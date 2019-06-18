Политика

Новости

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию. Судья прервал заседание, Шестуна отправили в больницу. В заседании суда он участвовал по видеосвязи из СИЗО «Матросская Тишина». Перед тем как нанести себе порезы, бывший чиновник заявил, что более года сносит побои и пытки, «находясь за решеткой без единого доказательства вины». Шестун также заявил о возобновлении голодовки.

Юлия Шестун подтвердила «Ведомостям» факт произошедшего. Она также отметила, что сама не присутствовала при этом. На заседании суда, рассматривавшего жалобу Шестуна на отказ провести доследственную проверку по его обращениям о коррупции в действиях генерала ФСБ Ивана Ткачева, присутствовали журналисты и пресс-секретарь, рассказала супруга экс-чиновника. «Я не понимаю, что происходит, его там охраняют 10 человек», – недоумевает Юлия. По ее мнению, Шестуна специально доводят до самоубийства: он жаловался на пытки и на то, что его избивают в СИЗО. Семья Шестуна записала видеообращение к президенту, которое приурочено к прямой линии. В каком сейчас состоянии обвиняемый, его семье неизвестно, в СИЗО на звонки не отвечают, но туда уже выехали адвокаты, добавила Юлия Шестун.

По факту произошедшего Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку. По мнению ведомства, Шестун нанес себе «незначительные порезы» в знак протеста. Порезы были нанесены в области предплечья обломком от одноразового бритвенного станка, выдаваемым для гигиенических целей, отметили в ведомстве. Шестуну была незамедлительно оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается, добавили в пресс-службе ФСИН.

Суд арестовал Шестуна в середине июня прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег и имущества. Потерпевшей стороной по делу проходит администрация Серпуховского района Подмосковья. Следствие считает, что Шестун в 2008–2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым причинив 62,8 млн руб. ущерба бюджету. Позже Шестуну предъявили обвинение в получении взяток на 9 млн руб. В апреле суд обратил в доход государства имущество Шестуна и аффилированных с ним компаний на общую сумму 10 млрд руб. По данным Генпрокуратуры, изъятое имущество экс-чиновник приобрел на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности. По версии следствия, с 2003 по 2018 г. он купил более 750 объектов недвижимости, из них 654 – это участки в Серпуховском районе общей площадью более 1300 га. Помимо этого, по данным Генпрокуратуры, Шестуну принадлежит более 43 дорогостоящих автомобилей и единиц другой техники стоимостью 49 млн руб.