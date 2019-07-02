Политика

Новости

Медведев допустил введение уголовного наказания за срыв госзакупок по нацпроектам

Премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости ввести административную и, возможно, уголовную ответственность за умышленный срыв госзакупок по нацпроектом. Об этом он сказал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

Проблема манипулирования торгами сохраняется, заявил Медведев. Некоторые участники, которые изначально не планируют заключать контракты, специально проваливают конкурс, чтобы заставить проводить его повторно. Это приводит к нарушению сроков заключения договоров и неисполнению обязательств.

При этом, по словам премьера, доказать, что торги были сорваны умышленно, будет не очень просто. Но это уже вопрос правоохранительных органов и суда, добавил он.

Ранее Росфинмониторинг предложил ввести маркировку госконтрактов, которые реализуются в рамках национальных проектов. Ведомство считает, что это позволит ему лучше отслеживать, на какие цели были направлены средства федерального бюджета, и контролировать их правильное использование.