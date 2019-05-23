Росрыболовство назвало предполагаемые сроки освобождения косаток и белух в Приморье

Компания Amazon занялась разработкой устройства, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Устройство будет предназначено для ношения на запястье, управлять им можно будет с помощью голоса.
Оснащенное чувствительными микрофонами устройство будет работать в связке с приложением для смартфонов. Специальное программное обеспечение позволит распознавать эмоции и физическое состояние владельца по громкости, интонации и другим особенностям голоса. Например, устройство сможет понять, что кашляющему владельцу нужно предложить заказать доставку лекарства от простуды. Согласно имеющейся у Bloomberg документации, устройство также сможет давать своему владельцу советы о том, как эффективнее общаться с окружающими людьми. Таким образом, по мнению авторов статьи, Amazon может воплотить в жизнь идеи многих писателей-фантастов, предсказывавших появление роботов, способных считывать и интерпретировать эмоции человека.
Создание гаджета ведется совместно разработчиком программных продуктов Lab126 и командой, создававшей программное обеспечение голосового помощника Alexa. Издание указывает, что стадия разработки пока не известна, Amazon отказался это комментировать. Обычно компания позволяет разработчикам некоторое время экспериментировать с продуктами до запуска их в серийное производство, но в итоге не все они выходят на рынок. Как сообщил источник издания, работа над этим проектом, получившим кодовое название Dylan, уже перешла на стадию бета-тестирования. Однако он не уточнил, создан ли уже прототип устройства.
Система распознавания голоса Alexa была разработана Amazon, она впервые использовалась в умной колонке Echo, выпущенной на рынок в 2014 г. Alexa умела управлять другими устройствами: включать видео, находить и воспроизводить музыку по команде владельца. Постепенно колонки стали выполнять все больше функций – например, совершать озвученные пользователем покупки в интернете. Следом за Amazon умные колонки выпустили Apple, Google и российский «Яндекс». За несколько лет умные колонки стали популярными во многих странах мира, но в мае 2018 г. Amazon оказалась в центре скандала: колонка записала частный разговор супружеской пары и отправила запись другому человеку без команды владельцев.