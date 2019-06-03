Экономика

Новости

Росфинмониторинг предложил ввести маркировку госконтрактов

Росфинмониторинг предложил ввести маркировку госконтрактов, которые реализуются в рамках национальных проектов, передает «Интерфакс». С таким предложением выступил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам Чиханчина, эта мера позволит Росфинмониторингу лучше отслеживать, на что были направлены средства федерального бюджета, выделяемые для нацпроектов, и контролировать их правильное использование.

«Конечно, было бы неплохо, если бы мы ввели систему раздельного учета, то есть отдельные счета, и если бы появились уполномоченные банки. Потому что в противном случае в общей денежной массе выявить то, что относится к национальному проекту, очень сложно», – передает его слова «Интерфакс». По мнению чиновника, такая система позволит властям оценивать финансовое состояние исполнителя до заключения госконтракта, минимизировать закупочные риски и добиться прозрачности ценообразования, а также проследить за каждой проведенной исполнителем операцией, общей сметой госконтракта, накладными и социальными платежами.

Премьер Медведев заявил о том, что правительство готово рассмотреть вопрос о нормативном усовершенствовании контроля средств, которые выделяются на нацпроекты. Он поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и казначейством подготовить соответствующие предложения.

В 2018 г. Счетная палата выявила, что при осуществлении госзакупок российские чиновники допустили нарушения на сумму 294,6 млрд руб.

В 2018 г. в России, по данным Единой информационной системы в сфере закупок, было размещено по 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») закупок на 8,38 трлн руб., контрактов – на 6,89 трлн руб. По 223- ФЗ («О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц») в 2018 г. было размещено закупок на 16,92 трлн руб., договоров – на 17,55 трлн руб.