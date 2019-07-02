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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Вице-спикер Госдумы, руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее (ПАСЕ) Совета Европы Петр Толстой заявил об уплате Россией взноса в бюджет Совета Европы за текущий год, передает ТАСС. «Россия заплатила свой взнос в Совет Европы за 2019 г., мы исполняем свои обещания, кто бы что ни говорил», – отметил Толстой.

В свою очередь пресс-секретарь генсекретаря Совета Европы Дэниель Хольтген подтвердил РБК перечисление Россией взноса. При этом «РИА Новости» он сообщил, что в бюджет совета была перечислена сумма в размере 33 млн евро. «Факт выплаты Россией взноса соответствует тому, что ранее обещал <...> министр иностранных дел России Сергей Лавров. То есть он всегда заявлял, что, как только у России в полном объеме будут восстановлены все ее права в ПАСЕ, взнос ею будет выплачен», – пояснил ТАСС Хольтген.

Ранее, 25 июня, на заседании ПАСЕ было принято решение о восстановлении полномочий российской делегации. В частности, Россию восстановили в правах и пригласить участвовать в заседаниях ассамблеи, которые ее делегация не посещала с 2016 г., когда российская сторона была ограничена в правах из-за присоединения Крыма.