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Нидерланды не поддержали евроскептиков на выборах в Европарламент

Ведомости
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Нидерланды и Великобритания первыми проголосовали в четверг на выборах в Европарламент. Несмотря на опасения, что многие избиратели в европейских странах поддержат ультраправые партии, в Нидерландах этого не произошло, сообщает агентство Reuters. Поддерживающие Евросоюз традиционные центристские партии набрали 70%, на 3 процентных пункта больше, чем на предыдущих выборах в 2014 г., показал опрос Ipsos на выходах с избирательных участков. Наибольшее число голосов получила Трудовая партия (18%), которую возглавляет Франс Тиммерманс, заместитель председателя Еврокомиссии.

Тиммерманс также является главным кандидатом от европейских левоцентристов на пост председателя ЕК – на смену занимающему его сейчас Жан-Клоду Юнкеру.

Ультраправые партии набрали 19%, на 1 п. п. меньше, чем на выборах 2014 г., согласно экзитполу Ipsos (его погрешность – 2%), в том числе антииммигрантская Партия свободы Герта Вилдерса – 4%, что стало ее худшим результатом с момента образования в 2006 г. Явка оказалась самой высокой за три десятилетия – 41% (пять лет назад – 37%).

Крупные европейские и транснациональные американские компании в Европе накануне выборов призывали своих сотрудников принять участие в голосовании. «Люди, выступающие против Европы, встают и идут голосовать, – говорил Пьер Гаттаз, президент BusinessEurope – ассоциации европейских торговых палат. – А люди, выступающие за Европу, наверное, отправляются на пикник».

По некоторым прогнозам, делавшимся накануне выборов, правые популисты могут получить до 25% мест в Европарламенте.

В Ирландии и Чехии голосование проходит в пятницу, в остальных 24 странах ЕС – в воскресенье.

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Бизнес
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Сбербанк планирует продать Антипинский НПЗ

Ведомости
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Сбербанк ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже Антипинского НПЗ, сообщил журналистам в пятницу глава Сбербанка Герман Греф, передает Reuters. По его словам, банк намерен продать актив той компании, «которая имеет опыт в ведении этого бизнеса». «Интересанты у нас есть, и я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на структурированные сделки», – отметил Греф.

Собеседник «Ведомостей», близкий к банку, говорит, что вопрос может быть решен до июля.

17 апреля Сбербанк получил 100% в кипрской структуре, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, а уже через три недели руководство предприятия подало иск в суд о признании Антипинского НПЗ банкротом. Директор предприятия Максим Андриасов, по данным представителя предыдущего владельца Антипинского НПЗ – New Stream, был назначен при согласовании со Сбербанком. Представитель банка это не подтверждает.

Общая задолженность перед банками оценивается в $5 млрд, крупнейший кредитор – Сбербанк, на него приходится около $3 млрд, говорят три собеседника «Ведомостей», близкие к предприятию.

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Технологии
Новости

Вице-премьер Акимов не увидел рисков для пользователей Huawei в России

Ведомости
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Вице-премьер Максим Акимов не увидел рисков для российских пользователей продукции Huawei из-за разрыва сотрудничества китайской технологической компании и американской Google. «Я не думаю, что здесь для пользователей и для потребителей существуют какие-то риски, в том числе и для российских потребителей. Я думаю, что здесь все будет устойчиво», – передает ТАСС.

По мнению Акимова, разрыв отношений Google и Huawei могут стать проявлением «технологической войны между США и государствами ядра западного мира с Китаем», который стремительно наращивает свое технологическое могущество. По его мнению, сложные отношения между двумя странами могут негативно сказаться на темпах мирового экономического роста и российской экономике.

16 мая Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности США. В тот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в свой черный список компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Однако спустя пять дней американское ведомство выдало Huawei временную лицензию на ведение бизнеса.

Материнская компания Google – Alphabet Inc. – приостановила сотрудничество с Huawei, выполняя предписания американского правительства. Ее примеру последовали и другие крупнейшие американские корпорации, среди которых Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Cотрудничество с китайской компанией может прекратить и Microsoft, писал Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

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Финансы
Новости

Греф назвал Систему быстрых платежей ЦБ небезопасной

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф назвал Систему быстрых платежей (СБП) Центробанка небезопасной. «Будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным», – сказал он на годовом собрании акционеров банка. По словам топ-менеджера, Сбербанк продолжает переговоры с Центробанком по поводу подключения к СБП.

