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ФСИН пообещала организовать поездку Калви на Петербургский экономический форум

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пообещала организовать поездку основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), если получит соответствующее уведомление от следователей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя службы Валерия Максименко.

Максименко уточнил, что пока ведомство не получало от Следственного комитета России (СКР) такого уведомления. «Ждем», – сказал он. «Если такое разрешение поступит, мы со своей стороны все сделаем, все организуем как надо. Никаких проблем в этом нет», – подчеркнул заместитель директора ФСИН.

ПМЭФ пройдет 6–8 июня. Baring Vostok ранее напомнил, что ежегодно принимает участие в работе форума. Делегацию фонда на форуме в этом году возглавит старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. 27 мая фонд сообщил, что Калви, содержащийся сейчас под домашним арестом, также зарегистрирован как участник форума. 30 мая его адвокаты подали прошение в СКР с просьбой разрешить бизнесмену поехать на форум. СКР пока не ответил на запрос.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил телеканалу RT, что Кремль хотел бы видеть Калви на экономическом форуме. «Что касается дела Майкла Калви. Это досадное дело. Мы очень сожалеем по поводу этого. Конечно, мы хотели бы видеть Майкла среди участников форума, поскольку он более 15 лет является активным игроком на российском рынке. Мы все знаем его как бизнесмена, которому можно доверять и который привержен российскому рынку», – отмечал Песков.

Калви, партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль и директор по инвестициям фонда Иван Зюзин являются фигурантами дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По этому делу проходят также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Все они были арестованы в середине февраля. В апреле суд смягчил мелу пресечения для Калви и Кордичева, заменив содержание под стражей на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему содержатся в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, отрицают свою вину.