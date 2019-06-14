Главреда и журналиста «Таких дел» оштрафовали за пикеты в поддержку Голунова

Политика

Новости

Голунов дал первое интервью после прекращения уголовного дела

Журналист «Медузы» Иван Голунов дал телеведущей Ксении Собчак первое интервью после того, как с него было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Голунов признался, что получал угрозы до начала преследования и сейчас все еще опасается за свою безопасность. «Есть какие-то опасения за собственную безопасность, потому что пока не очень понятная ситуация, не очень понятно, что чувствуют оперативники, у которых и в фантазии не было, что это может так обернуться», – пояснил журналист.

Голунов рассказал, что в день задержания, 6 июня, он шел на встречу с журналистом Ильей Васюниным, чтобы обсудить «вопросы по мэрии Москвы». Журналисты договорились встретиться в «Шоколаднице» на Цветном бульваре, но до кафе Голунов не дошел. Он был задержан людьми в гражданской одежде, которые затолкали его в машину и повезли в УВД по ЗАО Москвы. Там, по словам журналиста, его заставили раздеться догола для досмотра и попытались снять отпечатки пальцев, не разрешая связаться с адвокатом или предупредить о задержании близких. Адвокат у Голунова появился лишь спустя 15 часов после задержания.

Журналист добавил, что был избит одним из задержавших его оперативников по имени Максим Уметбаев. По словам Голунова, Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь, когда тот упал и лежал на земле. Инцидент произошел в наркодиспансере, куда Голунова привезли из УВД по ЗАО Москвы для медицинского освидетельствования. Вопросы у Голунова также вызвали понятые, найденные оперативниками, для сопровождения обыска в его квартире. С одним из них сотрудники правоохранительных органов могли быть знакомы, предположил журналист. Он уточнил, что один из оперативников поинтересовался у понятого, одетого в медицинскую маску: «Привет, Серега, ты что, болеешь?» С понятым по имени Сергей здоровались и другие сотрудники УВД по ЗАО Москвы. На вопросы Голунова о знакомстве с понятым оперативник ответил, что увидел его имя в протоколе.

На этой неделе, 11 июня, МВД сняло с Голунова все обвинения, вечером того же дня он вышел на свободу. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что все сотрудники, занимавшиеся делом журналиста, отстранены от исполнения служебных обязанностей для проверки. 13 июня президент Владимир Путин по просьбе Колокольцева уволил двух генералов МВД за дело против журналиста – начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Голунов в интервью Собчак отметил, что не знает, кто мог быть заказчиком дела против него, но последние его расследования касались «черных кредиторов» – микрофинансовых организаций, которые обманом захватывают жилье должников в Москве и Московской области, а также связей управления ФСБ по Москве и Московской области с похоронным бизнесом. Последнее расследование будет опубликовано в течение месяца.

Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела