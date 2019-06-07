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Чайка заявил, что не сомневается в законности дела Калви

У Генпрокуратуры нет «никаких сомнений» по поводу законности расследования в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

Калви, являясь акционером коммерческого предприятия, и подконтрольные ему структуры взяли кредит в 2 млрд руб. в банке «Восточный», а когда наступил срок расчета – вернули акции, которые PricewaterhouseCoopers, одна из крупнейших аудиторских компаний мира, оценила в 600 000 руб., напомнил Чайка. По его словам, сейчас проводится повторная экспертиза, которая может повлиять на результат оценки, но пока нет никаких сомнений в том, что дело расследуется законно. Так Чайка ответил на призыв партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрия Афанасьева внести в суд представление об освобождении всех фигурантов дела Калви. «Это было бы главным событием экономического форума», – уверен Афанасьев.

Уголовное дело в отношении Калви было возбуждено в феврале. Фигурантами дела стали также партнеры фонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Следствие подозревает их в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все фигуранты были арестованы. В апреле суд смягчил меру пресечения для Калви и Кордичева, заменив содержание под стражей на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, отрицают свою вину.

Ранее защита Калви сообщила, что он был заранее зарегистрирован как участник ПМЭФ, поэтому адвокаты попросили следователей отпустить бизнесмена из-под домашнего ареста на форум. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила о готовности организовать поездку Калви в Петербург, если получит соответствующее разрешение следователей. Пока такого разрешения не поступало, уточняли в ведомстве.