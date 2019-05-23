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Матвиенко назвала «абсолютной выдумкой» статью «Коммерсанта» о своей отставке

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «абсолютной выдумкой» статью газеты «Коммерсантъ» о ее возможной отставке, сообщает телеканал «Дождь». «Я не знаю, кто выдумал всю историю и кому это надо. И почему втягивают уважаемые издания такие. Это абсолютная выдумка, изначально выдумка», — сказала Матвиенко.

«Коммерсантъ» опубликовал материал о возможной отставке Матвиенко 17 апреля. В нем говорилось, что в мае она обсудит этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. Наиболее вероятным кандидатом на ее пост назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В тот же день о возможном уходе Матвиенко с поста сообщил и телеканал «Дождь».

20 мая два журналиста «Коммерсанта» — специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов — сообщили об уходе из издания из-за этой статьи. Они пояснили, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Вслед за ними заявления об уходе написали все журналисты отдела политики газеты и их руководители — всего 11 человек. Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин объяснил увольнение Сафронова и Иванова нарушением редакционных стандартов, но деталей не раскрыл.

Представитель Усманова заявил, что тот узнал об увольнении журналистов из СМИ. Матвиенко 22 мая сказала, что не имеет отношения к их увольнению. «Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно. Так ведут себя истеричные люди. Я не отношу себя к ним», — сказала она. Сегодня Матвиенко вновь заявила, что не причастна к увольнению авторов статьи. При этом она признала, что у нее был разговор с Усмановым, но они говорили на общие темы. «Мало того, что написали статью, как потом выяснилось, непонятно, откуда взятую, я ещe должна сегодня объясняться по событиям, там происходящим», — сказала спикер Совета Федерации.