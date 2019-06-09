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Кремль официально объявил дату прямой линии с Путиным

Ведомости
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Традиционная прямая линия с президентом Владимиром Путиным выйдет в эфир 20 июня в 12.00 по московскому времени, сообщается на сайте Кремля. Она будет транслироваться на «Первом канале», телеканалах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, МИР, радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать вопрос президенту можно, позвонив по телефону, отправив sms- или mms-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Кроме того, обращения принимаются от пользователей социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники».

Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что прямая линия назначена на 20 июня. По словам одного из собеседников, ее планируют провести в том же формате, что и в 2018 г., при этом организаторы не хотят затрагивать мелкие темы. Ожидается, что акцент будет сделан на социальной тематике – медицине, пенсиях, не исключен и вопрос про Украину.

В прошлом году в студии во время прямой линии впервые не было гостей. Зато были установлены интерактивные экраны, а Путин по мере необходимости связывался в прямом эфире с губернаторами и членами региональных правительств, чтобы прояснить ситуацию или дать поручения.

Прямая линия с Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится ежегодно с 2001 г. В этом году телепередача выйдет в эфир в 17-й раз (не выходила в 2004 и 2012 гг.). В то время когда Путин занимал должность премьера, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

16 прямых линий Владимира Путина

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Адвокат Голунова пожаловалась в СКР на задержавших журналиста полицейских

Ведомости
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Адвокат Ольга Динзе обратилась в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на полицейских, которые задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

В заявлении Динзе указала на то, что в отношении Голунова применялось «немотивированное физическое насилие», в результате чего журналисту были нанесены телесные повреждения в области спины и головы. Адвокат попросила СКР провести проверку указанных фактов и в случае их подтверждения принять соответствующие меры.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Как сообщил в суде прокурор, обвиняемому грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

МВД утверждает, что после задержания у Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире полицейские якобы нашли более 5 г кокаина. Корреспондент вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили. Он рассказал, что при задержании его избили, а также в течение 12 часов не давали позвонить адвокату или предупредить близких. МВД опровергает эту информацию.

В изоляторе временного содержания Голунов почувствовал себя плохо. Приехавшие на место врачи скорой помощи заподозрили у него перелом ребер и сотрясение мозга. Однако после обследования в больнице врачи пришли к выводу, что госпитализация корреспонденту не требуется.

Сам Голунов рассказал телеканалу «Дождь», что по голове его ударили в ОВД, когда он начал настаивать на том, что дальнейшие действия полицейских должны осуществляться только в присутствии адвоката. Ушибы груди и спины, по словам журналиста, он получил позже, когда его привезли на экспертизу, – при падении с лестницы.

Ранее Генпрокуратура заявила, что готова провести проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании Голунова. Кроме того, в субботу столичный главк МВД сообщил, что дело журналиста передано в главное следственное управление.

Журналист «Медузы» в суде

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Политика
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Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Додона

Ведомости
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Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил премьера Павла Филипа исполняющим обязанности главы государства. Такое решение суд принял утром 9 июня по запросу депутатов от Демпартии, сообщается на его сайте.

Причиной стало то, что президент отказался выполнить решение Конституционного суда и подписать указ о роспуске парламента. Теперь Филип должен будет распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.

В пятницу, 7 июня, Конституционный суд обязал президента распустить парламент в связи с тем, что в течение трех месяцев после утверждения результатов парламентских выборов не было сформировано новое правительство. Три месяца истекли 8 июня.

Додон отказался исполнять решение суда. На заседании в субботу он заявил, что нет необходимости распускать парламент немедленно. «Не будем торопиться. В понедельник я приглашу все фракции парламента для проведения консультаций», – сказал президент, призвав всех сохранять спокойствие.

В течение последних двух лет Конституционный суд Молдавии уже пять раз временно отстранял президента от должности, когда тот отказывался обнародовать какой-либо закон или назначать министров.

Политика
Новости

Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

Ведомости
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В Никулинский суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает ТАСС. Заседание суда, вероятно, состоится после того, как корреспондента обследуют врачи.

Ранее адвокаты Голунова сообщили, что если их подзащитного госпитализируют, то суд может рассмотреть вопрос о его аресте либо без него, либо будет организовано выездное заседание. 

Журналист был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Голунов отказался признать вину и заявил, что наркотические вещества ему подбросили.

В субботу, 8 июня, корреспондент почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания. Приехавшие к нему врачи заподозрили сотрясение мозга и перелом ребер. Голунова отвезли в больницу на обследование. По его результатам будет решаться вопрос о его госпитализации.

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Политика
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Калви не вернут деньги за неиспользованный бейдж ПМЭФ

Ведомости
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Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента Антона Кобякова (его цитирует «Интерфакс»).

«Он заплатил – думал, что выпустят. Но не выпустили», – заявил Кобяков, отвечая на вопрос о Калви. Он добавил, что бизнесмен мог бесплатно смотреть трансляции с сессий ПМЭФ в онлайн-режиме на сайте форума. «Мог и не платить. На что надеялся – не знаю», – констатировал Кобяков.

Калви находится под домашним арестом по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Бизнесмен вину не признает и утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над кредитной организацией.

Адвокаты Калви просили разрешить их подзащитному принять участие в Петербургском форуме. А 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok среди участников ПМЭФ, но не уполномочены предоставить ему соответствующее разрешение.

О Зеленском, Калви и Huawei. Яркие высказывания Путина на ПМЭФ

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Адвокаты журналиста Голунова рассказали о его состоянии

Ведомости
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Журналист «Медузы» Иван Голунов находится в очень плохом состоянии, рассказала журналистам адвокат Ольга Динзе. «Он не совсем осознает, где он находится, что происходит, он просто кивает головой и на вопросы не отвечает», – сказала она. В больнице, куда журналиста доставили на «скорой» из изолятора временного содержания, Голунову сделали МРТ головного мозга, также его осмотрели терапевт и травматолог, рассказала Динзе.

По словам адвоката, с момента задержания журналиста уже прошло более 48 часов, а это значит, что его должны были отпустить. Ранее Голунов говорил, что был задержан 6 июня около двух часов дня. Однако МВД по какой-то причине отсчитывает 48 часов с четырех часов утра 7 июня, сказала Динзе. Поэтому журналист все еще остается под стражей.

Другой адвокат, Дмитрий Джулай, сообщил, что защитников не допускают в кабинеты врачей вместе с Голуновым и не дают узнать, как он себя чувствует. «Он выглядит очень плохо, потерянный взгляд. Он не понимает, что происходит вокруг, он двое суток толком не спал и не ел», – сказал Джулай. Он добавил, что в каждый кабинет вместе с Голуновым заходят по двое сотрудников правоохранительных органов, остальные блокируют вход. «Мне кажется, даже Чикатило так не охраняли», – отметил адвокат.

Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд 8 июня должен был рассмотреть вопрос о его аресте, но журналист почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания, и его направили в больницу. Состоится ли сегодня заседание суда, пока остается под вопросом. По словам Динзе, суд может пройти без Голунова или же может быть организовано выездное заседание.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Политика
Новости

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Ведомости
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Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума.

«Все то, о чем вы рассказали, изучу лично», – пообещал Кобяков журналистам (его цитирует «Интерфакс»). Он отметил, что «за обман и за подтасовку фактов есть статья». Советник президента также заявил, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и генеральный прокурор Юрий Чайка обеспечат надзор за происходящим. «Посмотрим, проверим, изучим», – резюмировал Кобяков.

Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Как утверждает МВД, при себе у журналиста были пакеты с метилэфедроном, а в квартире обнаружился кокаин. Голунов не признал вину и заявил, что эти вещества ему подбросили.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Бизнес
Новости

Japan Tobacco оценила долю фальсификата на российском рынке табака

Ведомости
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Доля фальсифицированных табачных изделий на российском рынке составляет 10,3%, заявил исполнительный вице-президент японской компании Japan Tobacco Муцуо Иваи. Об этом он сказал на сессии Петербургского международного экономического форума (его слова приводит «Интерфакс»). По оценке Иваи, бюджет России потерял 72 млрд руб. из-за не поступивших в бюджет налогов.

По мнению вице-президента Japan Tobacco, решить проблему незаконной дистрибуции может введение отслеживания продукции, в которой используются технологии цифровой маркировки. Иваи напомнил, что в России внедряется цифровая маркировка сигарет и с июля реализация продукции без маркировки будет запрещена.

Japan Tobacco представлена более чем в 120 странах. Компания выпускает сигареты под брендами Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD.

В России у японской компании пять фабрик. Как сообщил Иваи, объем инвестиций компании в российский рынок достиг $4,6 млрд. После покупке «Донского табака» Japan Tobacco стала лидером табачного рынка с долей около 40%.

Политика
Новости

Задержанного журналиста Голунова направили в больницу

Ведомости
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Врачи приняли решение отправить задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на обследование, его везут в больницу. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и подтвердил сотрудник «Ведомостей».

В субботу суд должен был избрать задержанному меру пресечения, однако Голунов почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания. Приехавшие к нему врачи скорой помощи заподозрили у журналиста перелом ребер и сотрясение мозга.

Пока неизвестно, состоится ли сегодня заседание суда по делу Голунова. Как передает «Медуза», журналистам, ожидающим у здания Никулинского суда, сообщили, что ждать заседания сегодня бессмысленно. Адвокат журналиста Дмитрий Джулай не подтвердил информацию о госпитализации его подзащитного. Сам защитник сообщил, что едет к суду. Столичный главк МВД подтвердил информацию о том, что Голунов направлен на обследование, но о госпитализации в сообщении полиции не говорится.

Голунов был задержан 6 июня, он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Как утверждает МВД, у журналиста при задержании были изъяты пакеты с метилэфедроном, а позже при обыске в квартире обнаружен кокаин. Голунов свою вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили.

