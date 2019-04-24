«Белнефтехим» рассказал о возвращении поставок качественной нефти из России
Российская нефть, соответствующая технологическим стандартам, начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба» на ОАО «Нафтан» в Витебскую область Белоруссии, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на представителя концерна «Белнефтехим».
«Сегодня началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода (Сургут – Полоцк). Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке», – отметил он. По данным «Белнефтехима», на Мозырском НПЗ качество нефти пока не улучшилось.
Белорусская компания «Белнефтехим» 19 апреля сообщила о резком снижении качества нефти, которую Россия экспортирует по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В «Белнефтехиме» отметили, что в нефти были обнаружены хлорорганические соединения, обладающие высокой коррозионной агрессивностью. Отдельно взятые пробы выявили превышение нормы этих веществ в 100 раз. Компания временно ограничила поставки российских нефтепродуктов и потребовала от российской трубопроводной компании «Транснефть» компенсацию. Российская сторона признала факт поставки некачественной нефти и заявила, что ищет решение проблемы. Белоруссия 23 апреля временно прекратила поставки из России светлых нефтепродуктов – бензинов и дизельного топлива – на Украину, в Польшу и страны Балтии.