Борис Джонсон выиграл первый раунд борьбы за лидерство среди консерваторов
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон набрал большинство голосов по итогам первого раунда голосования за пост лидера консервативной партии, пишет британская газета The Guardian. За Джонсона проголосовали 114 депутатов. На втором месте по популярности действующий министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, за него проголосовали 43 парламентария. Всего по итогам первого тура поддержку, необходимую для продолжения борьбы, получили семь кандидатов из 10. Кроме Джонсона и Ханта в предвыборной гонке также участвуют министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр внутренних дел Саджид Джавид, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт.
«Спасибо моим друзьям и коллегам в консервативной и юнионистской партиях за вашу поддержку. Я рад, что победил в первом туре, но впереди еще долгий путь», – написал Джонсон в Twitter.
Голосования будут проходить и на следующей неделе в таком же формате. В финальном раунде предвыборной гонки должны остаться два кандидата. лидер консервативной партии будет определен приблизительно после 22 июля.
Ранее британский премьер Тереза Мэй отказалась быть лидером консервативной партии из-за сложностей с Brexit.