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Лавров анонсировал переговоры Путина и Абэ на саммите G20

Ведомости
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Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланирована на 29 июня на полях саммита G20 в Осаке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно в Токио, передает «Интерфакс».

«Мы сегодня согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора», – рассказал Лавров о переговорах с Коно. Российский министр подчеркнул, что «интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что мы сближаем позиции, пока проблем еще немало». По словам Лаврова, Москва напомнила Токио о российской инициативе перехода к полному безвизовому режиму между двумя странами, а в качестве первого шага – ввести режим свободного передвижения между Сахалином и префектурой Хоккайдо.

Переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией, а также решении территориального вопроса активизировались в 2018 г. Однако конкретных договоренностей по итогам встречи Путина и Абэ в январе 2019 г. достичь не удалось. Против передачи Японии островов Курильской гряды в январе этого года высказались 77% граждан России, допустили такую возможность 14%, показал опрос ВЦИОМ.

В марте источники РБК, близкие к администрации президента и МИДу, поясняли, что у Кремля нет планов по передаче Японии Курильских островов. Прямо отказывать Токио Москва не намерена «из соображений дипломатии», но российские условия по территориальному вопросу будут неприемлемы для Японии. Так, Москва предлагает заключить мирный договор на основе декларации 1956 г., т. е. признания итогов Второй мировой войны во всей полноте, включая российский суверенитет над всеми Курильскими островами. Кроме того, Москва хотела бы получить гарантии неразмещения на островах в случае их передачи американских военных баз, указывали собеседники.

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Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Ведомости
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Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. В министерстве подчеркнули, что курение кальянов вредит здоровью посетителей и сотрудников таких заведений: увеличивает давление и пульс, снижает легочную функцию, приводит к опухоли головы, пищевода и легкого, а также сказывается на работе иммунной системы человека и способствует распространению туберкулеза и инфекционных заболеваний.

В начале мая председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин рассказывал, что парламент может выступить с инициативой приравнять курение кальяна к обычным сигаретам, то есть запретить его в общественных местах. «С помощью кальянов в ресторанах курят не только кальянный табак, но и курительные смеси, на которые не распространяется общее для всех табачных изделий регулирования», — утверждал Рябухин. По данным РИА Новостей, законодательный запрет на курение кальяна могут обсудить в Совете Федерации уже в пятницу, 31 мая. 

Также в мае 2019 г. Мосгордума заявила о планах внести в Госдуму законопроект, приравнивающий вейпы и кальяны к табачной продукции и запрещающий курение в общественных местах. Сам законопроект пока не опубликован, однако на сайте Государственной думы есть информация о законопроекте «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака» от 2017 г., инициатором которого стала также Мосгордума. В феврале 2017 г. он был направлен в комитет Госдумы по охране здоровья и получил заключение комитета, но не был вынесен на голосование.

Антитабачный закон в России вступил в силу с 1 июня 2013 г. Он запретил курение в общественных местах, кафе и ресторанах, больницах, отелях, на вокзалах, в самолетах и поездах дальнего следования. Курение разрешается в своих квартирах и специально оборудованных местах в офисах, на улицах — дальше 15 м от остановок транспорта и входов в вокзалы, метро и т. д.

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Бизнес
Новости

ВМЗ резко поднял цены на железнодорожные колеса

Ведомости
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Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) резко поднял цены на железнодорожные цельнокатные колеса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников среди покупателей таких колес. С середины мая от вагоноремонтных компаний стали поступать уведомления, что услуги ремонта с заменой колесных пар подорожали из-за роста закупочных цен на продукцию ВМЗ. Так, цена ремонта колесной пары СОНК (старая ось – новые колеса) поднялась до 219 000 руб., привел пример один из источников газеты.

Цена цельнокатного колеса формируется контрагентами по результатам открытых аукционов ВМЗ и составляет 95 000 руб., рассказал газете источник в одном из вагоноремонтных предприятий. В Объединенной металлургической компании «Коммерсанту» пояснили, что 95 000 руб. – не цена, заявленная ВМЗ, а среднее предложение победителей торгов. На рынке цельнокатных колес сложилась редкая ситуация, когда из-за отложенного спроса в предыдущие годы нынешние потребности превышают возможности производителей, добавили в Объединенной металлургической компании.

Открытые аукционы, о которых идет речь, ВМЗ весной провел на электронной площадке Газпромбанка. На них сформировалась высокая цена: предложения зачастую превышали 100 000 руб.

