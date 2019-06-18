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Песков прокомментировал планы Зеленского поговорить с Путиным о Донбассе

В Кремле знают о планах президента Украины Владимира Зеленского начать разговор с президентом России Владимиром Путиным со слов «Донбасс и Крым являются территорией Украины». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса», – заявил Песков. Он также отметил, что по Крыму «уже особо и говорить нечего».

Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что Путин всегда начинает общение с «правильных фраз». По его словам, возможная встреча с Зеленским не станет исключением.

Ранее Зеленский в интервью немецкой газете Bild сказал, что на первой встрече с Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Он подчеркнул, что надеется на скорое возвращение полуострова в состав страны.