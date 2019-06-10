Замдиректора ФСИН назвал Голунова образцовым арестантом

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Корреспондент «Медузы» Иван Голунов, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, ведет себя дисциплинированно, не нарушает условия домашнего ареста. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.
«Можно сказать, образцовый арестант», – заявил Максименко. Помимо электронного браслета Голунову установили трекер на поясе. Такая мера была принята в связи с тем, что у журналиста есть загранпаспорт и следствие его не изъяло, пояснил замдиректора ФСИН.
Сотрудники полиции задержали Голунова 6 июня, но об этом стало известно только на следующий день. Полиция заявила, что при личном досмотре и при обыске в его квартире были обнаружены наркотики. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца.
На суде Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Он считает, что преследование связано с его профессиональной деятельностью и его расследованием. Журналист также рассказал, что при задержании полицейские его били, в течение 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких. Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова, сообщила заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, но официально ведомства эту информацию не подтвердили.
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что эксперты химико-токсикологической лаборатории не нашли наркотиков в биологических следах Голунова. Эксперты МВД также не обнаружили следов наркотиков на его контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах.
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Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова не передавали Следственному комитету, его продолжает расследовать МВД. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил Дождю, что МВД передало московскому управлению Следственного комитета дело Голунова. При этом адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что ему об этом ничего неизвестно. По его словам, в данным момент полиция проводит следственные действия по этому делу.
Полицейские задержали Голунова 6 июня. Они сообщили об обнаружении у журналиста наркотиков. В УВД по ЗАО города Москвы против Голунова завели дело о покушении на сбыт наркотиков. Позже оно было передано в главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
Эксперты не нашли следов наркотиков в биологических материалах Голунова, на его контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах. Сам журналист говорит, что наркотики ему подбросили. По мнению Голунова, его преследуют из-за его профессиональной деятельности. Он также рассказал, что при задержании его избили, в течение 12 часов не давали позвонить адвокату или предупредить близких.
Адвокат Голунова жаловалась в СК на задержавших журналиста полицейских. Генпрокуратура выражала готовность провести тщательную проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании Голунова. Заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку в связи с этим делом.
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МВД передало московскому управлению Следственного комитета уголовное дело против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн. Ранее он просил о передаче дела прокурора Москвы. МВД и Следственный комитет пока не подтверждали эту информацию.
Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил «Медузе», что у защиты нет сведений о передаче дела в Следственный комитет. По его словам, в данный момент полиция проводит следственные действия по этому делу.
Дело против Голунова завели в УВД по ЗАО города Москвы. Позже оно было передано в главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Представитель московского главка полиции Юрий Титов пояснял, что это было сделано «в целях объективного и всестороннего расследования».
Голунова задержали 6 июня. В полиции заявили, что у него были обнаружены наркотики. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил Голунова под домашний арест на два месяца.
По словам Голунова, наркотики ему подкинули. Он считает, что его преследуют в связи с профессиональной деятельностью и его расследованием. Эксперты не нашли следов наркотиков в биологических материалах Голунова, на его контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах.
«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста
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Суд досрочно освободил руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, осужденного за хранение наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката правозащитника. Выездное заседание суда прошло в колонии-поселении в Аргуне, где Титиев отбывает наказание.
Шалинский городской суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере 18 марта. МВД Чечни утверждало, что в его автомобиле нашли пакет с наркотическим веществом. Титиев свою вину не признал и утверждал, что наркотики ему подбросили. Он отказался обжаловать приговор.
В соответствии с законом осужденный за преступление средней тяжести может просить об УДО, если отбыл не менее трети назначенного ему срока. Адвокат Титиева Петр Заикин пояснял, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, Титиев отбыл треть срока 9 мая. Защита Титиева подала ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО) 15 мая. В документе говорилось, что ему не требуется дальнейшее содержание в заключении, поскольку он «осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина».
Дело Титиева в ходе расследования взял на контроль Совет по правам человека (СПЧ) при президенте, а его председатель Михаил Федотов просил руководителя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина проверить задержание правозащитника. Позже Федотов призвал передать расследование дела из МВД Чечни в центральный аппарат. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Федотова за позицию по этому делу, после чего за СПЧ вступился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: совет нельзя обвинить в некомпетентности, поскольку это представительный орган, объяснял он.
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Москвичи определили три округа, в которых в единый день голосования пройдет эксперимент по электронному голосованию. По итогам голосования в «Активном гражданине» победили округ №1 (Зеленоград), округ №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и округ №30 (Чертаново Центральное и Южное), сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, передает «Интерфакс».
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На них москвичи, зарегистрированные в этих округах, смогут выбрать способ голосования – традиционный или дистанционный. Электронное голосование не предполагает использования бумажного носителя. Для того чтобы проголосовать в электронной форме, избиратель должен подать заявление через портал госуслуг минимум за три дня до голосования. Заявление будет зарегистрировано лишь в том случае, если пользователь введет корректные паспортные данные и адрес, а затем пройдет дополнительную проверку. В день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме. Подача заявления не лишит избирателя права принять участие в голосовании традиционным способом, однако если он проголосовал дистанционно, он будет исключен из списков.
Для организации электронного голосования и установления его итогов в Москве будет создан специальный участковый избирком.
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Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, рассказала заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, передает «РИА Новости». По ее словам, результатов этой проверки пока не предоставили. «Результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени», – сообщила Меркачева в эфире «Эха Москвы». Она также заявила, что не удивится, если в полиции укажут на свои ошибки.
Официально оба ведомства еще не разместили информацию об идущих проверках или их результатах.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Голунова 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для журналиста домашний арест до 7 августа. В суде прокурор сказал, что Голунову грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов свою вину не признает. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с расследованием, которое он готовил. Он также рассказал, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов ему не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких.
Генпрокуратура впоследствии заявила о готовности провести проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании журналиста. Управление МВД по Москве в субботу сообщило о передаче дела Голунова в главное следственное управление ведомства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о деле Голунова и тех данных, что были опубликованы на сайте МВД, а также поправках. По словам Пескова, расследование дела против Голунова вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.
Евгений Разумный / Ведомости
ВЛАДИМИР ПОЗНЕР журналист
Сам арест Голунова и то, что с этим связано, у меня вызывают массу вопросов и кажутся абсолютным подлогом. Я не могу сказать, что это утверждаю, потому что для таких заявлений надо иметь конкретную информацию, но после чтения публикаций чувство такое у меня, несомненно, есть.
1/7
Личный архив
ЮРИЙ ДУДЬ журналист
Иван Голунов – один из лучших журналистов-расследователей России. Позавчера он находил девять пентхаусов у родственников вице-мэра Москвы, расчерчивал устройство похоронного бизнеса, рассказывал про черных риэлторов, которые отжимают квартиры, и многих других замечательных людей. А вчера у него нашли наркотики в довольно лошадиных количествах. При том что в кругу коллег у Голунова репутация человека, который вообще не употребляет. Вам вся эта история может показаться внутрицеховой, и сегодняшнее фейсбучное возмущение вы быстро забудете. Зря, если так. Давнее, хладнокровное и – теперь – жестокое истребление свободной журналистики в России касается любого человека, который в России живет. Один из гостей «вДудя» как-то прекрасно сформулировал: «Для чего существует журналистика? Чтобы напомнить власти об обязанностях, а обществу – об идеалах». <...> Свободные журналисты – те, кто не вылизывает анус начальству и живет одной жизнью с народом, – остаются даже в России. Их все меньше, но они есть. И они одни из первых, кто придет к вам на помощь, когда все вокруг вконец *** [обнаглеют]. Поэтому беспредел по отношению к этому парню в желтых очках – это не что-то далекое. Это беспредел по отношению к любому из вас.
2/7
Андрей Махонин / Ведомости
БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ музыкант
Я хочу гордиться Россией, а то, что происходит сейчас, – это стыд и позор. И пока Ивана не освободят, это будет стыд и позор всей России.