Своему адвокату Дмитрию Джулаю журналист рассказал, что после задержания его избили, МВД опровергает эту информацию. По словам корреспондента, его возили на медосвидетельствование, где зафиксировали только ушиб спины, а ушиб грудной клетки и удар по виску – не стали.

Секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил «Ведомостям», что во время встречи с Голуновым не заметил у него явных повреждений, только ссадины и царапины. По словам Мельникова, на условия содержания журналист не жаловался.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Экономика
Новости

Кудрин отказался войти в общественный совет при Росстате

Ведомости
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не принял предложение министра экономического развития Максима Орешкина войти в состав общественного совета при Росстате, передает «Интерфакс». Счетная палата управляет аудитом Росстата, пояснил Кудрин. «Здесь у меня конфликт интересов, я не смогу в общественный совет», – сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума.

Орешкин предложил Кудрину войти в общественный совет при Росстате для выработки и утверждения дорожной карты по совершенствованию службы статистики.

Ранее Кудрин заявил, что Росстат необходимо вывести из-под контроля Минэкономразвития. Он считает, что служба статистики не должна зависеть от органов, которые планируют экономическую политику. По мнению Кудрина, в том, что Росстат подчиняется Минэкономразвития, есть конфликт интересов.

Орешкин на это возразил, что, пока Росстат не был закреплен ни за одним из министерств, а был формально независимым, качество его материального обеспечения оставляло желать лучшего, что влияло на полноту сбора данных и качество статистики.

10 цитат председателя Счетной палаты

Политика
Новости

Врачи заподозрили у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга

Ведомости
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Журналист «Медузы» Иван Голунов почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания, сообщил правозащитник Павел Чиков. По его словам, приехавшие на место врачи скорой помощи заподозрили у задержанного корреспондента перелом ребер и сотрясение головного мозга. Было решено, что ему необходимы дополнительные обследования. Однако начальник следственной части отказал в госпитализации, добавил Чиков.

Голунов был задержан 6 июня, он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Как утверждает МВД, у журналиста при задержании были изъяты пакеты с метилэфедроном, а позже при обыске в квартире обнаружен кокаин. Голунов свою вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили.

Своему адвокату Дмитрию Джулаю журналист рассказал, что после задержания его избили, МВД опровергает эту информацию. По словам корреспондента, его возили на медосвидетельствование, где зафиксировали только ушиб спины, а ушиб грудной клетки и удар по виску – не стали.

Как рассказал Голунов телеканалу «Дождь», по голове его ударили в ОВД, когда он начал настаивать на том, что дальнейшие действия полицейских должны осуществляться только в присутствии адвоката. Ушибы груди и спины, по словам журналиста, он получил позже, когда его привезли на экспертизу, – при падении с лестницы.

Сейчас Голунов находится в изоляторе временного содержания. По его словам, допросы, экспертизы и очные ставки закончились через 30 часов после задержания, все это время он не ел и практически не спал. Ожидается, что 8 июня Никулинский суд Москвы выберет Голунову меру пресечения.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Политика
Новости

«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе

Ведомости
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Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания. В камере, где он содержится, есть три железные кровати, стол, скамья и туалет за тонкой перегородкой. Об этом сообщила журналистка телеканала «Дождь», посетившая задержанного.

По словам Голунова, в изоляторе лучше, чем в отделении полиции, где он провел больше суток. «Мне передали продукты, сводили в душ», – рассказал он «Дождю». По словам Голунова, допросы, экспертизы и очные ставки закончились через 30 часов после задержания, все это время он не вспоминал про еду. «Мне даже в голову не приходило поесть, наверное, это из-за стресса. В изоляторе я поел сухой паек, галеты – хорошая вещь», – рассказал журналист.

Также Голунов пояснил, как получил травмы при задержании. На медосвидетельствовании у него зафиксировали ушиб спины, а ушиб грудной клетки и удар по виску – не стали, утверждает журналист. «По голове меня ударили после того, как произошел досмотр: когда был обнаружен тот самый пакет (с наркотическим веществом. – Ред.), я стал настаивать, что дальнейшие действия должны проходить только в присутствии адвоката, иначе им придется на экспертизы-допросы меня нести, сотрудник рассердился и ударил дважды по виску, но не сильно», – рассказал Голунов.

Ушибы груди и спины, по словам журналиста, он получил позже, когда его привезли на экспертизу. «В медцентре я снова заявил, что считаю происходящие действия незаконными, вцепился за лавочку, а оперативники стали меня отрывать и тащить к выходу. Спускаясь, мы упали», – сказал он.

Голунов также сообщил, что в отделении полиции ему не угрожали и на него не давили, если не считать давлением то, что ему не давали связаться с адвокатом и близкими. Но за две недели до случившегося, по словам журналиста, ему поступали угрозы.

Голунов был задержан 6 июня, но известно об этом стало только на следующий день. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям – о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК) и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). По данным МВД, у журналиста были обнаружены пакеты с метилэфедроном и кокаином. Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили.

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