Для безопасного подключения к системе необходимы два условия – «уверенность в том, что это безопасно для наших клиентов» и выгодные экономические условия, отметил Греф. Топ-менеджер считает неправильным обязательное присоединение банков к СБП. Он напомнил, что у Сбербанка уже есть своя подобная система. К ней подключены «Тинькофф банк», Совкомбанк, «Евросеть», «Связной» и Webmoney.

«У нас большая доля рынка, но знаете, это был не подарок, который пришел к нам с историей, достался по наследству. Мы сами выстроили свое конкурентное преимущество за 10 лет, мы начинали с очень низкой базы. У всех банков была та же возможность. Мы этой возможностью воспользовались: сейчас у нас хорошая доля рынка в цифровом банкинге», – сказал Греф. На сложившемся рынке распределение долей, по его словам, выглядит следующим образом: у лидера – 60%, у второго игрока – 30%, а все остальные делят между собой 10%. И на рынке цифровых услуг ситуация будет аналогичной, «если у нас будет открытая конкуренция без такого огромного влияния государства на рынок», сказал Греф.

Система быстрых платежей была запущена ЦБ в пилотном режиме 28 января, в промышленном масштабе – 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Ранее Греф в интервью «Коммерсанту» сообщил, что Сбербанк ведет переговоры с ЦБ о подключении к СБП. Банк будет подключен к ней, но на определенных экономических условиях, отметил он. Если Сбербанк присоединят к системе принудительно, бизнес-модель будет сложно просматриваться, добавил он. По его словам, он не понимает, зачем регулятору создает «альтернативно-принудительное счастье» вместо отслеживания недискриминационного партнерства.

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Финансы
Новости

Нацбанк Украины обжаловал решения суда о незаконной национализации Приватбанка

Ведомости
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Нацбанк Украины обжаловал решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка, говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк подал апелляционные жалобы на решения суда от 18 апреля. «На сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий», – отмечается в сообщении регулятора. Нацбанк считает, что, вынося решение, киевский суд проигнорировал установленные регулятором требования о докапитализации Приватбанка, невыполнение банков и его бывшими акционерами программы финансового оздоровления кредитной организации, что «стало основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных». «Суд сделал ложные выводы, что основанием для принятия решения были только докладные записки структурных подразделений Нацбанка Украины», – говорится в сообщении.

Нацбанк считает, что отмена национализации подорвет сотрудничество Киева с Международным валютным фондом, который предоставляет стране кредиты для сохранения финансовой стабильности.

В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк, признав его неплатежеспособным. Бывшие собственники Приватбанка считают такое решение незаконным и оспаривают национализацию в судах. В начале апреля бывший крупнейший акционер банка Игорь Коломойский говорил, что не планирует добиваться возвращения себе актива, но рассчитывает вернуть $2 млрд капитала.

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Греция подделала статистические данные для вступления в еврозону

Ведомости
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Bild заявил, что Греция в 2001 г. вступила в еврозону после подделки необходимых для этого документов. «Это правда. Греция стала членом еврозоны после подделки статистических материалов», – сказал он, добавив, что до сих пор винит себя в этом.

Юнкер также отметил, что с 2001 г. процедура вступления страны в еврозону претерпела серьезные изменения. Сейчас независимая служба Евростат может тщательно проверить статистические данные всех стран – членов ЕС. «Европа учится на своих ошибках», – добавил он, заявив, что не хотел бы выхода Греции из еврозоны.

Начиная с 2003 г. Греция несколько раз пересматривала ВВП. Еврокомиссия требовала от руководства страны привести методы оценки экономики к нормам Евростата. В 2006 г. в еврозоне произошел скандал. Руководитель национальной статистической службы Греции Манополис Контопиракис заявил, что ВВП страны на 25% выше, чем считала статслужба. Амелиа Торрес, занимавшая на тот момент пост пресс-секретаря еврокомиссара по экономике и денежной политике ЕС, заявила, что страны ЕС зачастую переоценивают ВВП, но, как правило, на 1–2%. В случае с Грецией необходим беспрецедентный пересмотр, говорила она. «Пересмотренный ВВП будет включать в себя доходы от нелегальной активности, в том числе от контрабанды сигарет и алкоголя, проституции и отмывания денег», – обещал Контопиракис.

В 2006 г. Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника Еврокомиссии писала, что Афины не раз фальсифицировали экономическую отчетность. Статистические данные были подделаны Грецией и в 1981 г. для вступления в Евросоюз. Выяснилось это только девять лет спустя, утверждал источник газеты.