3/7
Максим Стулов / Ведомости
ТИНА КАНДЕЛАКИ генпродюсер «Матч ТВ» и телеканала «Супер»
Кто-нибудь еще помнит, что сейчас у нас проходит форум, призванный улучшать наш инвестиционный климат? Крупнейшее экономическое событие погребено под новостями о задержании журналиста «Медузы». Этот инфоповод полон триггеров, которые свидетельствуют о гигантском разрыве между силовиками и обществом. Подавляющее количество людей, определяющих информационную повестку, транслируют нулевое доверие в адрес правоохранительных органов. Подлог наркотиков называется общеупотребимым инструментом преследования неугодных. Усилиями коллег и просто сочувствующих Ивану людей его дело попало в поле зрения миллионов наших граждан. Но даже в условиях пристального внимания правоохранители продолжают демонстрировать свою бесчеловечность. Что же происходит с теми, кто такого внимания лишен?
4/7
Андрей Гордеев / Ведомости
КСЕНИЯ СОБЧАК телеведущая
Это, конечно, абсолютный беспредел. Я лично знаю Ивана Голунова очень хорошо. Это человек, с которым мы каждый день работали. <...> Абсурдность этой ситуации нельзя преувеличить, потому что, ну конечно же, он никакого отношения не имел никогда к наркотикам. Ваня – тихий и профессиональный человек, который занимался серьезнейшей расследовательской журналистикой, разоблачал коррупцию во власти. Из-за его расследований отменили два тендера в Москве. Вы можете представить себе? Многомиллионные сделки, которые благодаря Ване были отменены, – фальшивые коррупционные тендеры. Это человек, который не просто боролся с властью. Он реально делал расследования, которые меняли нашу реальность. Я не могу себе представить, что в качестве подработки он был не редактором каких-то журналистских программ, а еще варил дома мет и вообще во все тяжкие бросился.
5/7
Евгений Разумный / Ведомости
ЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН бывший мэр Екатеринбурга
Я не знаю Голунова и не читал его расследований, но разбираюсь в том, что касается наркотиков. Из того, что мы можем узнать из опубликованного – показания Голунова, пресс-релизы МВД, обвинительное заключение, комментарии полиции и адвокатов, – совершенно не следует никакого приготовления к сбыту и тем более покушения на сбыт. И никто в это не верит, тем более что на старте МВД уже было поймано на вранье. Чтобы доказать покушение на сбыт, необходимо множество правильно оформленных ОРМ, которые подписывает начальник отдела или начальник полиции. Мало того, эти документы должны быть опубликованы в деле, озвучены в суде, т. е. рассекречены. Если они есть, то станут известны. Если их нет, тогда вообще ничего нет и обязаны прекратить все и оправдать. Оформить такое задним числом очень сложно. <...> А дело по наркотикам похоронить невозможно, потому что наличие наркотиков – уже материальный состав преступления, и раскрывать придется. И за этим сейчас наблюдает вся страна. Мне кажется, они загнали себя в ловушку и поэтому не могут включить задний ход.
6/7
Александра Зотова / Ведомости
Григорий Явлинский основатель партии «Яблоко»
Думаю, что журналисту Ивану Голунову сотрудники полиции подбросили наркотики. И все так думают. <...> Иван Голунов широко известен как один из лучших в стране журналистов-расследователей. Объектом его расследований часто становились московские чиновники. Голунов, в частности, писал об элитной недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, о планах столичной мэрии по вывозу мусора в другие регионы страны, о черных кредиторах, отнявших у москвичей более 500 квартир. И сейчас ему нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. И то, что случилось с Иваном Голуновым, в любой момент может случиться с каждым.
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Тверской районный суд Москвы арестовал Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, на 15 суток по обвинению в организации акции, создавшей помехи движению, сообщает «Медиазона».
