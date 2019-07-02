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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Ведомости
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Вице-спикер Госдумы, руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее (ПАСЕ) Совета Европы Петр Толстой заявил об уплате Россией взноса в бюджет Совета Европы за текущий год, передает ТАСС. «Россия заплатила свой взнос в Совет Европы за 2019 г., мы исполняем свои обещания, кто бы что ни говорил», – отметил Толстой.

В свою очередь пресс-секретарь генсекретаря Совета Европы Дэниель Хольтген подтвердил РБК перечисление Россией взноса. При этом «РИА Новости» он сообщил, что в бюджет совета была перечислена сумма в размере 33 млн евро. «Факт выплаты Россией взноса соответствует тому, что ранее обещал <...> министр иностранных дел России Сергей Лавров. То есть он всегда заявлял, что, как только у России в полном объеме будут восстановлены все ее права в ПАСЕ, взнос ею будет выплачен», – пояснил ТАСС Хольтген.

Ранее, 25 июня, на заседании ПАСЕ было принято решение о восстановлении полномочий российской делегации. В частности, Россию восстановили в правах и пригласить участвовать в заседаниях ассамблеи, которые ее делегация не посещала с 2016 г., когда российская сторона была ограничена в правах из-за присоединения Крыма.

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Врио губернатора Мурманской области прокомментировал гибель российских подводников

Ведомости
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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис назвал страшной трагедией гибель 14 российских моряков-подводников. Об этом он написал в Facebook.

«Мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты», — отметил он.

Ранее 2 июля Минобороны сообщило, что в результате пожара 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. По данным ведомства, смерть подводников наступила из-за отравления продуктами горения.

После произошедшего аппарат находится на военно-морское базе в Североморске (Мурманская область), отмечало Минобороны. Источник «Ведомостей» рассказал, что речь идет об одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

Президент России Владимир Путин после гибели российских моряков отменил свое участие в форуме «Реки России», в ближайшее время он планируется встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу. СКР начал доследственную проверку.

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Путин встретится с Шойгу после гибели российских моряков

Ведомости
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Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Путин отменил свое участие в форуме «Реки России». По поручению президента к участникам форума обратится вице-премьер Ольга Голодец, добавил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос «Ведомостей» о том, связано ли изменение планов Путина с гибелью российских моряков-подводников, Песков ответил: «Да, связано».

2 июля Минобороны сообщило, что в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Пожар начался 1 июля при изучении рельефа дна, подводники погибли от отравления продуктами горения. На каком именно аппарате произошел пожар и почему, министерство не уточнило. Источник «Ведомостей» рассказал, что пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

Следственный комитет начал доследственную проверку гибели моряков.

Технологии
Новости

В Германии Facebook оштрафовали на 2 млн евро за сокрытие данных о жалобах

Ведомости
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В Германии Facebook оштрафовали на 2 млн евро за раскрытие только определенной категории жалоб, тем самым соцсеть искажала реальную ситуацию по злоупотреблениям свободой слова на своей платформе, сообщил минюст страны.

Закон о защите интернета в Германии вступил в силу в начале 2018 г. Согласно ему запрещается распространение агрессивных постов и комментариев в соцсетях. Интернет-компании обязаны блокировать и удалять такие сообщения по жалобам пользователей, а также публиковать данные о числе подобных обращений.

У немецких пользователей Facebook есть два способа пожаловаться на агрессивные посты и комментировать: сообщить о нарушениях правил сообщества через стандартную форму соцсети или использовать специальную форму, созданную для исполнения закона о защите интернета. Найти вторую форму гораздо сложнее, отмечается в сообщении ведомства, через нее отправляется гораздо меньше жалоб и именно об этих обращениях отчитался Facebook по итогам первой половины 2018 г. Компания сообщила о получении 886 жалоб, из которых 362 относятся к уже удаленным или заблокированным сообщениям. Минюст считает, что, публикуя только данные о жалобах, полученных через специальную и труднодоступную форму, Facebook искажает реальную ситуацию. Для сравнения: Google и Twitter сообщили, что за прошедший год получили миллионы жалоб от немецких пользователей.

В России к запрещенному к распространению контенту относится пропаганда суицида, наркотиков, тюремной тематики, а также информация, оскорбляющая власть, и фейковые новости. В российском законодательстве не содержится требований по обязательному раскрытию числа жалоб такого рода.

