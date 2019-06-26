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Беглов попросил СК проверить информацию о подделке подписей в его поддержку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился в ГУВД по городу и Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о фальсификации подписей в его поддержку. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель избиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко.

Несколько дней назад штаб оппозиционера Алексея Навального опубликовал видео, на котором, как утверждается, чиновницы в нарушение закона заполняют подписные листы в поддержку кандидатуры Беглова на выборах губернатора Петербурга. После этого полиция задержала заместителя главы штаба Навального в Петербурге Ольгу Гусеву.

Как ранее сообщалось, ЦИК направил своих представителей для оказания методической помощи городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга, так как в ЦИК поступили жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избирательных комиссий города. Основная претензия к ним – несвоевременное информирование о назначении выборов депутатов местных органов власти.

Как сообщил Миненко, городской избирком признал неудовлетворительной работу по информированию избирателей муниципальных избирательных комиссий – округов Гагаринское и Звездное. Обращения по поводу непубликации муниципалитетами этих округов решений о назначении выборов направлены в прокуратуру. По избирательной комиссии Сампсониевского округа, не опубликовавшей решение о назначении выборов, установлены новые сроки приема документов. Председатель избирательной комиссии Сосновского округа будет привлечен к административной ответственности и уволен, пообещали в городской комиссии.

Выборы губернатора Петербурга пройдут осенью в единый день голосования. По состоянию на 26 июня избирком города зарегистрировал 27 кандидатов. Все они должны преодолеть муниципальный фильтр – собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. В выборах участвует и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который баллотируется как самовыдвиженец. Ему необходимо также собрать подписи жителей в свою поддержку. В штабе Беглова сообщали, что уже собрали необходимое число подписей и скоро представят их на проверку.

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