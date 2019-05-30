Черные очки четвертого срока

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Россияне смотрят на жизнь сквозь черные очки, они не понимают, когда они станут жить лучше. Это меткое образное выражение, синоним социального пессимизма, принадлежит гендиректору государственного ВЦИОМа Валерию Федорову. Отсутствие внятных перспектив улучшения жизни находит отражение в падении рейтингов власти, в том числе президента Владимира Путина: поставленные им стратегические задачи развития страны так и не стали для общества источником оптимизма, образом светлого будущего.

Уровень доверия президенту, по данным опросов ВЦИОМа, сейчас на минимуме с 2006 г. (другие социологические службы подтверждают тренд). В мае 2019 г. решение важных государственных вопросов доверили бы Путину 33,1% респондентов, в мае 2018 г. было 47,4% (максимум отмечен в посткрымском мае 2014 г. – 70%). Такое падение – следствие в том числе изменения топа «важных государственных вопросов» у россиян: за пять лет падения уровня жизни внешнюю политику вытеснили вопросы личного благосостояния. Динамика негативная, но еще не критическая: одобряют деятельность президента 65,8% опрошенных – это можно трактовать как отсутствие альтернативы Путину в глазах россиян.