Ранее 10 июня завершились 20 суток предыдущего ареста Волкова. Его доставили в ОВД, а затем в суд из спецприемника. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Ждановуточнил в своем Twitter, что сейчас Волкова судят за акцию против пенсионной реформы в Петербурге, которая была согласована и прошла 9 сентября 2018 г.
В прошлый раз Волков был задержан в Москве 21 мая. Поводом для его задержания стала акция против повышения пенсионного возраста, прошедшая 9 сентября прошлого года в Москве. Оппозиционер утверждал, что полицейские следили за ним, когда он ехал на такси, затем остановили и доставили в ОВД «Даниловский». 22 мая Симоновский районный суд Москвы признал его виновным в нарушении п. 4 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу) и отправил под арест на 20 суток.
Акция против пенсионной реформы прошла в нескольких российских городах 9 сентября, в единый день голосования. В большинстве городов она была не согласована. По данным «ОВД-инфо», на акции по всей стране задержали более 1000 человек.
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Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения. По его словам, это сокращение теневого сектора в экономике и рост потребительского кредитования, передает «Прайм». «Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы – расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, – они тянут показатель реальных доходов вниз», – передает его слова агентство.
За I квартал 2019 г. реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле – на 1,6%, напомнил Силуанов.
В апреле Росстат отчитался о том, что реальные располагаемые доходы населения в I квартале сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Похожие данные привел ранее и Центробанк, который в конце мая опубликовал обзор финансовой стабильности. В нем он назвал продолжающееся сокращение реальных располагаемых доходов населения и быстрый рост долговой нагрузки факторами риска для российской финансовой системы.
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Правительство опубликовало 30-страничную концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Соответствующее поручение в марте дал премьер Дмитрий Медведев. Подготовкой концепции нового КоАП занимались Минюст и Минэкономразвития.
Концепция нового КоАП была представлена на совещании у Медведева и в целом одобрена 5 июня, говорится в сообщении. Она предусматривает сокращение числа видов административных правонарушений и изменение подходов к назначению наказаний. Ввести в действие новый КоАП предлагается с 1 января 2021 г.
Авторы документа предлагают разделить административные правонарушения на категории в зависимости от их характера и степени общественной вредности, ввести сроки давности привлечения к ответственности и максимально допустимые штрафы. «Например, административные правонарушения, обладающие повышенной степенью общественной вредности, могут быть отнесены к категории грубых», – говорится в документе. При этом максимальный срок давности привлечения к ответственности по КоАП не должен превышать минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности – два года, устанавливает концепция.
Нарушителям, совершившим негрубые правонарушения впервые, предлагается выносить предупреждение, а не штраф. Такая мера соответствует принципам гуманизма и позволяет реализовать «превентивную функции законодательства», говорится в документе. Говоря о прежнем КоАП, Медведев отмечал, что на него «невозможно уже смотреть без слез». Он подчеркивал, что нынешний Кодекс об административных правонарушениях практически неприменим из-за большого числа норм и поправок, а бизнес часто не успевает фиксировать, что нарушил в очередной раз.
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В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook. «Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», – написала она.
По словам Чудиновой, в издании разбита вся техника, размер ущерба пока не установлен, несколько сотрудников «Сноба» сейчас работают в офисе телеканала «Дождь».
Первый номер журнала «Сноб» вышел в свет в октябре 2008 г. До 2017 г. он входил в медиагруппу «Живи!», которая принадлежала группе «Онэксим» Михаила Прохорова. Затем «Онэксим» продал 100% ООО «Сноб медиа» генеральному директор «Сноб медиа» Марине Геворкян.
Политика
Новости
Журналисты планируют в День России провести марш в поддержку Голунова
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Группа журналистов и активистов объявила о планах 12 июня, в День России, провести в Москве марш в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о покушении на сбыт наркотиков. Среди организаторов – Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов, говорится на странице мероприятия в Facebook.
Мероприятие не согласовано с московскими властями. Как пишут организаторы акции, они планируют мирно нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому не стали согласовывать марш с властями. Организаторы выразили надежду на то, что городские власти не будут препятствовать проведению акции.