В Evraz, втором крупном российском производителе таких колес, отказались комментировать ситуацию. Четыре источника «Коммерсанта» среди покупателей колес говорят, что «Евраз НТМК» цену не поднимал. В РЖД ситуацию также не комментируют.

В 2019–2022 гг. Объединенная металлургическая компания инвестирует 2,3 млрд руб. в модернизацию колесного производства ВМЗ, это позволит увеличить производство колес на 14% до 970 000 шт. в год по сравнению с 2018 г., рассказывал ранее «Ведомостям» представитель компании. Объединенная металлургическая компания – крупнейший производитель колес, его доля на рынке – 55%. Еще 29,7% производит Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова. Чуть более 15% рынка совокупно занимают украинский «Интерпайп» и казахский «Проммашкомплект».

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Бизнес
Новости

Британская сеть здорового питания Holland & Barrett может появиться в России

Ведомости
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Британская компания Holland & Barrett Retail Ltd., которая управляет сетью магазинов здорового питания Holland & Barrett, подала в Роспатент заявку о регистрации своего бренда по нескольким классам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из реестра службы по интеллектуальной собственности. Из заявки следует, что Holland & Barrett хочет зарегистрировать бренд джемов, консервов, молочных продуктов, орехов, соков, хлеба, пищевых добавок, косметических средств и пр., а также для рекламных целей.

В 2017 г. собственником сети Holland & Barrett стала инвестиционная компания LetterOne (L1) совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана. Сделка оценивалась в 1,8 млрд фунтов стерлингов. Это стало первой инвестицией L1 в ритейл.

По словам одного из источников «Коммерсанта», Holland & Barrett изучала возможность выхода на российский рынок через открытие нескольких магазинов в Москве или в партнерстве с местными компаниями. Собеседник считает наиболее вероятным появление товаров британской сети в «Перекрестке» в формате отдельных корнеров или shop-in-shop. «Перекресток» входит в X5 Retail Group, которой управляет «Альфа-групп». В X5 заявили, что у группы нет информации о планах развития Holland & Barrett в России. В самой сети, как и в L1, на запрос не ответили.

Партнерство с крупнейшей российской продуктовой сетью поможет британской компании быстрее вывести свой бренд на рынок, отмечает руководитель отдела ритейл-консалтинга компании JLL Полина Жилкина. Дополнительный трафик от сотрудничества может получить и «Перекресток». Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев допускает, что в перспективе Holland & Barrett может открыть несколько полноценных магазинов в Москве.

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Политика
Новости

Академики раскритиковали новый состав Высшей аттестационной комиссии

Ведомости
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«Клуб 1 июля», в который входят несколько десятков академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), раскритиковал новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей в России за присвоение и лишение ученых степеней. «В результате ротации из состава (комиссии.— ред.) оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества «Диссернет», и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, и несогласные со смешением науки с политикой, проявившимся в дискуссии о диссертации В[ладимира]. Р. Мединского», – приводит «Коммерсантъ» фрагмент заявления академического клуба.

Новый состав ВАК при Минобрнауки утвердил премьер Дмитрий Медведев 22 мая. В него вошли 139 человек, из них 94 (68%) в комиссию ранее не входили, отмечал РБК. Из состава ВАК были исключены сооснователь «Диссернета» биолог Михаил Гельфанд, научный руководитель Госархива Сергей Мироненко и ряд других ученых.

Члены академического клуба обратили внимание на ситуацию с «третьим сроком» председателя ВАК Владимира Филиппова, а также некоторых членов комиссии. Несмотря на запрет «третьего срока», содержащийся в «Положении о ВАК» от 2014 г. и обновленном в 2016 г., в новом составе комиссии оказались сразу 18 ученых, уже отработавших в ней два срока. «ВАК сформирована с существенным и очевидным нарушением действующих норм, а значит, все ее решения впоследствии будут иметь сомнительную правомочность. Этот факт ставит под угрозу всю систему научной аттестации в России», – говорится в заявлении клуба. О нелегитимности нового состава ВАК ранее заявляли и представители «Диссернета».

Академический клуб предложил передать контроль над ВАК от Минобрнауки Российской академии наук, чтобы она могла «полностью реорганизовать ее работу». В Минобрнауки это предложение не прокомментировали. Накануне ведомство опубликовало официальный ответ на претензии «Диссернета», который был основан на заключении Института законодательства и сравнительного правоведения. В нем отмечалось, что в «Положении о ВАК» от 2016 г. ничего не говорится о том, как оно соотносится с положением 2014 г., а значит, отсчет сроков нахождения в составе ВАК для его членов должен начинаться с 30 апреля 2016 г.

