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Лавров анонсировал переговоры Путина и Абэ на саммите G20

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланирована на 29 июня на полях саммита G20 в Осаке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно в Токио, передает «Интерфакс».

«Мы сегодня согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора», – рассказал Лавров о переговорах с Коно. Российский министр подчеркнул, что «интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что мы сближаем позиции, пока проблем еще немало». По словам Лаврова, Москва напомнила Токио о российской инициативе перехода к полному безвизовому режиму между двумя странами, а в качестве первого шага – ввести режим свободного передвижения между Сахалином и префектурой Хоккайдо.

Переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией, а также решении территориального вопроса активизировались в 2018 г. Однако конкретных договоренностей по итогам встречи Путина и Абэ в январе 2019 г. достичь не удалось. Против передачи Японии островов Курильской гряды в январе этого года высказались 77% граждан России, допустили такую возможность 14%, показал опрос ВЦИОМ.

В марте источники РБК, близкие к администрации президента и МИДу, поясняли, что у Кремля нет планов по передаче Японии Курильских островов. Прямо отказывать Токио Москва не намерена «из соображений дипломатии», но российские условия по территориальному вопросу будут неприемлемы для Японии. Так, Москва предлагает заключить мирный договор на основе декларации 1956 г., т. е. признания итогов Второй мировой войны во всей полноте, включая российский суверенитет над всеми Курильскими островами. Кроме того, Москва хотела бы получить гарантии неразмещения на островах в случае их передачи американских военных баз, указывали собеседники.