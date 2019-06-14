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Главреда и журналиста «Таких дел» оштрафовали за пикеты в поддержку Голунова

Ведомости
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Никулинский суд Москвы оштрафовал главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотареву и руководителя отдела спецпроектов портала Сергея Карпова за пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналистов задержали утром 8 июня у здания Никулинского суда, где они проводили одиночные пикеты в поддержку Голунова. Суд признал Лотареву и Карпова виновными в нарушении порядка проведения массового мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Они оштрафованы на 10 000 руб.

Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд 8 июня отправил журналиста под домашний арест. В его поддержку высказались сотни людей – представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие уголовное дело в отношении Голунова сфабрикованным. 11 июня дело против журналиста закрыли «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

На следующий день после освобождения Голунова в центре Москвы прошло шествие в поддержку корреспондента, на котором полиция задержала более 500 человек.

Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела

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Власти Москвы сообщили о перекрытии улиц из-за марша в поддержку Голунова

Ведомости
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В Москве с 15 июня будут перекрыты два участка дороги в связи с маршем в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщается в аккаунте «Московский транспорт» в Twitter.

Первый участок, который будет перекрыт, – от улицы Каланчевской до Докучаева переулка на улице Маши Порываевой. Второй участок – от Докучаева переулка до Садового кольца на улице Академика Сахарова. Участки будут перекрыты с 20.00 15 июня до 20.00 16 июня.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы отметил в Twitter, что удобнее всего добираться до места проведения марша на метро. «Пользуйтесь станциями "Комсомольская" и "Красные Ворота», – подчеркнул ЦОДД.

Акция была согласована властями ранее 14 июня. Ее инициаторы – председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Также 14 июня была согласована другая акция в поддержку Голунова, которая запланирована на 23 июня. Ее организаторы – незарегистрированная Либертарианская партия и профсоюз журналистов и работников СМИ.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

12 июня в Москве прошла акция в поддержку Голунова, которая не была согласована. В ходе нее, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 530 человек.

Как проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Экономика
Новости

Индия введет пошлины на товары из США накануне визита Помпео

Ведомости
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Правительство Индии введет импортные пошлины на некоторые товары из США. Решение вступит в силу в воскресенье, 16 июня, всего за несколько дней до визита госсекретаря Майка Помпео в Нью-Дели. Это может быть ответом на недавнее решение президента США Дональда Трампа лишить Индию торговых преференций, пишет The Wall Street Journal. Хотя индийские чиновники это отрицают. «Это не ответная мера. Мы ждали год и просто решили сделать это сейчас», – приводит издание слова одного из них.

Торговые отношения между США и Индией стали ухудшаться год назад, когда администрация Трампа ввела пошлины на импорт индийской стали и алюминия в июне 2018 г. В ответ на это Нью-Дели объявил о пошлинах до 120% на импорт ряда американских товаров стоимостью около $220 млн, включая грецкие орехи, яблоки, миндаль и бобы. Но Индия отложила введение пошлин на год в надежде, что США передумают.

Однако в этом июне Вашингтон объявил о выводе Индии из своей программы торговых преференций. Она предназначена для помощи некоторым развитым странам путем беспошлинной торговли определенными товарами. Под эту программу попадало 11% экспорта индийских товаров в США, что эквивалентно $6,3 млрд, по данным Congressional Research Service. Теперь поставки этих индийских товаров, в число которых входят химикаты, автомобильные комплектующие и посуда, облагаются пошлинами до 7%. Таким образом администрация Трампа хочет заставить Индию сделать свой рынок более открытым для американских компаний, в частности для производителей медицинского оборудования и молочной продукции.

Политика
Новости

Голунов дал первое интервью после прекращения уголовного дела

Ведомости
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Журналист «Медузы» Иван Голунов дал телеведущей Ксении Собчак первое интервью после того, как с него было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Голунов признался, что получал угрозы до начала преследования и сейчас все еще опасается за свою безопасность. «Есть какие-то опасения за собственную безопасность, потому что пока не очень понятная ситуация, не очень понятно, что чувствуют оперативники, у которых и в фантазии не было, что это может так обернуться», – пояснил журналист.

