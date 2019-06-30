Основатель «Рольфа» не считает дело в отношении него заказным
Основатель компании «Рольф» Сергей Петров считает, что возбужденное в отношении него уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. не является заказом конкурентов и не связано напрямую с его политической деятельностью. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Это не заказ», – сказал Петров.
Бизнесмен также рассказал, что в 2014–2015 гг. сотрудники ФСБ прослушивали его разговоры с оппозиционерами, в которых он обмолвился, что выводит деньги из страны, поскольку в России нет возможности инвестировать. При этом, по словам Петрова, речь шла о выводе через дивиденды, а не о незаконном выводе средств, как поняли оперативники.
«Рольф» является крупнейшим российским автодилером. На этой неделе стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя компании. По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые якобы изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене на 4 млрд руб. Эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.
Помимо Петрова по делу проходят еще три человека. В пятницу Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Сам Петров находится за границей и заявил, что не собирается возвращаться в Россию.
Хроника преследований российских бизнесменов
Кто: Основатель инвестиционной компании Baring Vostok
Статья: 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
15 февраля основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
В апреле меру пресечения смягчили, отправив Калви под домашний арест. По делу арестованы еще пять человек, четверо фигурантов дела не считают себя виновными. Бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев признал вину и дал показания на других обвиняемых
Кто: Бывший министр по делам открытого правительства
Статья: 210 ч. 3 УК (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и 159 ч. 4 УК (мошенничество в особо крупном размере).
26 марта Абызова задержали и предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.
В мае в квартире Михаила Абызова нашли наркотики. Однако, по словам его адвоката, отпечатков пальцев бывшего министра на пакетике с наркотиками не обнаружено
Кто: Владелец банка «Югра»
Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)
19 апреля 2019 г. Хотин был задержан и заключен под домашний арест. Альфа-банк подал в Мещанский районный суд пять исков против Хотина и ряда его компаний. Иски банка к Хотину связаны с ситуацией вокруг банка «Югра», у которого в июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию. Возбуждено уголовное дело: Хотину вменяют растрату 7,5 млрд руб.
20 июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к восьми связанным с Хотиным структурам на 16,8 млрд руб.
Кто: Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко»
Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)
20 июня Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого на два месяца. Он был задержан по факту хищения денежных средств у банка «Кредит экспресс». Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также несколько сотрудников похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой
Кто: Один из основателей компании «Вимм-билль-данн»
Статья: 159 УК (мошенничество)
18 июня ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Якобашвили. Дело было возбуждено по жалобе бывшего партнера бизнесмена по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора в Краснодарском крае на Азовском море.
Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание»
Кто: Основатель и председатель совета директоров группы «Рольф»
Статья: 193.1 ч. 3 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов)
27 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова. По данным следствия, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской Panabel Limited акций компании «Рольф эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.
Петров в интервью «Ведомостям» заявил, что не планирует «возвращаться туда, где (ему) собираются что-то пришить»