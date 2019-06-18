Новости
Политика
Новости

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию. Судья прервал заседание, Шестуна отправили в больницу. В заседании суда он участвовал по видеосвязи из СИЗО «Матросская Тишина». Перед тем как нанести себе порезы, бывший чиновник заявил, что более года сносит побои и пытки, «находясь за решеткой без единого доказательства вины». Шестун также заявил о возобновлении голодовки.

Юлия Шестун подтвердила «Ведомостям» факт произошедшего. Она также отметила, что сама не присутствовала при этом. На заседании суда, рассматривавшего жалобу Шестуна на отказ провести доследственную проверку по его обращениям о коррупции в действиях генерала ФСБ Ивана Ткачева, присутствовали журналисты и пресс-секретарь, рассказала супруга экс-чиновника. «Я не понимаю, что происходит, его там охраняют 10 человек», – недоумевает Юлия. По ее мнению, Шестуна специально доводят до самоубийства: он жаловался на пытки и на то, что его избивают в СИЗО. Семья Шестуна записала видеообращение к президенту, которое приурочено к прямой линии. В каком сейчас состоянии обвиняемый, его семье неизвестно, в СИЗО на звонки не отвечают, но туда уже выехали адвокаты, добавила Юлия Шестун.

По факту произошедшего Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку. По мнению ведомства, Шестун нанес себе «незначительные порезы» в знак протеста. Порезы были нанесены в области предплечья обломком от одноразового бритвенного станка, выдаваемым для гигиенических целей, отметили в ведомстве. Шестуну была незамедлительно оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается, добавили в пресс-службе ФСИН.

Суд арестовал Шестуна в середине июня прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег и имущества. Потерпевшей стороной по делу проходит администрация Серпуховского района Подмосковья. Следствие считает, что Шестун в 2008–2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым причинив 62,8 млн руб. ущерба бюджету. Позже Шестуну предъявили обвинение в получении взяток на 9 млн руб. В апреле суд обратил в доход государства имущество Шестуна и аффилированных с ним компаний на общую сумму 10 млрд руб. По данным Генпрокуратуры, изъятое имущество экс-чиновник приобрел на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности. По версии следствия, с 2003 по 2018 г. он купил более 750 объектов недвижимости, из них 654 – это участки в Серпуховском районе общей площадью более 1300 га. Помимо этого, по данным Генпрокуратуры, Шестуну принадлежит более 43 дорогостоящих автомобилей и единиц другой техники стоимостью 49 млн руб.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Финансы
Новости

Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям принят во втором чтении

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Законопроект о компенсациях ипотечных кредитов многодетным семьям прошел второе чтение в Госдуме, говорится в материалах нижней палаты парламента. Согласно документу, право на 450 000 руб. компенсаций из средств бюджета получат отец или мать, которые являются заемщиками и у которых в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родится третий ребенок или последующие дети. Эти средства будут выделены однократно на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки. Также остатки этой суммы могут быть использованы на погашение процентов по кредиту.

С инициативой о компенсациях для многодетных семей выступил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале. Он предложил ввести эту меру «задним числом» – с 1 января 2019 г. Путин напомнил, что с 2007 г. за второго рожденного или усыновленного ребенка российская семья может получить материнский капитал в 453 000 руб. С учетом новой выплаты семьи смогут направить на приобретение жилья около 900 000 руб., посчитал президент. По его словам, эта сумма позволит оплатить значительную часть от стоимости жилья в регионах.

Внесли совместный законопроект в Госдуму в начале мая спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Володин тогда пообещал, что законопроект будет в приоритетном порядке рассмотрен на заседании Госдумы, передавал ТАСС.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Кремль назвал «эмоциональным проявлением» слова Кудрина о бедности

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кремль относит высказывание руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о бедности в России к «эмоциональным проявлениям». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил высказывание Путина о том, что в России действительно «количество людей, доходы которых сократились, слегка подросло и в связи с внешней экономической конъюнктурой, и в связи с рядом процессов, которые происходят в нашей экономике». При этом говорить о росте бедности в данном случае нельзя, подчеркнул Песков. «А главное, – добавил он, – что президент считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного уровня самой первоочередной и собственно реализация многих нацпроектов имеет своей целью как раз решение этой проблемы».

«То есть в плане наличия проблемы – да, это хорошо известно, этого никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать мы тоже считаем неверным», – подытожил представитель Кремля.

Кудрин высказался о бедности в выпуске программы «Познер» на «Первом канале», который вышел 17 июня. На вопрос телеведущего Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в стране к социальному взрыву, руководитель Счетной палаты ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство». Также он назвал бедность в России позором.

Политика
Новости

Госдума приостановила договор с США о ликвидации ракет

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдума приняла законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, президент может принять решение о возобновлении действия ДРСМД. Законопроект вступит в силу, когда будет официально опубликован.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о том, что США выйдут из ДРСМД. Американские власти утверждают, что российская сторона нарушает положения этого договора. В декабре 2018 г. госсекретарь Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Ультиматум должен был истечь 2 февраля.