Официального уведомления о проведении марша в защиту журналиста Ивана Голунова в правительство Москвы не поступало, поэтому комментировать сейчас нечего, говорит представитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города. Источник, близкий к правительству Москвы, указывает, что есть ещё время подать заявку на акцию.
10 июня газеты «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Голунова.Редакции потребовали максимальной прозрачности при проведении расследования в отношении Голунова, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к его задержанию.
Голунов сотрудничает с «Медузой», а до этого работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях» и РБК. Днем 6 июня он был задержан в центре Москвы. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств, по этой статье грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В субботу, 8 июня, Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест, запретив ему пользоваться телефоном и интернетом. Голунов вины не признает. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с его профессиональной деятельностью и его расследованием. По словам Голунова, незадолго до задержания он сдал редактору статью о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Голунов уточнил, что при задержании его избили и на протяжении 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких.
Накануне, 9 июня, телеведущий Дмитрий Киселев со ссылкой на главного нарколога Евгения Брюна сообщил, что эксперты не нашли в биологическом материале Голунова следов наркотиков. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты «Агоры») уточнил, что эксперты МВД также не обнаружили следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста. Из показаний понятого следует, что при задержании у Голунова обнаружили пакетик с наркотическим веществом, но он был в его рюкзаке, который сотрудники полиции держали за его спиной, а сам пакетик лежал сверху, хотя он бы перемешался с вещами, если бы лежал там давно, говорил на суде один из адвокатов журналиста – Дмитрий Джулай.
Кто вступился за Голунова
Евгений Разумный / Ведомости
ВЛАДИМИР ПОЗНЕР журналист
Сам арест Голунова и то, что с этим связано, у меня вызывают массу вопросов и кажутся абсолютным подлогом. Я не могу сказать, что это утверждаю, потому что для таких заявлений надо иметь конкретную информацию, но после чтения публикаций чувство такое у меня, несомненно, есть.
1/7
Личный архив
ЮРИЙ ДУДЬ журналист
Иван Голунов – один из лучших журналистов-расследователей России. Позавчера он находил девять пентхаусов у родственников вице-мэра Москвы, расчерчивал устройство похоронного бизнеса, рассказывал про черных риэлторов, которые отжимают квартиры, и многих других замечательных людей. А вчера у него нашли наркотики в довольно лошадиных количествах. При том что в кругу коллег у Голунова репутация человека, который вообще не употребляет. Вам вся эта история может показаться внутрицеховой, и сегодняшнее фейсбучное возмущение вы быстро забудете. Зря, если так. Давнее, хладнокровное и – теперь – жестокое истребление свободной журналистики в России касается любого человека, который в России живет. Один из гостей «вДудя» как-то прекрасно сформулировал: «Для чего существует журналистика? Чтобы напомнить власти об обязанностях, а обществу – об идеалах». <...> Свободные журналисты – те, кто не вылизывает анус начальству и живет одной жизнью с народом, – остаются даже в России. Их все меньше, но они есть. И они одни из первых, кто придет к вам на помощь, когда все вокруг вконец *** [обнаглеют]. Поэтому беспредел по отношению к этому парню в желтых очках – это не что-то далекое. Это беспредел по отношению к любому из вас.
2/7
Андрей Махонин / Ведомости
БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ музыкант
Я хочу гордиться Россией, а то, что происходит сейчас, – это стыд и позор. И пока Ивана не освободят, это будет стыд и позор всей России.
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Максим Стулов / Ведомости
ТИНА КАНДЕЛАКИ генпродюсер «Матч ТВ» и телеканала «Супер»
Кто-нибудь еще помнит, что сейчас у нас проходит форум, призванный улучшать наш инвестиционный климат? Крупнейшее экономическое событие погребено под новостями о задержании журналиста «Медузы». Этот инфоповод полон триггеров, которые свидетельствуют о гигантском разрыве между силовиками и обществом. Подавляющее количество людей, определяющих информационную повестку, транслируют нулевое доверие в адрес правоохранительных органов. Подлог наркотиков называется общеупотребимым инструментом преследования неугодных. Усилиями коллег и просто сочувствующих Ивану людей его дело попало в поле зрения миллионов наших граждан. Но даже в условиях пристального внимания правоохранители продолжают демонстрировать свою бесчеловечность. Что же происходит с теми, кто такого внимания лишен?
