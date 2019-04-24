Сурков назвал справедливым шагом выдачу российских паспортов жителям Донбасса

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Reuters узнал о планах Airbnb запустить свои телешоу и фильмы

Сервис поиска и краткосрочной аренды жилья Airbnb планирует запустить производство своих телешоу для того, чтобы «подогреть аппетит клиентов к путешествиям». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника.

По словам трех из них, сторонником идеи является сооснователь сервиса Брайан Чески, который считает, что такой контент важен для бренда, хотя выгода от него зачастую неопределенна. Чески хочет создать отдельную студию, говорит один из собеседников агентства. Принцип проекта, утверждает он, такой: «Давайте делать шоу. Давайте делать фильмы. Мы хотим иметь отношение ко всему, что связано с путешествиями».

Чески «любит большие и эффектные вещи», подчеркивает другой собеседник Reuters. По меньшей мере три года, утверждает другой источник, сервис обсуждал идеи создания минисериалов и фильмов в жанре докьюментари про путешествия, а также шоу с участием жилья, гостей и хозяев Airbnb. Обсуждалась и возможность работы студиями, и запуск своей собственной, добавляет он.

В интервью Reuters менеджер по коммуникациям Airbbnb Криз Лиэйн сказал, что компания рассматривает возможность трансляции фильмов и шоу через свое приложение, а также через другие видеоплатформы. Идея находится на стадии изучения и разработки, отметил он.

Стратегия, связанная с созданием шоу, очень важна для компании перед ее выходом на IPO, которое планируется в следующем году, пишет Reuters. Сервис, отмечает агентство, должно отделить себя от конкурентов, в частности Booking.com и Expedia, из-за «жестокой конкуренции и консолидации в туристической индустрии, где услуги по аренде квартир становятся все более распространенными».