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Новый виток торговой войны с Китаем лишит рядового американца минимум $800

Рядовой американец обеднеет на $831 из-за нового повышения пошлин на китайские товары, говорится в исследовании Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. По расчетам ФРБ, рост цен на товары обойдется среднему американцу $211, еще $620 он потеряет в результате снижения производительности в экономике. В 2018 г. торговые разногласия с Китаем обходились американцам почти вдвое дешевле — в $414, подсчитывал ранее ФРБ.

В мае президент США Дональд Трамп после срыва торговых переговоров с Китаем поднял с 10% до 25% пошлины на товары китайского экспорта, объем которого был оценен в $200 млрд в год. Затем Трамп поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, под пошлины может попасть фактически весь импорт из Китая, а переговоры между сторонами с тех пор не возобновились.

В исследовании отмечается, что вопреки обещаниям властей США рост пошлин на продукцию китайских производителей повысит цены не только для импортеров, но и для конечных потребителей. Американские фирмы-импортеры, сотрудничавшие с Китаем, уже столкнулись со значительными трудностями. ФРБ предполагает, что часть импортеров может реорганизовать свои цепочки поставок, чтобы покупать продукцию на других дешевых рынках, чтобы частично компенсировать убытки. В качестве примера приводится такого рынка приводится Въетнам.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин пообещал законодателям, что повышение тарифов на китайский импорт не приведет к значительному увеличению затрат для семей в США, писал Reuters. А президент США Дональд Трамп посоветовал американским компаниям, обеспокоенных эскалацией торгового конфликта с Китаем, переместить производство в США или другие страны, если они хотят избежать пошлин на импорт.