Евро отмечает свое 20-летие

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Финансы
Новости

Альфа-банк подал пять исков против бывшего владельца банка «Югра»

Ведомости
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Альфа-банк подал пять исков против бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и компаний, связанных с бизнесменом, следует из материалов Мещанского районного суда. Все иски касаются взыскания сумм по кредитным договорам или договорам поручительства. Первым на это внимание обратил РБК.

Заемщик нарушил ряд существенных условий, указанных в кредитных соглашениях, отметил представитель Альфа-банка. По его словам, банк вел переговоры об урегулировании ситуации: «Сторона заемщика не откликнулась на намерение банка решить ситуацию в досудебном порядке, в связи с чем мы были вынуждены обратиться в суд за защитой интересов банка и его вкладчиков».

В июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию у «Югры», поскольку видел угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков и неустойчивое финансовое положение банка. На тот период «Югра» входила в топ-30, а по величине вкладов занимала 15-е место в российской банковской системе. Обязательства банка перед вкладчиками составили около 173 млрд руб.

Спор Альфа-банка с Хотиным начался в октябре 2017 г., когда кредитная организация подала в Мещанский районный суд иски к владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, а также к 10 юрлицам. Мещанский суд требования Альфа-банка к Хотину на общую сумму $700 млн по договорам поручительства удовлетворил. В декабре 2017 г. Хотин и его структуры подписали с Альфа-банком мировое соглашение. Стороны вернулись к соблюдению всех ранее действовавших обязательств в полном объеме, отмечалось в тексте соглашения, передавал «Интерфакс».

Представители Хотина пока не прокомментировали иски Альфа-банка. Сам Хотин в апреле 2019 г. стал фигурантом дела о хищении у банка «Югра» 7,5 млрд руб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом.

Собственник «Югры» Алексей Хотин в суде. Фотографии

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Политика
Новости

В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастной маркировки произведений литературы и искусства

Ведомости
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Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской («Единая Россия») внесла на рассмотрение парламента законопроект, снимающий возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также произведений советского кинематографа. Документ размещен в базе данных парламента.

Как указывают авторы в пояснительной записке, формальное следование закону привело к тому, что издательства перестраховываются и указывают маркировку «18+» для произведений классической литературы, а это приводит к тому, что «шедевры мировой литературы оказываются запрещенными для детей». Депутаты предлагают распространять книги школьной программы без знака информационной маркировки.

Кроме того, депутаты предлагают не распространять действие закона о защите детей от вредной информации на распространение культурных ценностей музеями, дворцами культуры, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами и другими учреждениями культуры. Также документ предлагает наделить правительство России полномочиями для определения критериев, по которым продукцию будут относить к имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вступил в силу в 2012 г. Он ввел возрастную маркировку информационной продукции, чтобы оградить детей и подростков от опасных книг, фильмов, аудиозаписей, театральных постановок и других видов искусства. Согласно закону маркировке «18+» подвергается информация, побуждающая к рискованному поведению или самоубийству, оправдывающая противоправное поведение, провоцирующая употреблять наркотики, алкоголь или табак, заниматься проституцией, бродяжничать и играть в азартные игры, ставящая под вопрос семейные ценности и уважение к родителям, а также содержащая нецензурную лексику или порнографию.

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Финансы
Новости

Акционеры Сбербанка переизбрали Грефа председателем правления

Ведомости
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Акционеры Сбербанка на годовом собрании переизбрали Германа Грефа президентом – председателем правления кредитной организации еще на четыре года, сообщает «Интерфакс». За его переизбрание проголосовали владельцы 16 млрд 507,1 млн обыкновенных акций, против – 22,1 млн акций, воздержались – 1,5 млн акций.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал переизбрать Грефа на заседании 19 марта. Тогда Греф говорил, что курс, который выбрал банк, заключается в построении цифровой экосистемы. В интервью газете «Коммерсантъ» Греф говорил, что надеется на ее создание к 2024 г., к завершению своего нового контракта. Он также упоминал, что после окончания работы в Сбербанке не хотел бы вернуться на работу в правительство.

На собрании акционеров 24 мая Греф признал, что Сбербанк «косячит еще много», и призвал акционеров критиковать банк за недоработки. Он добавил, что считает справедливой жесткую оценку от клиентов, и уточнил, что сегодня число недочетов уменьшилось.

Греф руководит Сбербанком с ноября 2007 г. До этого он занимал пост министра экономического развития.

