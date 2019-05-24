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Нидерланды не поддержали евроскептиков на выборах в Европарламент

Нидерланды и Великобритания первыми проголосовали в четверг на выборах в Европарламент. Несмотря на опасения, что многие избиратели в европейских странах поддержат ультраправые партии, в Нидерландах этого не произошло, сообщает агентство Reuters. Поддерживающие Евросоюз традиционные центристские партии набрали 70%, на 3 процентных пункта больше, чем на предыдущих выборах в 2014 г., показал опрос Ipsos на выходах с избирательных участков. Наибольшее число голосов получила Трудовая партия (18%), которую возглавляет Франс Тиммерманс, заместитель председателя Еврокомиссии.

Тиммерманс также является главным кандидатом от европейских левоцентристов на пост председателя ЕК – на смену занимающему его сейчас Жан-Клоду Юнкеру.

Ультраправые партии набрали 19%, на 1 п. п. меньше, чем на выборах 2014 г., согласно экзитполу Ipsos (его погрешность – 2%), в том числе антииммигрантская Партия свободы Герта Вилдерса – 4%, что стало ее худшим результатом с момента образования в 2006 г. Явка оказалась самой высокой за три десятилетия – 41% (пять лет назад – 37%).

Крупные европейские и транснациональные американские компании в Европе накануне выборов призывали своих сотрудников принять участие в голосовании. «Люди, выступающие против Европы, встают и идут голосовать, – говорил Пьер Гаттаз, президент BusinessEurope – ассоциации европейских торговых палат. – А люди, выступающие за Европу, наверное, отправляются на пикник».

По некоторым прогнозам, делавшимся накануне выборов, правые популисты могут получить до 25% мест в Европарламенте.

В Ирландии и Чехии голосование проходит в пятницу, в остальных 24 странах ЕС – в воскресенье.