В этот же день президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу и объявил о том, что Россия приостанавливает участие в договоре. Он отметил, что это зеркальный ответ на такое же решение со стороны США. В мае Путин внес законопроект об этом в Госдуму.

ДРСМД был подписан СССР и США в 1987 г. Он запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Песков прокомментировал планы Зеленского поговорить с Путиным о Донбассе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Кремле знают о планах президента Украины Владимира Зеленского начать разговор с президентом России Владимиром Путиным со слов «Донбасс и Крым являются территорией Украины». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса», – заявил Песков. Он также отметил, что по Крыму «уже особо и говорить нечего».

Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что Путин всегда начинает общение с «правильных фраз». По его словам, возможная встреча с Зеленским не станет исключением.

Ранее Зеленский в интервью немецкой газете Bild сказал, что на первой встрече с Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Он подчеркнул, что надеется на скорое возвращение полуострова в состав страны.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Facebook раскрыл подробности запуска собственной криптовалюты

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Facebook объявила о создании специального подразделения Calibra, которое займется финансовыми услугами во всех сервисах, принадлежащих интернет-гиганту, говорится в пресс-релизе Facebook. В 2020 г. Calibra запустит первый продукт – цифровой кошелек для криптовалюты Libra, над созданием которой с 2018 г. трудится Facebook. Цифровой кошелек интегрируют в мессенджеры Facebook и WhatsApp. Также он будет доступен в виде отдельного приложения. Владельцы таких кошельков смогут не только тратить и пересылать деньги, но и сберегать их, отмечается в материалах компании.

Получить цифровой кошелек сможет любой владелец смартфона, пообещал Facebook. В дальнейшем компания предложит дополнительные финансовые сервисы предпринимателям и физлицам: с помощью цифрового кошелька они смогут оплачивать счета в «одно касание», ездить в общественном транспорте без проездного или купить чашку кофе, не расплачиваясь картой или наличными.

Facebook обещает, что внедрит современные средства защиты денег пользователей от мошенников, которые используют банки. Для доступа к кошельку придется проходить процедуру верификации, автоматизированные системы будут отслеживать операции с кошельком для предотвращения хищений. Пользователи, потерявшие телефон или пароль, смогут обратиться в службу поддержки, которая будет решать проблему в режиме реального времени. Всем пострадавшим от мошенников с криптовалютой Libra Facebook будет предлагать компенсации. Facebook обещает, что его подразделение не будет делиться персональными данными пользователей и финансовой информацией о них с любым другим подразделением компании или третьими лицами, за исключением случаев, когда того требует соблюдение законодательства. Также в компании утверждают, что не будут таргетировать для владельцев кошельков рекламу или подборки других продуктов Facebook.

Уже известно о том, что в проекте примут участие три крупнейшие платежные системы: Visa, Mastercard и Paypal, писала WSJ. Вместе с Uber, который также заинтересовался Libra, они вложат примерно по $10 млн в ее разработку. Как пишет на своей странице в Facebook основатель компании Марк Цукерберг, сейчас с Libra готовы сотрудничать 27 компаний, в их числе Booking.com, eBay, Vodafone, Spotify, Ahchorage, Coinbase, Lyft и др. До запуска криптовалюты соцсеть планирует довести число инвесторов до 100, пишет FT со ссылкой на источники в этих компаниях.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в устоявшемся, классическом формате, сказал журналистам во вторник, 18 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У президента будет при необходимости возможность выходить на связь и с руководителями регионов, и с министрами, членами правительства. Такая связь предусмотрена, а в целом это будет классический формат. Акцент, естественно, на содержание, на то, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей – и те, которые поступили за 10 дней с момента объявления сбора вопросов, и те, которые будут поступать во время прямого эфира», – рассказал представитель Кремля.

Прямая линия с Путиным состоится в полдень 20 июня в Гостином дворе, напомнил Песков. По его словам, ближайшие два дня Путин намерен полностью посвятить подготовке к этому событию. «Он и сам готовится, читает весь набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства. При необходимости связывается с министрами, руководителями различных органов власти, [проводит] совещания с администрацией в этом плане и смотрит, естественно, массив обращений граждан». Блоки наиболее волнующих граждан вопросов уже определились, подтвердил представитель Кремля, но раскрыть их он отказался.

Прямая линия с президентом, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится ежегодно с 2001 г. В этом году передача выйдет в эфир в 17-й раз (в 2004 и 2012 гг. она не выходила). Она будет идти на «Первом канале», телеканалах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В то время когда Путин занимал должность премьера, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

Недвижимость
Новости

Минэкономразвития предложило изымать участки у собственников за нескошенную траву и мусор

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минэкономразвития подготовило поправки в Земельный и Гражданский кодексы, а также в закон «О пожарной безопасности», которые позволят властям изымать земельные участки, находящиеся в частной собственности, у владельцев, если земля используется с нарушением требований пожарной безопасности. Документы, вносящие такие поправки, были опубликованы на regulation.gov.ru. Первым внимание на них обратил РБК.