Как прошло годовое собрание акционеров Сбербанка

Технологии
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Facebook запустит свою криптовалюту в 2020 году

Ведомости
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В I квартале 2020 г. Facebook запустит свою криптовалюту, узнала BBC. Новая криптовалюта получила название GlobalCoin, ее тестирование начнется в текущем году. По данным BBC, Facebook летом раскроет детали готовящегося запуска.

Основатель соцсети Марк Цукерберг уже встречался с руководителем Банка Англии Марком Карни для беседы о возможных рисках, а также обсуждал с казначейством США регуляторные и операционные моменты создания новой криптовалюты, сообщает BBC. Прошли переговоры и с Western Union о наиболее дешевых и быстрых способах перевода денег между клиентами, у которых нет банковских счетов.

О создании новой криптовалюты стало известно в декабре прошлого года. Как писал Bloomberg, новое средство платежей станет инструментом для покупок и переводов средств внутри соцсетей, мессенджеров и сервисов, принадлежащих компании, – Facebook, Instagram и WhatsApp. По данным Financial Times (FT), курс криптовалюты планировалось привязать к доллару США, сделав ее ликвидной и способной торговаться на биржах. Газета со ссылкой на несколько источников написала, что для этого Facebook вел переговоры сразу с несколькими площадками для проведения подобных торгов – DRW, Jump, Coinbase и Gemini. По информации FT, Facebook подписал со всеми участниками переговоров соглашение о неразглашении.

Facebook не единственная компания, владеющая соцсетями и мессенджерами, которая запускает свою криптовалюту. Например, команда основателя Telegram Павла Дурова сейчас работает над созданием собственной блокчейн-платформы. В апреле она раздала доступ к тестовой версии TON ограниченному числу профессиональных команд по всему миру, в том числе российским, рассказали «Ведомостям» руководители двух компаний, получивших доступ к тестированию.

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Бизнес
Новости

Выручка маркетплейса «Беру» превысила 1 млрд рублей в месяц

Ведомости
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Выручка маркетплейса «Беру» превысила 1 млрд руб. в месяц, заявил президент Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров, передает «Интерфакс».

«За полгода с момента запуска «Беру» преодолел планку выручки в 1 млрд руб. в месяц», – отметил Греф. Конкретные данные он не раскрыл.

«Беру» – это совместный проект Сбербанка и «Яндекса». Он был запущен 24 октября 2018 г. На момент запуска ассортимент маркетплейса состоял из 25 000 видов товаров. «Яндекс» обещал, что в течение нескольких лет ассортимент увеличится до миллиона позиций. Сейчас на площадке представлены товары от 1000 продавцов, ассортимент составляет более 100 000 товарных наименований.

Сбербанк и «Яндекс» договорились создать на базе «Яндекс.Маркета» совместное предприятие в 2017 г. Госбанк выкупил вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» за 30 млрд руб. Сделка была закрыта в конце апреля прошлого года, предприятие оценивалось в 60 млрд руб. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – говорил Греф. Помимо «Беру» в прошлом году также была запущена тестовая версия сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly.

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Политика
Новости

Рогозин за первый год работы в «Роскосмосе» получил почти 30 млн рублей

Ведомости
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин за первый год работы в госкорпорации заработал более 29,5 млн руб., в том числе почти 23,5 млн руб. – по основному месту работы. Сведения о доходах работников «Роскосмоса» опубликованы на сайте госкорпорации. Супруга Рогозина за год получила более 3,3 млн руб.

По итогам прошлого года гендиректор госкорпорации задекларировал земельный участок площадью более 2300 кв. м и жилой дом в 780 кв. м. В собственности супруги находятся доли в квартире площадью 346 кв. м и трех машино-местах. Также у семьи есть три автомобиля: ГАЗ-21, Mercedes-Benz S 560 и Range Rover, а также мотоцикл BMW Adventure.

Предшественник Рогозина на посту гендиректора «Роскосмоса» Игорь Комаров в 2017 г. заработал более 108,5 млн руб., в том числе 71,5 млн руб. – на основном месте работы.

Рогозин возглавил госкорпорацию в конце мая 2018 г. До этого, с декабря 2011 г., он был вице-премьером, курирующим оборонно-промышленный комплекс. На этой должности он в позапрошлом году получил 24,2 млн руб. За прошедший год Рогозин приобрел жилой дом, в декларации за 2017 г. его не было. Кроме того, там не были указаны автомобили Mercedes-Benz и Range Rover.

Любимые автомобили российских чиновников

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