4/7
Андрей Гордеев / Ведомости
КСЕНИЯ СОБЧАК телеведущая
Это, конечно, абсолютный беспредел. Я лично знаю Ивана Голунова очень хорошо. Это человек, с которым мы каждый день работали. <...> Абсурдность этой ситуации нельзя преувеличить, потому что, ну конечно же, он никакого отношения не имел никогда к наркотикам. Ваня – тихий и профессиональный человек, который занимался серьезнейшей расследовательской журналистикой, разоблачал коррупцию во власти. Из-за его расследований отменили два тендера в Москве. Вы можете представить себе? Многомиллионные сделки, которые благодаря Ване были отменены, – фальшивые коррупционные тендеры. Это человек, который не просто боролся с властью. Он реально делал расследования, которые меняли нашу реальность. Я не могу себе представить, что в качестве подработки он был не редактором каких-то журналистских программ, а еще варил дома мет и вообще во все тяжкие бросился.
5/7
Евгений Разумный / Ведомости
ЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН бывший мэр Екатеринбурга
Я не знаю Голунова и не читал его расследований, но разбираюсь в том, что касается наркотиков. Из того, что мы можем узнать из опубликованного – показания Голунова, пресс-релизы МВД, обвинительное заключение, комментарии полиции и адвокатов, – совершенно не следует никакого приготовления к сбыту и тем более покушения на сбыт. И никто в это не верит, тем более что на старте МВД уже было поймано на вранье. Чтобы доказать покушение на сбыт, необходимо множество правильно оформленных ОРМ, которые подписывает начальник отдела или начальник полиции. Мало того, эти документы должны быть опубликованы в деле, озвучены в суде, т. е. рассекречены. Если они есть, то станут известны. Если их нет, тогда вообще ничего нет и обязаны прекратить все и оправдать. Оформить такое задним числом очень сложно. <...> А дело по наркотикам похоронить невозможно, потому что наличие наркотиков – уже материальный состав преступления, и раскрывать придется. И за этим сейчас наблюдает вся страна. Мне кажется, они загнали себя в ловушку и поэтому не могут включить задний ход.
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Александра Зотова / Ведомости
Григорий Явлинский основатель партии «Яблоко»
Думаю, что журналисту Ивану Голунову сотрудники полиции подбросили наркотики. И все так думают. <...> Иван Голунов широко известен как один из лучших в стране журналистов-расследователей. Объектом его расследований часто становились московские чиновники. Голунов, в частности, писал об элитной недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, о планах столичной мэрии по вывозу мусора в другие регионы страны, о черных кредиторах, отнявших у москвичей более 500 квартир. И сейчас ему нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. И то, что случилось с Иваном Голуновым, в любой момент может случиться с каждым.
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Суд признал полковника Дмитрия Захарченко виновным в получении взятки, которая выразилась в незаконном оказании услуг имущественного характера, а также во вмешательстве в деятельность следователя. Приговор бывшему замначальника управления «Т» антикоррупционного главка Министерства внутренних дел оглашает Пресненский суд.
Как говорится приговоре, воспользовавшись 50%-ной скидочной картой сети ресторанов La Marée, полученной в обмен на общее покровительство, Захарченко получил незаконное освобождение от имущественных обязательств на 2 949 754 руб.
Вина Захарченко полностью подтверждается полученными доказательствами, заявила судья. Кроме того, по ее словам, Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках.
Захарченко был временно исполняющим обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Его обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании правосудию (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 294 Уголовного кодекса). С сентября 2016 г. он находится под стражей. Свою вину полковник не признает.
Гособвинитель ранее попросила приговорить полковника Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима.