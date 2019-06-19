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Медведчук рассказал о срыве договоренностей об освобождении Сенцова

Пророссийский политик из Украины Виктор Медведчук рассказал в интервью BBC о срыве договоренностей по освобождению украинского режиссера Олега Сенцова. «У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке», – заявил Медведчук. По его словам, обмену Сенцова помешало убийство руководителя ДНР Александра Захарченко в августе 2018 г.

Сенцов в 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в создании террористической группировки в Крыму. Его признали виновным в совершении двух терактов и подготовке к двум подрывам. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2016 г. Владимир Путин так прокомментировал дело Сенцова и обращения от деятелей искусств с просьбой его освободить: Сенцов был осужден не за творчество, а за терроризм. «Да, есть определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия», – цитировал президента ТАСС. Вопрос о фальсификации представленных в российский суд доказательств находится вне компетенции ЕСПЧ, говорилось в официальном ответе российских властей, с которым удалось ознакомиться «Ведомостям».

В октябре 2018 г. Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», которую ему присудил Европарламент.

Рассмотрением дела Сенцова с сентября прошлого года занимается ЕСПЧ, который должен определить, были ли признательные показания получены под пытками, доказательства – сфабрикованы, а судебный процесс – политически мотивированным. Иск против России в ЕСПЧ подал один из адвокатов Сенцова. ЕСПЧ задал России ряд вопросов, в том числе подвергался ли Сенцов жестокому обращению и был ли суд над украинскими гражданами «независимым и беспристрастным».

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова