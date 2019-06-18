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РБК узнал об обысках в музее бизнесмена Давида Якобашвили

ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» одного из основателей компании «Вимм-билль-данн» – Давида Якобашвили, сообщил РБК со ссылкой на знакомого бизнесмена и источник, близкий к РСПП. По словам одного из собеседников издания, действия правоохранительных органов связаны с уголовным делом, возбужденным ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора.

Якобашвили отказался комментировать «Ведомостям» эту информацию, добавив, что сейчас находится в Женеве на конференции Международной организации труда. Запрос в ФСБ пока остался без ответа. Представитель музея отказалась от комментария.

Как следует из решения на сайте Мосгорсуда, в 2018 г. Минахи судился с Якобашвили по поводу займов: он требовал предоставить ему $4,7 млн по ранее заключенным кредитным договорам. Якобашвили отказывался это делать, утверждая, что «никогда не брал денежных средств у Минахи в долг», напротив, тот брал у него деньги регулярно без оформления каких-либо документов, отдавал частями и на момент судебного разбирательства долги полностью не вернул. В октябре 2018 г. Таганский районный суд отказал в требованиях Минахи из-за отсутствия подлинников кредитных договоров и подозрений в том, что предоставленные суду копии созданы с использованием компьютерного монтажа. В ноябре Мосгорсуд утвердил данное решение в окончательной форме.

Российский Forbes оценивает состояние Якобашвили в $750 млн. Бизнесмен был одним из основателей компании «Вимм-билль-данн», продав свою долю в 2011 г. компании PepsiCo. В 2018 г. Якобашвили открыл в центре Москвы музей «Собрание», в котором представлены коллекции антикварных часов и механических музыкальных инструментов.

Якобашвили входит в правление РСПП, также являясь председателем комиссии по корпоративной этике при РСПП. Среди недавних споров, которые рассматривала комиссия по этике, – претензии инвестфонда Baring Vostok к миноритариям банка «Восточный» Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring».