Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Этот формат привычен для властей, но сейчас люди больше реагируют не на слова, а на дела, говорит эксперт

Максим Стулов / Ведомости

Традиционная прямая линия с президентом Владимиром Путиным предварительно назначена на 20 июня, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента, и сотрудник федерального телеканала. По словам одного из собеседников, прямую линию планируют провести в том же формате, что и в 2018 г., но обсуждается идея отказаться от «народных масс, которые бы просили решить конкретные проблемы, например связанные с их двором». Организаторы не хотят затрагивать мелкие темы, а акцент будет сделан на социальной тематике – медицине, пенсиях, не исключен и вопрос про Украину. О том, что формат не изменится, знает еще один человек, близкий к администрации президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о прямой линии 20 июня ответил: «Мы сообщим своевременно».

Прямые линии с Путиным проходят с 2001 г., с 2008 г. в студии появились зрители, но 7 июня 2018 г. программа вновь прошла без них. Вопросы президенту задают ведущие, жители регионов в ходе прямых включений и другие россияне посредством интернета, телефонных звонков и sms. Некоторые sms-вопросы выводятся на большие экраны в студии, и среди них в последние два года встречались весьма нелицеприятные: «Почему у нас бананы в 2 раза дешевле яблок? Мы что, банановая республика?», «Вы столько лет у власти. Вам не кажется, что у нас уже монархия?», «Вы не устали занимать должность президента?», «Какие очки надеваешь, когда смотришь на страну?», «Ваши слова «своих не сдаем» относятся к казнокрадам и коррупционерам?»

Прямая линия – 2018 была «демонстративно позитивной», говорили «Ведомостям» эксперты. Наряду с прямыми включениями с мест появилась конференц-связь с губернаторами и членами правительства, которые отчитывались о решении проблем. Но, по данным Mediascope, эту программу посмотрело лишь 5,78 млн человек – худший показатель с 2011 г. Тем не менее, по опросу ФОМа, 74% россиян считают, что прямая линия с президентом нужна, а 62% уверены, что она сказывается на положении дел в стране: в частности, 38% респондентов отмечали, что на ней решаются конкретные вопросы и оказывается адресная помощь.

Формат прямой линии привычен и комфортен, говорит политолог Михаил Виноградов: «Во-первых, видно, что этот формат нравится Путину. Во-вторых, его ждет часть лоялистов. В-третьих, пропагандистский аппарат давно привык к этому формату и ему легко его воспроизводить». Другое дело, что сейчас время пониженного интереса к заявлениям власти – люди «реагируют скорее на действия, шаги, жесты, нежели на слова», отмечает эксперт: «Потому и возникает интрига, насколько соответствует этому привычный формат. И другой аспект – конфликт между длительностью прямой линии (чем дольше, тем больше ощущение контакта со всей страной, максимизация числа пожатых рук и затронутых тем) и снижением мотивации зрителей долго концентрироваться на одном сюжете, запросом на более краткие формы».

Самые необычные вопросы Путину на прямой линии