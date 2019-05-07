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Минтруд составил график выходных дней в 2020 году

Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4-5 января предлагается перенести на 4-5 мая, что позволит населению отдыхать в майские праздники с 1 по 5 число. Несмотря на перенос, 4 и 5 января будут нерабочими днями, так как попадают на субботу и воскресенье.

Таким образом, новогодние праздники в 2020 г. продлятся с 1 по 8 января. Также выходными будут 22-24 февраля, 7-9 марта, 9-11 мая, 12-14 июня и 4 ноября, отмечается в пояснительной записке к документу.

Минтруд ежегодно готовит предложения о переносе праздничных выходных дней. После общественной экспертизы документ должна утвердить трехсторонняя комиссия правительства и премьер-министр Дмитрий Медведев.