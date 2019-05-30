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ВЦИОМ по просьбе Кремля объяснил падение рейтинга доверия Путину

ВЦИОМ применяет метод открытого вопроса при определении уровня доверия россиян, рассказал руководитель ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». Респондентов просят назвать четыре-пять политиков, которым они доверяют. Говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, — это большое преувеличение, считает Федоров.

Он подчеркнул, что в ближайшее время будут опубликованы результаты исследования, в котором вопрос будет звучать так: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». По мнению социолога, при таком опросе обычно не бывает серьезных расхождений с уровнем одобрения деятельности главы государства.

ВЦИОМ 24 мая опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили, что доверяют Путину в решении важных государственных вопросов. Это самый низкий показатель с января 2006 г. Однако президенту россияне по-прежнему доверяют больше, чем любому другому отечественному политику.

Федоров связал падение рейтинга доверия Путину с неверием россиян в то, что их жизнь станет лучше. Позже Федоров на своей странице в Facebook объяснил, что падает частота упоминаний Путина в списке политиков, которым доверяют россияне, но это происходит и с другими политиками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа и попросил социологов объяснить ситуацию.