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Авто
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«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Ведомости
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«АвтоВАЗ» с 3 июля приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем «Ведомостям».

Компания объяснила это решение срывом поставок комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (Нижний Новгород). «АвтоВАЗ» подчеркнул, что «делал все возможное для недопущения этой ситуации и принимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства».

Компания отметила, что оставляет за собой право взыскать понесенные убытки. На доступность автомобилей LADA в дилерской сети марки произошедшее не повлияло, добавил «АвтоВАЗ».

Группа компаний «Автокомпонент» позиционирует себя как лидера в области производства изделий из пластмасс и полимерных композитов. В нее входят две производственные компании – в Нижнем Новгороде и Тольятти. Последняя была открыта в 2012 г. для производства комплектующих для Renault и «АвтоВАЗа». «Ведомости» направили запрос «Автокомпоненту».

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Финансы
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Совет директоров банка «Восточный» нашел замену Калви

Ведомости
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Председателем совета директоров банка «Восточный» назначена вице-президент инвестиционно-финансовой компании «Глобал финанс» Светлана Труханович, говорится в материалах кредитной организации.

Новый состав совета директоров банка был утвержден в конце июня на годовом собрании акционеров. В совет директоров вошли девять человек: президент «Опоры России» Александр Калинин, член генсовета общественной организации «Деловая Россия» – миноритарий «Восточного» Юрий Данилов, бывший основной акционер «Юниаструм банка» Артем Аветисян, бывшие топ-менеджеры «Юниаструм банка» Шерзод Юсупов (владеет 4,4% «Восточного») и Труханович. В состав совета директоров также были включены четыре представителя Evison Holdings, представляющей интересы Baring Vostok – миноритарии «Восточного» Григорий Жданов, Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин.

До назначения Труханович совет директоров возглавлял основатель Baring Vostok Майкл Калви. Он был избран на эту должность в январе. Аналогичный пост Калви занимал еще до слияния «Восточного» с «Юниаструм банком» – с мая 2013 г. по ноябрь 2014 г.

Калви находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. Заявление о хищении в ФСБ написал Юсупов. В 2017 г. банк «Восточный» по итогам I квартала 2018 г. занимает 36-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

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Политика
Новости

СКР начал проверку после гибели моряков на глубоководном аппарате

Ведомости
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Следственный комитет (СКР) начал доследственную проверку по факту смерти моряков-подводников в результате пожара на глубоководном аппарате. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнул СКР.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Пожар начался 1 июля при изучении рельефа дна, подводники погибли от отравления продуктами горения.

На каком именно аппарате произошел пожар и почему, министерство не уточнило. Источник «Ведомостей» рассказал, что пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны. По данным РБК, речь идет о подлодке АС-12, известной как «Лошарик».

Политика
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Путин предложил смягчить нормы правоприменения к экономическим преступлениям

Ведомости
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Президент Владимир Путин по итогам прямой линии предложил смягчить нормы правоприменения к экономическим преступлениям, следует из материалов, опубликованных на сайте Кремля. Соответствующее поручение Путин дал администрации президента, Верховному суду, Генеральной прокуратуре и Следственному комитету. Ведомства должны подготовить предложения к 1 августа.

В ходе прямой линии, которая состоялась 20 июня 2019 г., Путин прокомментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления. «Так и хочется сказать: от нас не убежишь, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают. Вы правы вот в чем: нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений. Можно ли использовать более широко залог? Можно и даже нужно. Наряду с домашним арестом и подпиской о невыезде». Однако он отказался исключать арест как меру пресечения для преступлений по экономическим нарушениям.

О проблемах бизнесменов Путин говорил и в своем послании парламенту. По его словам, почти половина дел в отношении предпринимателей прекращаются, не доходя до суда. Это значит, что дела возбуждали кое-как и по непонятным соображениям, констатировал президент. Также он призвал ограничить основания для продления сроков ареста. Человек сидит за решеткой – его ни разу не вызвали на допрос, потому что следователь в отпуске был, привел пример Путин.

