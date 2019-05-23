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Зеленский заявил о планах провести опрос о диалоге с Россией, а не референдум

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести опрос по поводу переговоров с Россией, а не референдум, сообщила президентская пресс-служба.

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать референдум по этому вопросу. Украинский лидер декларировал в своих выступлениях, что думает об оформлении каких-то договоренностей и вынесении их на референдум, говорил он. Речь шла о вопросах, связанных с конфликтом в Донбассе. «Все-таки должны не политики только говорить, но народ», – подчеркивал Богдан.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете», – пояснил Зеленский. Он добавил, что речь идет о «нормальном разговоре» с украинцами. В то же время опрос не имеет законодательной инициативы и является лишь инструментом для выяснения общественного мнения, добавил он.

После победы на выборах Зеленский прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина относительно того, что у России и Украины «много общего» и что это «братские народы». «Реальность такова, – констатировал Зеленский, – что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница». Россия должна вернуть «контроль над каждым миллиметром с украинской стороны», подчеркнул новый украинский президент, и только тогда страны смогут продолжить поиски «общего». 23 мая он исключил возможность переговоров с Россией.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации