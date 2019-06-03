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Канада приостановила работу посольства в Венесуэле

Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Христи Фриланд.

По ее словам, власти Венесуэлы приняли меры для ограничения возможности работы иностранных посольств в стране. Срок действия виз канадских дипломатов истекает, и они не могут их продлить.

Консульская помощь канадцам в Венесуэле будет оказана через посольство в Колумбии, добавила Фриланд. Она также посоветовала канадцам избегать поездок в Венесуэлу в ближайшие несколько месяцев.

В конце января в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался признать его президентом и объявил себя временным руководителем страны. США, Канада, ЕС и большинство латиноамериканских стран поддержали Гуайдо. Россия и Китай поддерживают Мадуро.