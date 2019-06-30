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Основатель «Рольфа» не считает дело в отношении него заказным

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров считает, что возбужденное в отношении него уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. не является заказом конкурентов и не связано напрямую с его политической деятельностью. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Это не заказ», – сказал Петров.

Бизнесмен также рассказал, что в 2014–2015 гг. сотрудники ФСБ прослушивали его разговоры с оппозиционерами, в которых он обмолвился, что выводит деньги из страны, поскольку в России нет возможности инвестировать. При этом, по словам Петрова, речь шла о выводе через дивиденды, а не о незаконном выводе средств, как поняли оперативники.

«Рольф» является крупнейшим российским автодилером. На этой неделе стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя компании. По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые якобы изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене на 4 млрд руб. Эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.

Помимо Петрова по делу проходят еще три человека. В пятницу Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Сам Петров находится за границей и заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

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