Голунов рассказал, что в день задержания, 6 июня, он шел на встречу с журналистом Ильей Васюниным, чтобы обсудить «вопросы по мэрии Москвы». Журналисты договорились встретиться в «Шоколаднице» на Цветном бульваре, но до кафе Голунов не дошел. Он был задержан людьми в гражданской одежде, которые затолкали его в машину и повезли в УВД по ЗАО Москвы. Там, по словам журналиста, его заставили раздеться догола для досмотра и попытались снять отпечатки пальцев, не разрешая связаться с адвокатом или предупредить о задержании близких. Адвокат у Голунова появился лишь спустя 15 часов после задержания.

Журналист добавил, что был избит одним из задержавших его оперативников по имени Максим Уметбаев. По словам Голунова, Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь, когда тот упал и лежал на земле. Инцидент произошел в наркодиспансере, куда Голунова привезли из УВД по ЗАО Москвы для медицинского освидетельствования. Вопросы у Голунова также вызвали понятые, найденные оперативниками, для сопровождения обыска в его квартире. С одним из них сотрудники правоохранительных органов могли быть знакомы, предположил журналист. Он уточнил, что один из оперативников поинтересовался у понятого, одетого в медицинскую маску: «Привет, Серега, ты что, болеешь?» С понятым по имени Сергей здоровались и другие сотрудники УВД по ЗАО Москвы. На вопросы Голунова о знакомстве с понятым оперативник ответил, что увидел его имя в протоколе.

На этой неделе, 11 июня, МВД сняло с Голунова все обвинения, вечером того же дня он вышел на свободу. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что все сотрудники, занимавшиеся делом журналиста, отстранены от исполнения служебных обязанностей для проверки. 13 июня президент Владимир Путин по просьбе Колокольцева уволил двух генералов МВД за дело против журналиста – начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Голунов в интервью Собчак отметил, что не знает, кто мог быть заказчиком дела против него, но последние его расследования касались «черных кредиторов» – микрофинансовых организаций, которые обманом захватывают жилье должников в Москве и Московской области, а также связей управления ФСБ по Москве и Московской области с похоронным бизнесом. Последнее расследование будет опубликовано в течение месяца.

Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела

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Политика
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Власти Москвы согласовали митинг Либертарианской партии в поддержку Голунова

Ведомости
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Власти Москвы согласовали запланированный на 23 июня митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом говорится в сообщении департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, передает ТАСС.

Организаторы митинга, уточнила пресс-служба ведомства, – члены незарегистрированной Либертарианской партии России Ярослав Конвей, Игорь Ефремов и Антон Овчаров. Акция пройдет с 17.00 до 19.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Заявленное число участников – 20 000 человек.

Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов на своей странице в Twitter написал, что бумаги, подтверждающей согласование митинга, у партии пока нет.

Заявку на митинг Либертарианская партия подавала совместно с профсоюзом журналистов и работников СМИ 10 июня. 13 июня партия объявляла, что московские власти отказываются согласовать акцию. Сопредседатель профсоюза Антон Карлинер также рассказал «МБХ медиа», что акция согласована, но отметил, что у него нет документа, который бы подтверждал это.

Ранее 14 июня власти Москвы согласовали также акцию в поддержку Голунова, которая запланирована на 16 июня. Ее инициаторы – председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

12 июня в Москве прошла акция в поддержку Голунова, которая не была согласована. В ходе нее, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны почти 530 человек.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

Набиуллина назвала вредным ограничение сроков владения санированными банками

Ведомости
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что законодательное ограничение регулятора в сроках владения санированными банками было бы чрезмерным или даже вредным. Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Набиуллина отметила, что ЦБ сейчас готовит к продаже санированные банки. Например, «Открытие» может быть продано в 2021 г. «Законодательное ограничение, на мой взгляд, здесь излишне, а может быть, даже вредно», – подчеркнула председатель ЦБ. Она добавила, что если и вводить ограничение, то оно должно распространяться не только на владение банками, но и на любые другие нестратегические активы. «У нас большая доля государства не только в банковском секторе, хочу заметить», – сказала Набиуллина.

По мнению председателя ЦБ, введение конкретных сроков владения санированными банками приведет к снижению их цены. «Инвесторы будут предполагать, что, несмотря на конъюнктурные условия, собственник будет продавать актив. Это, конечно, приведет к тому, что давление на понижение цены этого актива будет возрастать. И мы вынуждены будем платить большой дисконт», – пояснила Набиуллина.

