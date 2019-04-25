Египет продлил чрезвычайное положение на три месяца

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Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров

В Москве визовые центры Испании, Чехии и Франции работают со сбоями. В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, переодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании. Во избежание срыва поездки туристам рекомендуется приобретать страховки от невыезда, отмечает АТОР.

Запись в BLS на подачу документов на апрель невозможна, информации о свободных датах на май нет, уточняется в сообщении. «Мы отнесли документы туроператору 18 апреля, но подадут они их только 29 апреля, а получим мы их хорошо если за день до вылета туристов», – рассказал один из турагентов. По словам сотрудника другого турагентства, туристов просят самостоятельно подавать документы на визу через премиальный зал визового центра.

Специалисты туроператора «Русский Экспресс» сообщили, что с большими очередями сталкиваются прежде всего «частники». «Для туроператоров ситуация лучше, но тоже далеко не идеальная», — отметил сотрудник компании. Туристам, желающим улететь в Испанию 15 мая, открыть визу уже невозможно. «Это проблема не самого визового центра, здесь нужно задавать вопросы консульству», — отметили в «Русском Экспрессе».

В среду, 24 апреля несколько крупных российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку из-за серии терактов, произошедших в стране 21 апреля. В этот день католики праздновали Пасху. Террористы-смертники атаковали отели и храмы в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, жертвами терактов стали более 350 человек, около 500 человек получили ранения.