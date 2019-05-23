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Песков прокомментировал запуск анимированного шоу с Путиным в роли ведущего

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не видел пародию телеканала ВВС на себя и в целом не интересуется карикатурами. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Про Путина много написано книг, написано карикатур, создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», – сказал Песков.

Накануне телеканал BBC Two заявил о запуске комедийного ток-шоу Tonight With Vladimir Putin («Вечер с Владимиром Путиным»). Анимированный президент создан с помощью технологии захвата движений. Он будет ходить и сидеть перед живой аудиторией в студии, а также брать интервью у гостей передачи. Играть роль Путина будет комедийный автор Нэтт Тэпли.