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МВД нашло замену уволенному по делу Голунова генералу Пучкову

Полковник Марат Мустафаев стал временно исполняющим обязанности начальника УВД Западного округа Москвы после увольнения генерала Андрея Пучкова, сообщается на официальном сайте столичного МВД.

Мустафаев с 2015 г. занимал пост замначальника УВД по ЗАО в столице, в 2011–2015 гг. работал на аналогичной должности в Юго-Западном административном округе. Мустафаев указом президента России Владимира Путина награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» и имеет ведомственные награды.

Пучков был уволен Путиным из-за дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом президента попросил руководитель МВД Владимир Колокольцев.

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Полиция заявила, что при задержании у него нашли метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест. Голунов вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Журналист связал дело против себя со своей профессиональной деятельностью.

Перед задержанием он работал над материалом о связях Федеральной службы безопасности с похоронным бизнесом в России и успел отправить черновик материала своему редактору. Дело вызвало общественный резонанс: за Голунова вступились журналисты, музыканты, деятели культуры и правозащитники. В итоге о деле Голунова было доложено Путину, на следующий день, 11 июня, с Голунова были сняты все обвинения и он вышел на свободу. Глава МВД Владимир Колокольцев отстранил от исполнения служебных обязанностей всех сотрудников, занимавшихся задержанием Голунова. Он попросил президента уволить двух генералов – Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.