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Кремль официально объявил дату прямой линии с Путиным

Традиционная прямая линия с президентом Владимиром Путиным выйдет в эфир 20 июня в 12.00 по московскому времени, сообщается на сайте Кремля. Она будет транслироваться на «Первом канале», телеканалах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, МИР, радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать вопрос президенту можно, позвонив по телефону, отправив sms- или mms-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Кроме того, обращения принимаются от пользователей социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники».

Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что прямая линия назначена на 20 июня. По словам одного из собеседников, ее планируют провести в том же формате, что и в 2018 г., при этом организаторы не хотят затрагивать мелкие темы. Ожидается, что акцент будет сделан на социальной тематике – медицине, пенсиях, не исключен и вопрос про Украину.

В прошлом году в студии во время прямой линии впервые не было гостей. Зато были установлены интерактивные экраны, а Путин по мере необходимости связывался в прямом эфире с губернаторами и членами региональных правительств, чтобы прояснить ситуацию или дать поручения.

Прямая линия с Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится ежегодно с 2001 г. В этом году телепередача выйдет в эфир в 17-й раз (не выходила в 2004 и 2012 гг.). В то время когда Путин занимал должность премьера, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

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