Экономика / Мировая экономика

Американские компании ищут альтернативу Китаю

Но им непросто переместить производство в США или другие страны

Президент США Дональд Трамп дает простой совет американским компаниям, обеспокоенных эскалацией торгового конфликта с Китаем. Им нужно переместить производство в США или другие страны, если они хотят избежать пошлин на импорт. Некоторые уже думают об этом, тем более что Пекин создает им проблемы в ответ на действия Вашингтона.

Однако для многих компаний сделать это не так просто.

В начале мая Трамп повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за недовольства тем, как продвигаются торговые переговоры с Пекином. Затем он поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, под пошлины может попасть фактически весь импорт из Китая, а переговоры между сторонами с тех пор не возобновились.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике