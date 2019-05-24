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Осужденный за взятку бывший замначальника СК Москвы Никандров вышел по УДО

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Бывший замначальника управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров освобожден досрочно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. В материале уточняется, что он освобожден на один год шесть месяцев и 11 дней раньше назначенного судом срока.

Летом 2016 г. Никандрова задержали вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым. По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его подельнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Полицейские задержали Кочуйкова после перестрелки у ресторана Elements в центре Москвы.

Никадров полностью признал свою вину. Мосгорсуд приговорил его к пяти с половиной годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере и лишил звания генерал-майора юстиции. Ламонов получил пять лет колонии строгого режима, а Максименко — 13 лет. Ламонову суд назначил также штраф в размере 32 млн руб., Максименко — 165 млн руб.

Адвокат осужденного Павел Черняк настаивал, что роль Никандрова в преступлении была «ничтожно мала», а также указывал, что осужденный сотрудничал со следствием. С учетом этих обстоятельств в октябре 2018 г. Верховный суд смягчил наказание Никандрову, постановив перевести его в колонию общего режима и пересчитав срок наказания с учетом проведенного под арестом времени.

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«В контакте» предложила «Эксмо» мировое соглашение по иску об авторских правах

Ведомости
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Соцсеть «В контакте» предложила издательству «Эксмо» заключить мировое соглашение в рамках спора о защите авторских прав, передает РБК из зала Мосгорсуда. Юрист Ассоциации по защите прав в интернете (представляет в суде интересы «Эксмо») поддержал это предложение.

Заседание суда, на котором может быть утверждено мировое соглашение, назначено на 7 июня.

Издательство «Эксмо» в апреле подало иск о защите авторских прав к социальной сети «В контакте». Предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня (псевдоним — Дмитрий Накамура).

Представитель Ассоциации по защите прав в интернете говорил, что «Эксмо» не будет добиваться блокировки «В контакте», издательство намерено потребовать денежного штрафа.

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FT: Новый премьер-министр появится у Великобритании к концу июля

Ведомости
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Процесс номинирования кандидатов на пост руководителя консервативной партии завершится на неделе, которая начнется 10 июня, заявил председатель партии Брэндон Льюис. Премьер-министр Тереза Мэй в пятницу объявила о намерении уйти в отставку с постав лидера партии 7 июня.

После номинирования кандидатов партийцы – члены парламента проведут несколько туров голосования, чтобы выбрать итоговые кандидатуры, которые и будут включены в бюллетень для выбора лидера всеми членами партии. «Мы ожидаем, что процесс завершится к концу июня», — говорится в заявлении Льюиса и его коллег, ответственных за выборы. Поскольку таким образом в нынешней непростой для страны ситуации будет избран не только лидер партии, но и премьер-министр, руководители консерваторов предложат создать возможности для британцев, не являющихся членами партии и не голосующих за нее на выборах, встретиться с кандидатами и задать им свои вопросы, говорится в заявлении.

Представленный график позволяет предположить, что новый премьер-министр появится у страны к концу июля, до того как парламент уйдет на летние каникулы, пишет Financial Times. А сжатые сроки означают, что теоретически преимущество будет у более известных политиков, делает вывод газета.

При этом лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин и мэр Лондона Садик Хан призвали немедленно провести досрочные всеобщие выборы. «Последнее, что нужно стране, — еще недели распрей между консерваторами и новый неизбранный премьер-министр», — заявил Корбин.

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Политика
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Новый виток торговой войны с Китаем лишит рядового американца минимум $800

Ведомости
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Рядовой американец обеднеет на $831 из-за нового повышения пошлин на китайские товары, говорится в исследовании Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. По расчетам ФРБ, рост цен на товары обойдется среднему американцу $211, еще $620 он потеряет в результате снижения производительности в экономике. В 2018 г.  торговые разногласия с Китаем обходились американцам почти вдвое дешевле — в $414, подсчитывал ранее ФРБ.

В мае президент США Дональд Трамп после срыва торговых переговоров с Китаем поднял с 10% до 25% пошлины на товары китайского экспорта, объем которого был оценен в $200 млрд в год. Затем Трамп поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, под пошлины может попасть фактически весь импорт из Китая, а переговоры между сторонами с тех пор не возобновились.

В исследовании отмечается, что вопреки обещаниям властей США рост пошлин на продукцию китайских производителей повысит цены не только для импортеров, но и для конечных потребителей. Американские фирмы-импортеры, сотрудничавшие с Китаем, уже столкнулись со значительными трудностями. ФРБ предполагает, что часть импортеров может реорганизовать свои цепочки поставок, чтобы покупать продукцию на других дешевых рынках, чтобы частично компенсировать убытки. В качестве примера приводится такого рынка приводится Въетнам.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин пообещал законодателям, что повышение тарифов на китайский импорт не приведет к значительному увеличению затрат для семей в США, писал Reuters. А президент США Дональд Трамп посоветовал американским компаниям, обеспокоенных эскалацией торгового конфликта с Китаем, переместить производство в США или другие страны, если они хотят избежать пошлин на импорт.

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Бизнес
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Владелец UFC и конкурса «Мисс Вселенная» решил выйти на IPO

Ведомости
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Американская компания Endeavor Group Holdings, владелец турнира по смешанным единоборствам Ultimate Fighter Championship (UFC) и конкурса красоты «Мисс Вселенная», подала документы на первичное размещение акций. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Число акций и их ожидаемая цена пока не определены. По данным источников The Wall Street Journal, холдинг рассчитывает на акционерный капитал в $10 млрд. В ходе последнего раунда привлечения финансирования он был оценен в $6 млрд. В письме гендиректора холдинга Ари Эмануэля говорится, что, став публичной, компания откроет новые возможности для своих подразделений.

Холдинг, помимо UFC и конкурса красоты, владеет агентством по организации гастролей WME и модельным агентством IMG. Через свое подразделение Endeavor Content компания участвовала в финансировании более 100 фильмов, включая «Ла-Ла Ленд».

В документах говорится, что выручка компании в прошлом году составила $3,61 млрд, чистая прибыль – $231,3 млн. Инвесторами компании являются фонд Silver Lake и японский SoftBank. Silver Lake получил 31%-ную долю в компании в 2012 г. за $200 млн. В 2014 г. фонд купил еще 20% за $500 млн. SoftBank вложил в компанию $250 млн в 2016 г., получив 5%-ную долю.

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Политика
Новости

Кремль назвал условия встречи Путина и Зеленского

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и новый президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в рамках Нормандского формата. Возможности проведения такой встречи не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Эти вопросы рассматриваются». «Вместе с тем такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине».

«Сейчас нужно набраться терпения, подождать, когда будет сформулирован подход украинской стороны. И когда мы поймем, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностям, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, (канцлер ФРГ Ангела) Меркель и (президент Франции Эммануэль) Макрон, и после этого уже в повестку может встать вопрос о Нормандском саммите», – добавил Песков.

По его словам, Россия участвовать в таком саммите готова. «Нормандский процесс является безальтернативным, и это в ходе (трехсторонней) беседы подтвердил президент Путин. Но, конечно, никто не является сторонником встречи ради встречи – должна быть проделана определенная домашняя работа, а также работа, связанная с формированием и мировоззрения политического, и команды на Украине».

Политика
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Лидер лейбористов призвал провести досрочные выборы в Великобритании

Ведомости
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«Тереза Мэй правильно сделала, что ушла в отставку. Она приняла то, что страна знает уже не один месяц: ни она, ни ее разделенная и разобщенная партия не могут управлять», – сказал лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин. Он заявил, что необходимо провести досрочные выборы, чтобы определить, кто должен руководить Великобританией в этот сложный период.

Премьер-министр в пятницу объявила об отставке. До 7 июня она сохранит пост лидера консервативной партии, чтобы та могла выбрать ее преемника.

«Последнее, что нужно стране, – еще недели распрей между консерваторами и новый неизбранный премьер-министр. Кто бы ни стал следующим лидером консервативной партии, он должен дать народу принять решение о будущем нашей страны через немедленное проведение всеобщих выборов», – заявил Корбин.

Его поддержал мэр Лондона Садик Хан. «Экстремисты – сторонники Brexit в консервативной партии – сделали работу Терезы Мэй невозможной. Совершенно неприемлемо, чтобы будущее Британии определяли эти же самые люди», – написал он в Twitter.

По данным букмекерской конторы Ladbrokers, месяц назад главным претендентом на пост премьера считался один из лидеров кампании за выход из ЕС и впоследствии министр иностранных дел в правительстве Мэй Борис Джонсон. Его шансы оценивались как 6:1, сообщает Financial Times. Джонсон в Twitter назвал пятничное выступление Мэй «очень достойным заявлением» и поблагодарил «за мужественную службу стране и консервативной партии». «Пришло время последовать ее настойчивым призывам – собраться и осуществить Brexit», – добавил он.

«Какой лицемер», – отреагировала на эти слова в Twitter первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

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Политика
Новости

Кремль оценил роль Мэй в российско-британских отношениях

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление премьер-министра Великобритании Тэрезы Мэй об отставке: «Пока не готов сказать».

Отвечая на вопрос журналистов о роли Мэй в российско-британских отношениях, Песков отметил, «что навскидку не может вспомнить каких-то вех, связанных с [ее] вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией»: «Скорее, наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях».

В то же время Песков отметил, что Кремль «с большим вниманием» наблюдает за процессами, связанными с Brexit, которые «неминуемо сказываются и на самой Британии, и на обстановке в ЕС». По его словам, это обусловлено тем, что «ЕС является нашим главным торгово-экономическим партнером, поэтому, конечно, мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном и развивающемся партнере».

Финансы
Новости

Российские банки увеличили прибыль на 40%

Ведомости
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Российские банки в январе – апреле 2019 г. увеличили прибыль на 39,7% до 750 млрд руб., говорится в обзоре банковского сектора на сайте Центробанка. Годом ранее за аналогичный период их прибыль составляла 537 млрд руб.