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Бизнес
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Bayer остановил локализацию производства противоопухолевого препарата

Ведомости
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Немецкий фармацевтический холдинг Bayer заморозил проект локализации производства противоопухолевого препарата «Нексавар» (сорафениб) в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Причиной такого решения стал вывод на рынок аналога немецкого препарата от российской компании «Натива» – «Сорафениб-натив» – в период действия патентной защиты на оригинальное лекарство.

Соглашение о локализации производства препарата «Нексавар» Bayer подписал с петербургской компанией «Полисан» в 2016 г., напоминает источник издания на фармрынке. На ее же заводе уже выпускается антибактериальный препарат Bayer «Авелокс» и осуществляется локализация противоопухолевого лекарства «Стиварга». Организация производства полного цикла «Нексавара» должна была завершиться в 2019 г. Собеседник отмечает, что в проекты по локализации стороны вложили 1 млрд руб.

Российская «Натива» зарегистрировала аналог немецкого противоопухолевого препарата в 2017 г. В январе 2018 г. Bayer подал в суд с требованием запретить российской компании продавать ее лекарство до истечения действия патента в 2026 г. В двух инстанциях «Натива» доказала, что при изготовлении «Сорафениб-натива» использует собственную патентованную формулу. Позже суд по интеллектуальным правам отправил дело на повторное рассмотрение. Тем временем, по информации Bayer, «Натива» уже заключила 301 госконтракт на поставку своего дженерика.

В Минздраве и Минпромторге заявили, что у них нет полномочий по защите прав интеллектуальной собственности. В Минпромторге при этом признали необходимость урегулирования патентных споров в фармацевтике и обещали внести соответствующие уточнения в стратегию развития фармацевтической промышленности в России до 2030 г. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что сложившаяся ситуация может отпугнуть и других инвесторов.

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка»

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кемсоцинбанк». Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов АО «Кемсоцинбанк» занимает 320 место в банковской системе России.

В сообщении ЦБ отмечается, что АО «Кемсоцинбанк» занижал величину необходимых к формированию резервов, осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, а также нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативы ЦБ. В течение последнего года регулятор неоднократно вводил в отношении АО «Кемсоцинбанка» ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Также Центробанк указал на раздробленную структуру собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц.

В операциях АО «Кемсоцинбанка» ЦБ увидел «признаки совершения уголовно наказуемых деяний» и пообещал направить соответствующую информацию в правоохранительные органы. По итогам инспекционной проверки банка регулятор обнаружил «значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам».

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 г. нетто-активы «Кемсоцинбанка» составляли — 2,45 млрд руб. Банк является участником системы гарантирования вкладов.

Политика
Новости

Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики. Пошлины начнут действовать с 10 июня и будут расти, если проблема нелегальной миграции сохранится, подчеркнул он. «Белый дом вскоре представит детали», — добавил американский президент. 

Трамп уточнил, что если Мексика не «предпримет эффективные меры» для разрешения миграционного кризиса, то пошлины будут увеличиваться на 5% каждый месяц до 1 октября, когда достигнут 25%. Вашингтон будет удерживать пошлины на этом уровне до тех пор, пока «Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории», говорится в заявлении президента США, распространенном Белым домом.

Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы направить около $6,4 млрд из бюджета страны на строительство стены на границе с этой страной. В отсутствие режима ЧП американский президент обязан согласовывать такие шаги с конгрессом США, который по конституции должен утвердить любые расходы бюджета.

Этот шаг Трампа уже оспорен в судах. В частности, федеральный суд Калифорнии наложил временный запрет на использование средств министерства обороны США для оплаты приграничных барьеров. Администрация США намерена обжаловать это решение.

Политика
Новости

Bloomberg узнал о планах Хиллари Клинтон заняться съемками фильмов

Ведомости
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Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и ее дочь Челси создают продюсерскую компанию для проектов в кино и на телевидении, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их данным, проект пока на ранней стадии.

Ранее бывший госсекретарь США ранее уже участвовала в создании телепроектов: вместе с режиссером Стивеном Спилбергом она продюсировала телесериал The Woman’s Hour, посвященный борьбе женщин за право голоса. Будущая компания сосредоточится на производстве фильмов, «снятых женщинами и о женщинах». Семья Клинтон хочет использовать кино и телевидение для того, чтобы продолжить оказывать влияние на культуру и общество США после ухода из политики, отмечает Bloomberg

Клинтон идет по стопам экс-президента США Барака Обамы. Он вместе с супругой Мишель в мае заключил с компанией Netflix контракт, предусматривающий участие в съемках фильмов, сериалов и передач. «Эти проекты будут доступны в 125 млн домов, являющихся подписчиками Netflix в 190 странах», — сообщал стриминговый сервис.

