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Росрыболовство назвало предполагаемые сроки освобождения косаток и белух в Приморье

Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» в Приморье, предположительно, в июле-августе этого года, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Росрыболовства.

Выпуск белух рекомендуется проводить разновозрастными группами с учетом генетического родства, рассказали в ведомстве. Если всех животных не получится выпустить в летний сезон 2019 г., оставшуюся часть могут выпустить в следующем году.

Ранее гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи из «китовой тюрьмы», заявил, что не планирует отпускать животных на волю. По его словам, любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения его права собственности, так как сам он такое решение принимать не собирается.

В Кремле удивлены позицией «Афалины», сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он констатировал, что поручения Путина по ситуации с «китовой тюрьмой», как минимум частично, не выполняются. Ранее президент поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г.