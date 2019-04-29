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Кремль прокомментировал слова Зеленского о российских паспортах для украинцев

Кремль принял во внимание заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировавшего выдачу российских паспортов гражданам Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва готова вести диалог с Киевом, но не понимает, как можно решить конфликт на юго-востоке Украины, «де-факто отказываясь от основных положений минских договоренностей».

Российский президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Он подчеркивал, что Россия не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы. Позже Путин допустил, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства может быть распространен на всех жителей Украины.

Действующий украинский президент Петр Порошенко увидел в указе Путина подготовку Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Зеленский назвал это решение попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он предположил, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине. Зеленский добавил, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, «кто готов бороться за свободу».

Зеленский подчеркивал, что готов к переговорам с российскими властями и намерен обсуждать «новые условия существования Украины и России». При этом, по его мнению, настоящая нормализация двусторонних отношений возможна только после «полной деоккупации» Донбасса и Крыма.