Клинтон проиграла на выборах президента США 8 ноября 2016 г., набрав лишь 227 голосов против 304 у действующего президента страны Дональда Трампа по выборщикам от штатов, хотя и опередив его по числу голосов избирателей. Клинтон обошла республиканца почти на 3 млн голосов.

Бизнес
Новости

Uber потерял $1 млрд за первый квартал в качестве публичной компании

Ведомости
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Убытки американской компании Uber в I квартале превысили $1 млрд, говорится в ее первом финансовом отчете в качестве публичной компании. За три месяца - с 1 января по 31 марта текущего года выручка компании, которая в начала мая провела процедуру первичного размещения акций (IPO) на бирже Нью-Йорка, составила $3,1 млрд. 

Reuters отмечает, что первая отчетность может вселить уверенность в инвесторов, поскольку Uber в ходе IPO добился запланированных финансовых результатов. Сейчас акции компании торгуются примерно на 10% ниже изначальной их стоимости ($45 за штуку) при первичном размещении.

Согласно отчетности, количество бронирований поездок с помощью сервиса такси Uber увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 34%, их общая стоимость составила $14,6 млрд. По сравнению с прошлым кварталом эта цифра выросла на 3,4%. Reuters уточняет, что это может свидетельствовать о трудностях Uber с поиском новых водителей. Количество ежемесячных активных пользователей увеличилось с 91 млн в последнем квартале прошлого года до 93 млн.

Uber — онлайн-сервис такси, позволяющий через приложение воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско (Калифорния). Сейчас Uber работает в более чем 500 городах в почти 80 странах.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

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Технологии
Новости

Акционеры не смогли снять Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook

Ведомости
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Несколько акционеров Facebook не смогли снять основателя социальной сети Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании, сообщает CNBC. Их предложение, озвученное на годовом собрании, было отвергнуто большинством голосов. Одновременно акционеры утвердили запрошенные компенсации для топ-менеджеров Facebook, в том числе выделение $20 млн на обеспечение безопасности Цукерберга, его семьи и дома.

Инвесторы компании ранее уже пытались снять Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook и изменить структуру компании, но безуспешно. По их мнению, Цукерберг, являясь также гендиректором компании, имеет слишком большое влияние, и один из руководящих постов должен занять независимый кандидат. Однако их предложения были отклонены, поскольку Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют тем типом акций, который дает им право на большее число голосов.

Business Insider отмечает, что такие требования возникли после скандалов, связанных с утечками данных и обвинениями во вмешательстве в выборы в США.

В марте 2018 г. The New York Times и The Observer сообщили, что британская фирма Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей. Эта компания сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, а также с организаторами кампании за выход Великобритании из ЕС. Действия Cambridge Analytica могли затронуть более 87 млн пользователей соцсети. В октябре британское управление уполномоченного по вопросам информации оштрафовало Facebook за утечку личных данных на 500 000 фунтов стерлингов ($644 000). Это максимально возможный штраф с учетом срока давности по этому делу.

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Политика
Новости

Беглов решил баллотироваться в губернаторы Петербурга как самовыдвиженец

Ведомости
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телеканала «78», что пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца. Свое решение он мотивировал желанием «быть независимым от тех или иных взглядов». В случае победы он пообещал создавать для горожан комфортные условия и налаживать связи с федеральной властью, чтобы город получал дополнительные средства.

Беглов 25 мая на встрече с жителями сообщил о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Петербурга. Но тогда он не уточнил, будет ли самовыдвиженцем или кандидатом от партии. В декабре прошлого года Законодательное собрание Петербурга приняло закон, позволяющий самовыдвижение на выборах губернатора города. Документ был внесен Бегловым.

Собеседники, близкие к «Единой России» и администрации президента, говорили «Ведомостям», что Беглов планирует идти на выборы как самовыдвиженец. Согласно апрельскому опросу ВЦИОМа, его кандидатуру готовы поддержать 43% жителей города, при этом у него самый высокий антирейтинг среди недавно назначенных врио губернаторов – 24%.

Законодательное собрание Петербурга официально назначит выборы губернатора 31 мая, но их дата уже известна – они пройдут в единый день голосования 8 сентября. Президент Владимир Путин назначил Беглова врио губернатора города в октябре прошлого года вместо Георгия Полтавченко.

Опытный бюрократ и давний знакомый Путина. Чем известен Беглов

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