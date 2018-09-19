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Минтруд утвердил перенос выходных и праздничных дней в 2019 году

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 г. Об этом говорится на сайте Минтруда, который подготовил соответствующий проект постановления.

Согласно документу выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2 и 3 мая (четверг и пятницу). Выходной день с субботы 23 февраля будет перенесен на пятницу 10 мая.

Таким образом, новогодние каникулы планируются с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г., выходной в честь Дня защитника Отечества — с 23 по 24 февраля, нерабочие дни в честь Международного женского дня — с 8 по 10 марта. Майские каникулы — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Выходной в честь Дня России — 12 июня и праздничные выходные в честь Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.