Как отмечается в пояснительной записке к поправкам, соблюдение требований пожарной безопасности на земельных участках – покос травы, защита его от зарастания сорняками, уборка мусора – не требует значительных временных и материальных затрат. Нескошенную траву, мусор и сорняки, которые обнаружит проверка на участке, предлагается сделать основанием для изъятия земли в принудительном порядке и продажи ее на торгах. Победитель таких торгов будет обязан привести участок в надлежащий вид.

Законопроект предполагает и исключения. Так, власти не смогут изъять у собственника участок, являющийся предметом ипотеки. Если в отношении собственника земли судом возбуждено дело ‎о банкротстве, это также станет препятствием для принудительного изъятия участка.

Сейчас за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для физических лиц они не превышают 5000 руб., для юрлиц – 1 млн руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

ВЦИОМ: 42% мужчин в России заявили о готовности взять на себя уход за новорожденным

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России 42% мужчин согласились бы взять на себя уход за новорожденным вместо жены, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. При этом более половины россиян не считают нормальной ситуацию, когда после рождения ребенка за ним ухаживает отец, а мать выходит на работу.

Семьи с нетрадиционным распределением ролей отца и матери встречаются редко, показал опрос. Только 10% респондентов заявили, что в их окружении есть семьи, в которых отец занимается домашним хозяйством и воспитанием детей, а мать зарабатывает деньги.

Большинство опрошенных (70%) верят в способность отцов ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. В основном такого мнения придерживаются женщины (71%) и молодежь от 18 до 24 лет (90%).

Треть россиян считают, что участие отца особенно важно при воспитании в ребенке уважения к женщине, ответственности и умения держать слово. 90% респондентов назвали недопустимым ограничение общения между ребенком и отцом в случае конфликта между супругами.

Политика
Новости

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Первомайский районный суд г. Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, передает ТАСС.

В селе Чемодановка 13 июня произошла массовая драка жителей села с цыганами, в ходе которой двоих участников пришлось госпитализировать. Один из пострадавших через день скончался. По факту драки было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских соображений, а также о покушении на убийство и хулиганстве. По версии МВД, конфликт произошел на бытовой почве. На следующий день в Чемодановке состоялся массовый сход из-за конфликта с цыганами, жители перекрыли федеральную трассу. На сходе присутствовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Участники схода потребовали наказать виновных и выселить цыган.

Белозерцев заявил, что случившееся в Чемодановке – результат влияния США, направленного на дестабилизацию обстановки в российских регионах, и пообещал проверить всех приезжих.

Расследование уголовного дела по данному факту передано в Главное управление СК России. Все участники конфликта уже установлены, 15 фигурантов дела задержаны. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комков взял ситуацию на личный контроль. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту доложили о событиях в Чемодановке. Комментируя вопрос иностранного влияния, Песков подчеркнул, что о причинах произошедшего в Чемодановке могут говорить только представители правоохранительных органов.

Как отмечает «Интерфакс», в Чемодановке на данный момент проживает более 7500 человек, из них около 4400 русских, 650 цыган. В населенном пункте также проживают представители мордвы, чуваши и татары.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Boeing не оформил ни одного заказа на свои самолеты в первый день одного из крупнейших авиасалонов во французском Ле-Бурже. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на консалтинговую фирму IBA.iQ.

Этот авиасалон для Boeing не будет посвящен заказам, заявил CNBC гендиректор Boeing Деннис Мюлленбург. По его словам, мероприятие даст возможность убедить клиентов и поставщиков, что Boeing работает над возвращением самолета 737 Max к полетам.

В то же время Airbus рассчитывает получить много заказов на свои самолеты на этом авиасалоне. В понедельник, 17 июня, авиакомпания подписала соглашение о продаже 100 самолетов американской лизинговой компании Air Lease Corporation на $11 млрд.

Ранее полеты Boeing 737 Max были приостановлены. Это произошло после того, как два самолета этой модели потерпели крушение менее чем за год. Всего в этих авиакатастрофах погибло 346 человек.

Политика
Новости

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Соратник политика Алексея Навального и начальник его штаба Леонид Волков вышел на свободу. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Twitter Навальный и подтвердил в Twitter сам Волков, поблагодарив друзей за поддержку и заботу.

Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток. Вчера, 17 июня, Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста до 8 суток.

До этого в мае Волков был арестован на 20 суток за ведение трансляции с этого митинга. Также в конце мая в отношении Волкова был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП о неуважении к власти.

Акция против пенсионной реформы проходила в нескольких российских городах 9 сентября – в единый день голосования. В большинстве городов она была не согласована. Более 1000 человек по всей стране были задержаны за участие в митингах, передавал «ОВД-инфо».

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото