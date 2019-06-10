Политика

Новости

Замдиректора ФСИН назвал Голунова образцовым арестантом

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, ведет себя дисциплинированно, не нарушает условия домашнего ареста. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Можно сказать, образцовый арестант», – заявил Максименко. Помимо электронного браслета Голунову установили трекер на поясе. Такая мера была принята в связи с тем, что у журналиста есть загранпаспорт и следствие его не изъяло, пояснил замдиректора ФСИН.

Сотрудники полиции задержали Голунова 6 июня, но об этом стало известно только на следующий день. Полиция заявила, что при личном досмотре и при обыске в его квартире были обнаружены наркотики. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца.

На суде Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Он считает, что преследование связано с его профессиональной деятельностью и его расследованием. Журналист также рассказал, что при задержании полицейские его били, в течение 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких. Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова, сообщила заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, но официально ведомства эту информацию не подтвердили.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что эксперты химико-токсикологической лаборатории не нашли наркотиков в биологических следах Голунова. Эксперты МВД также не обнаружили следов наркотиков на его контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах.