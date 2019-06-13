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В Госдуме предложили ввести компенсацию за незаконное уголовное преследование

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты предлагают установить минимальный размер компенсации за незаконное уголовное преследование на уровне 1000 руб. за каждый день преследования. Минимальную выплату за незаконное заключение под стражу предлагается установить в размере 15 000 руб. за каждый день нахождения под арестом. Компенсация за незаконный домашний арест или подписку о невыезде не может быть ниже 5000 руб. за каждый день применения меры пресечения, отмечается в документе.

Внесение этого законопроекта в Госдуму не связано с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сказал ТАСС один из его авторов, депутат Михаил Емельянов. Он отметил, что такие случаи происходят часто, но о них не очень много говорят.

Полицейские 6 июня задержали Голунова, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд отправил журналиста под домашний арест. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что обвинения с Голунова сняты в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.