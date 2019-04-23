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Бизнес США призвал Трампа отменить пошлины на китайский импорт Ng Han Guan / AP

Группа бизнес-ассоциаций «Американцы за свободную торговлю» направила президенту США Дональду Трампу письмо и призвала отменить импортные пошлины на китайские товары, если он заключит с Пекином торговое соглашение. Если этого не сделать, «американский народ понесет потери», настаивают представители компаний из розничной торговли, химической и рыбной промышленности, сферы информационных технологий, бытовой техники, а также Американо-китайский деловой совет. США в прошлом году ввели пошлины на китайские товары на $250 млрд, Пекин ответил пошлинами на $110 млрд. В конце 2018 г. стороны начали переговоры и теперь уже близки к их завершению. Обсуждалось проведение саммита, на котором Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут итоговое соглашение. Он планировался на май, но точных сроков нет, встреча может пройти и позже.

Американцы пытаются договориться о гарантиях соблюдения договоренностей. Члены делегации США предлагают сохранить часть пошлин. США обсуждали постепенную их отмену по мере выполнения Китаем конкретных требований, пишет Financial Times. Также США хотят сохранить право снова вводить пошлины, если Китай нарушит договоренности. Но американский бизнес опасается, что в таком случае возможность новой эскалации торгового конфликта сохранится и после заключения сделки.