Прибыльные кредитные организации преобладают в банковском секторе, отмечает регулятор. За четыре месяца 2019 г. прибыль в размере 819 млрд руб. получили 359 банков, убыток в размере 69 млрд руб. – 99 банков. В обзоре указывается, что основная часть прибыли приходится на Сбербанк, который за январь – апрель 2019 г. заработал 293,4 млрд руб., т. е. около 39% прибыли всего российского банковского сектора).

Резервы на возможные потери увеличились за рассматриваемый период на 5,2%. При этом влияние на динамику резервов оказали корректировки: эффект от них достиг минус 833 млрд руб., при этом в апреле влияние было положительным.

Ранее ЦБ сообщал, что чистый отток капитала из России в январе – апреле вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составил $34,7 млрд. Профицит внешней торговли, в свою очередь, вырос на 4,7% по сравнению с показателем прошлого года и достиг $62 млрд.

Политика
Новости

РБК: Партия Порошенко сменит лидера и название

Ведомости
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Партия Блок Петра Порошенко «Солидарность» планирует сменить название и лидера, пишет РБК со ссылкой на два источника – в аппарате партии и во фракции в Верховной раде. По данным издания, новым лидером может стать Ирина Геращенко, которая является депутатом Рады последних трех созывов и занимает пост первого вице-спикера.

Закрытый съезд партии состоится 24 мая, а через неделю, 31 мая, – официальное мероприятие, где будет объявлено о планах партии на парламентских выборах. Как рассказал РБК официальный представитель партии в Раде Александр Черненко, на ребрендинг мало времени. Члены партии планируют убрать имя Порошенко и рассматривают вариант названия «Европейская солидарность».

Социологическая группа «Рейтинг» в опросе, который прошел 16–21 мая 2019 г., выяснила, что за блок Порошенко готовы голосовать 8,8% украинцев. Ни при каких обстоятельствах ее не поддержат 51,9% опрошенных.

Сейчас против Порошенко начато несколько расследований. Государственное бюро расследований (ГБР) 21 мая завело уголовное дело в отношении бывшего президента по обвинению в госизмене. По версии обвинения, Порошенко совершил ее, посылая украинских моряков в Керченский пролив.

Кроме того, 13 мая украинская прокуратура начала досудебное расследование о возможном давлении Порошенко на судей в рамках дела Приватбанка, который власти Украины в 2016 г. решили национализировать. Также 22 мая стало известно о новом уголовном деле, фигурантом которого стал бывший президент Украины. Украинская прокуратура подозревает его во вмешательстве в деятельность компании «Центрэнерго» с целью хищения ее средств.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля. О роспуске парламента страны Зеленский заявил в своей речи после инаугурации 20 мая.

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Финансы
Новости

Mastercard опровергла запуск сервиса снятия наличных по QR-кодам

Ведомости
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Компания Mastercard опровергла планы по созданию в России сервиса для снятия наличных через QR-код в банкоматах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Мы не планируем развивать в России технологию QR-кодов для снятия наличных в банкоматах. Тем не менее, мы продолжаем обсуждать с нашими партнерами различные платежные технологии, где могут быть задействованы разные решения, и, используя нашу глобальную экспертизу, даем консультации банкам в случае их заинтересованности», – заявили в компании.

Mastercard указала, что продолжает развивать в России бесконтактную технологию оплаты. «Именно эту технологию мы развиваем и в банкоматах», – пояснили в пресс-службе. Ранее РБК сообщил со ссылкой на несколько источников, что Mastercard ведет с некоторыми российскими банками переговоры о запуске проекта по снятию денег через QR-код в банкоматах.

Технологии
Новости

Вайнштейн предложил выплатить $44 млн пострадавшим от домогательств

Ведомости
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Продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, готов выплатить $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам, сотрудничавшим с Weinstein Company до ее банкротства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов продюсера.

В частности, Вайнштейн выразил намерение передать около $30 млн кредиторам, бывшим членам руководства и сотрудникам Weinstein Company, а также пострадавшим от его действий женщинам. Еще $14 млн он может потратить на судебные издержки своих бывших помощников и подчиненных, которые являются ответчиками в различных судебных разбирательствах. Если мировое соглашение будет одобрено, оно не коснется уголовных дел против Вайнштейна, расследования по ним будут продолжены.

В июне в Нью-Йорке начнется другой суд над Вайнштейном, он будет проходить в закрытом режиме. Там предстоит определить, будут ли заслушаны показания женщин, публично обвинявших Вайнштейна в насилии, но не подававших официальных исков против него.

Вайнштейн являлся одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока издания The New York Times и The New Yorker не опубликовали в октябре 2017 г. статьи о его распущенном поведении. После этого более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях и изнасилованиях, среди них голливудские звезды Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.

Скандал сделал фактически невозможной работу продюсерской компании, основанной братьями Харви и Робертом Вайнштейнами. Она была близка к банкротству, но в конечном итоге была продана за $310 млн.

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