Продажа всегда зависит от конъюнктуры, продолжила она. «У нас нет желания ждать блестящей конъюнктуры. Но если мы будем видеть, что это временный какой-то большой провал конъюнктуры, то в это время выходить с продажей ни один разумный собственник не будет. Поэтому определенная гибкость здесь должна быть», – заключила председатель ЦБ.

Ранее президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков. По его словам, за два года «Центральный банк прикупил или забрал банков на 6,5 трлн руб.». «ЦБ говорит, что это временная мера, но ничего не бывает более постоянного, чем временное», – сказал Костин, объяснив таким образом свое предложение.

ЦБ занялся санацией банков в 2017 г. Тогда на санацию отправились «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Позже ЦБ решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк, а также Московский индустриальный банк.

Экономика
Новости

ЦБ может дважды снизить ключевую ставку до конца года

Ведомости
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что ключевая ставка может быть еще два раза снижена до конца 2019 г. «Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 г. Это означает, возможно, одно, а возможно, и два понижения ставки в этом году», – сказала Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

При этом, по словам председателя ЦБ, в следующий раз ставка может быть понижена на одном из трех ближайших заседаний совета директоров регулятора. «Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов», – подчеркнула Набиуллина.

В пятницу, 14 июня, совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5%. Снижение было ожидаемым – такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg и Reuters. Регулятор снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 г. При этом ЦБ отметил, что рост экономики в первой половине 2019 г. оказался ниже его ожиданий. В связи с этим регулятор снизил прогноз инфляции в текущем году с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. Прогноз по темпам роста ВВП понижен с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%.

Политика
Новости

Конституционный суд: Порошенко превысил полномочия при создании комиссии по тарифам

Ведомости
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Решение бывшего президента Украины Петра Порошенко создать комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, неконституционно. К такому выводу пришел Конституционный суд Украины.

Суд посчитал, что комиссия имеет признаки центрального органа исполнительной власти. Согласно Конституции Украины, такой орган может быть создан только кабинетом министров и должен подчиняться ему.

Президент также получил право назначать и увольнять членов комиссии. Однако такие полномочия выходят за пределы конституционной компетенции главы государства, пояснил Конституционный суд.

Деятельность комиссии была связана со многими скандалами, отмечает телеканал «112». Ее обвиняли в принятии решений в интересах Порошенко и его окружения, в том числе при введении формулы «Роттердам +», которая привела к повышению тарифов для населения и промышленности.

Бизнес
Новости

Danone подал иск к «Савушкину продукту» из-за дизайна упаковки для йогурта

Ведомости
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Российское подразделение Danone – ОАО «Данон Россия» – подало в суд на белорусского производителя молочных продуктов ОАО «Савушкин продукт». Об этом свидетельствуют данные в судебной картотеке, обратил внимание РБК.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы. Сумма исковых требований – 88 млн руб.

Как рассказал РБК представитель российского офиса Danone, компания отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов. По версии Danone, в 2018 г. «Савушкин продукт», который также выпускает йогурты с бифидобактериями, изменил дизайн линейки своей продукции «Оптималь», сделав его сходным с дизайном линейки Danone – «Активиа».

Представитель Danone отметил, что до подачи иска компания неоднократно требовала от «Савушкина продукта» изменить дизайн, но ни на одно письмо не получила ответа. Он добавил, что Danone тратит на дизайн и продвижение «колоссальные средства».

Пресс-служба «Савушкина продукта» не ответила на запрос РБК.

«Савушкин продукт» – крупнейший производитель молочных продуктов в Белоруссии. Он является крупным поставщиком в Россию и другие страны Восточной Европы.

«Активиа» – второй крупнейший по выручке бренд Danone по итогам 2018 г., говорится в отчетности компании.

Политика
Новости

Володин поддержал идею изымать незаконные доходы чиновников

Ведомости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу изымать у госслужащих деньги, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Ранее с подобной инициативой выступал Минюст. Министерство заявило, что готовит соответствующий законопроект в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 гг. Он был утвержден указом президента Владимира Путина от 29 июня 2018 г. Володин поручил профильному Комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к этой работе, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть проект закона в весеннюю сессию.

