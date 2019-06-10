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Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции

Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина. С какой именно целью истребованы материалы, неизвестно.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил телеканалу «Дождь» о том, что дело Голунова передано из полиции в Следственный комитет. СК эту информацию опроверг, а заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире «Эха Москвы» заявила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по этому делу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о деле Голунова и тех данных, что были опубликованы на сайте МВД, а также поправках. По словам Пескова, расследование дела против Голунова вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Голунова 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов свою вину не признает. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с расследованием, которое он готовил.

Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для журналиста домашний арест до 7 августа.

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