевел на 0,05% до $74,47.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,23% до 2581,43 п. Индекс РТС упал на 0,63% до 1269,61 п.

Впрочем, если цены на нефть возобновят рост, доллар снова начнет двигаться в сторону 63 руб., уверен аналитик. Справедливый курс американской валюты, по его оценке, 62–63 руб. за доллар.

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