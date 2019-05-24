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Осужденный за взятку бывший замначальника СК Москвы Никандров вышел по УДО

Бывший замначальника управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров освобожден досрочно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. В материале уточняется, что он освобожден на один год шесть месяцев и 11 дней раньше назначенного судом срока.

Летом 2016 г. Никандрова задержали вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым. По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его подельнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Полицейские задержали Кочуйкова после перестрелки у ресторана Elements в центре Москвы.

Никадров полностью признал свою вину. Мосгорсуд приговорил его к пяти с половиной годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере и лишил звания генерал-майора юстиции. Ламонов получил пять лет колонии строгого режима, а Максименко — 13 лет. Ламонову суд назначил также штраф в размере 32 млн руб., Максименко — 165 млн руб.

Адвокат осужденного Павел Черняк настаивал, что роль Никандрова в преступлении была «ничтожно мала», а также указывал, что осужденный сотрудничал со следствием. С учетом этих обстоятельств в октябре 2018 г. Верховный суд смягчил наказание Никандрову, постановив перевести его в колонию общего режима и пересчитав срок наказания с учетом проведенного под арестом времени.