Сейчас российское законодательство предусматривает механизм, позволяющий обращать в доход России объекты недвижимого имущества, транспортные средства и ценные бумаги чиновников, которые не представили сведения о законности их приобретения, говорилось в сообщении Минюста. Новый законопроект позволит изымать еще и денежные средства чиновников, если данная сумма превышает общий доход представителя власти и его супруги (супруга), а ее законность не может быть доказана.

10 богатейших парламентариев, Володин и Матвиенко

Выбор редактора
Технологии
Новости

ФАС потребует от «Билайна» и Mail.ru Group разъяснить их конфликт

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросит у «Билайна» и Mail.ru Group разъяснения из-за их конфликта. Об этом через пресс-службу ФАС заявил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Сложившаяся ситуация «не является нормальной» и затрагивает «значительное количество пользователей», подчеркнула ФАС. Регулятор добавил, что может провести «дополнительный детальный анализ рынка», чтобы подобные ситуации на рынке не повторялись.

Mail.ru Group готова объяснить свой действия ФАС, заявила пресс-служба компании. «Мы также будем благодарны, если ФАС даст оценку действий оператора, который, пользуясь монопольным положением, поставил нас в абсолютно не рыночные условия и вынудил платить в шесть раз больше», – подчеркнула пресс-служба интернет-компании.

Пресс-служба «Билайна» заявила, что компания приветствует намерение ФАС и открыта для того, чтобы предоставить регулятору информацию: «Мы заинтересованы в скорейшем и объективном рассмотрении вопроса в целях восстановления качественной работы сервисов для наших абонентов».

Ранее 14 июня пользователи «Билайна» пожаловались на замедление работы сервисов Mail.ru Group. «Билайн» сообщил, что ограничение доступа его клиентов в России к сервисам Mail.ru Group зафиксировал еще 10 июня. Изначально оператор объяснил сбои техническими проблемами со стороны интернет-компании, но позднее пояснил, что Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила прямые каналы движения трафика между «Билайном» и Mail.ru.

Как пояснила Mail.ru Group, она отключила оператора от прямого канала бесплатного трафика, поскольку тот в одностороннем порядке решил повысить в шесть раз стоимость услуг SMS. Речь идет о сервисных сообщениях, которые получает пользователь, например при смене пароля. Для пользователя такие сообщения обходятся бесплатно, но Mail.ru Group платит за каждое. Источник «Ведомостей» в Mail.ru Group говорит, что ее расходы могут вырасти на миллионы рублей.

Бизнес
Новости

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе аккаунтов в соцсетях

Ведомости
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Материал Reuters о перелетах главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина содержит признаки слежки и взлома аккаунтов в социальных сетях. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте.

По данным компании, в рамках «тотальный слежки» Reuters использует «технологии специальных служб». Также, как утверждает «Роснефть», агентство взламывает закрытые аккаунты в соцсетях не только Сечина, но членов его семьи и их окружения.

Перелеты Сечина и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках предусматриваются трудовым соглашением, отмечается в пресс-релизе компании. «Роснефть» также обратила внимание и на то, что протокол ряда мероприятий с партнерами предполагает участие членов семьи.

Компания обвинила Reuters в «беспрецедентной избирательности» и отметила, что материалы агентства направлены «на дискредитацию одного из представителей российского бизнеса». В этой связи «Роснефть» рассматривает возможность судебной защиты, подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее 14 июня Reuters опубликовало материал о том, что корпоративные самолеты «Роснефти» летали на курорты в то же время, когда там отдыхали Сечин или люди из его окружения. Агентство отследило 290 рейсов компании в период с начала 2015 г. по май 2019 г. Из них 96, согласно данным Reuters, пришлись на праздничные дни или на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника. Reuters утверждает, что за указанный период корпоративные самолеты «Роснефти» восемь раз летали на Сардинию, 15 раз – на Мальдивы, семь раз – в испанскую Пальма-де-Майорка. «Роснефть» не публиковала информацию об официальных мероприятиях в этих местах. При этом бывшая жена Сечина и его друзья публиковали в соцсетях фотографии из тех же мест.

В апреле этого года Reuters опубликовало материал о том, что власти Венесуэлы якобы пользуются услугами «Роснефти» для обхода санкций США. «Роснефть» обвинила агентство в «откровенной лжи» и «информационной диверсии», пригрозив обращением в правоохранительные органы. Reuters свою публикацию исправило.

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