Сурков назвал справедливым шагом выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Помощник президента России Владислав Сурков назвал решение Владимира Путина о выдаче жителям Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР) российских паспортов в упрощенном порядке справедливым и естественным шагом, передает ТАСС.
«Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу», – заявил Сурков.
Он подчеркнул, что после получения российского гражданства эти люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными.
На сайте Кремля 24 апреля опубликован указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР имеют право получить российское гражданство по упрощенной процедуре за три месяца. В документе указывается, что решение принято «в целях защиты прав и свобод» граждан, в соответствии с нормами международного права.