Кремль официально объявил дату прямой линии с Путиным
Традиционная прямая линия с президентом Владимиром Путиным выйдет в эфир 20 июня в 12.00 по московскому времени, сообщается на сайте Кремля. Она будет транслироваться на «Первом канале», телеканалах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, МИР, радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Задать вопрос президенту можно, позвонив по телефону, отправив sms- или mms-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Кроме того, обращения принимаются от пользователей социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники».
Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что прямая линия назначена на 20 июня. По словам одного из собеседников, ее планируют провести в том же формате, что и в 2018 г., при этом организаторы не хотят затрагивать мелкие темы. Ожидается, что акцент будет сделан на социальной тематике – медицине, пенсиях, не исключен и вопрос про Украину.
В прошлом году в студии во время прямой линии впервые не было гостей. Зато были установлены интерактивные экраны, а Путин по мере необходимости связывался в прямом эфире с губернаторами и членами региональных правительств, чтобы прояснить ситуацию или дать поручения.
Прямая линия с Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится ежегодно с 2001 г. В этом году телепередача выйдет в эфир в 17-й раз (не выходила в 2004 и 2012 гг.). В то время когда Путин занимал должность премьера, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».
16 прямых линий Владимира Путина
Длительность: 140 минут
Количество отвеченных вопросов: 47
Число прямых включений: 10
Длительность: 160 минут
Количество отвеченных вопросов: 51
Число прямых включений: 10
Длительность: 170 минут
Количество отвеченных вопросов: 69
Число прямых включений: 11
Длительность: 173 минуты
Количество отвеченных вопросов: 60
Число прямых включений: 12
Длительность: 174 минуты
Количество отвеченных вопросов: 55
Число прямых включений: 10
Длительность: 186 минут
Количество отвеченных вопросов: 67
Число прямых включений: 12
Длительность: 186 минут
Количество отвеченных вопросов: 46
Число прямых включений: 6
Длительность: 240 минут
Количество отвеченных вопросов: 80
Число прямых включений: 8
Длительность: 266 минут
Количество отвеченных вопросов: 88
Число прямых включений: 7
Длительность: 272 минуты
Количество отвеченных вопросов: 96
Число прямых включений: 9
Длительность: 288 минут
Количество отвеченных вопросов: 85
Число прямых включений: 6
Длительность: 234 минуты
Количество отвеченных вопросов: 81
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Длительность: 237 минут
Количество отвеченных вопросов: 74
Число прямых включений: 6
Длительность: 220 минут
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Число прямых включений: 5
Длительность: 236 минут
Количество отвеченных вопросов: 68
Число прямых включений: 11
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