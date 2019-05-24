Американские компании ищут альтернативу Китаю

Но им непросто переместить производство в США или другие страны

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В 2018 г. лишь 1% проданной в США обуви был выпущен на родине, а 70% – в Китае Qilai Shen / Getty Images

Президент США Дональд Трамп дает простой совет американским компаниям, обеспокоенных эскалацией торгового конфликта с Китаем. Им нужно переместить производство в США или другие страны, если они хотят избежать пошлин на импорт. Некоторые уже думают об этом, тем более что Пекин создает им проблемы в ответ на действия Вашингтона.

Однако для многих компаний сделать это не так просто.

В начале мая Трамп повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за недовольства тем, как продвигаются торговые переговоры с Пекином. Затем он поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, под пошлины может попасть фактически весь импорт из Китая, а переговоры между сторонами с тех пор не возобновились.