Политика
Новости

Двоюродный брат Вексельберга подал иск к минфину США из-за санкций

Ведомости
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Двоюродный брат российского бизнесмена Виктора Вексельберга Эндрю Интратер подал иск к минфину США и его руководителю Стивену Мнучину, сообщает The New York Times (NYT). По словам Интратера, из-за санкций против Вексельберга минфин заблокировал активы его компании Columbus Nova на $250 млн.

Соответчиком по иску значится также управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США, которое ввело санкции. В иске указывается, что своими действиями минфин и Мнучин нарушили четвертую поправку к Конституции США, которая запрещает произвольные аресты и задержания. По мнению истца, санкционная политика ведомства привела к необоснованному захвату его собственности.

«Я борюсь не только для того, чтобы защитить свои интересы и интересы моих партнеров, но и для того, чтобы защитить конституционные права любого американца, – чтобы правительственные руки держались подальше от его собственности», – подчеркнул Интратер.

Как рассказал Интратер, $55 млн из заблокированных денег – в наличных, большая часть из этой суммы принадлежит Вексельбергу. Только $12 млн принадлежит самому Интратеру, его партнерам и его фирме, отметил он.

Минфин США перенаправил вопросы, заданные ему NYT, американскому минюсту. Минюст отказался от комментариев.

Санкции против Вексельберга были введены в апреле 2018 г. Они запрещают гражданам США и американским компаниям проводить с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями финансовые операции. В октябре 2018 г. представитель бизнесмена сообщил, что ограничительные меры обжалованы.

Вексельберг занимает 11-е место в рейтинге богатейших россиян Forbes. Его состояние оценивается в $11,5 млрд. В июне этого года он дал интервью Financial Times, в котором сказал, что санкции привели к кризису в его жизни.

Политика
Новости

На Шри-Ланке арестовали главу полиции за неспособность предотвратить теракты

Ведомости
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Полиция Шри-Ланки арестовала главу полиции генерального инспектора Пуджитха Джаясундара и бывшего секретаря Минобороны Хемасири Фернандо за неспособность предотвратить апрельские теракты, в результате которых погибли более 250 человек, сообщает агентство Reuters.

Генпрокурор страны Даппула де Ливера назвал ошибки в их работе «преступлением против человечности». Он подчеркнул, что обоим могут быть предъявлены обвинения в убийстве. Джаясундару и Фернандо арестовали в тот момент, когда они проходили лечение в двух разных больницах, уточняет агентство.

Ранее Джаясундара и Фернандо давали показания в ходе парламентского расследования атак. Они обвинили президента Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену в неспособности верным образом оценивать угрозы для национальной безопасности. Джаясундара заявил также, что президент попросил его взять на себя вину за взрывы и уйти в отставку, пообещав взамен дипломатическую должность.

Несколько взрывов в христианских храмах, а также отелях Шри-Ланки прогремели 21 апреля, в день празднования католической Пасхи. Жертвами атак стали 258 человек. Ответственность за нападения взяли на себя террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена на территории России). Reuters уточняет, что о подготовке атак власти Шри-Ланки неоднократно предупреждала индийская разведка.

Взрывы на Шри-Ланке

Политика
Новости

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить в совокупности 75 000 евро россиянам, задержанным в митингах 2006–2011 гг., говорится в сообщении суда. Истцами против России выступали девять россиян. В их числе лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, активист движения «Солидарность» Михаил Кригер и сопредседатель московского отделения Партии народной свободы Михаил Шнейдер, а также ушедшая из жизни Елена Рябинина из Института прав человека.

Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).

Размер компенсаций каждому участнику рассчитывался индивидуально. Например, Пономареву, Кригеру и Шнейдеру присудили 15 000 евро компенсаций за задержание во время пикетов на Лубянской площади в Москве в феврале и сентябре 2006 г. Компенсации, которые получат наследники Рябининой, составят 5000 евро.

Это не первое решение, которое ЕСПЧ выносит против России в отношении митингов. Например, в апреле страсбургский суд встал на сторону координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой, которую в России сначала оштрафовали за призывы к участию в акции «Он вам не Димон!» на 10 000 руб., а потом назначили 20 часов обязательных работ за участие в митинге, присудив ей 15 000 евро компенсаций.

Еще в ЕСПЧ находятся более 300 жалоб аналогичного характера.

Бизнес
Новости

«Ильюшин» рассказал о причинах массового увольнения топ-менеджеров

Ведомости
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Несколько топ-менеджеров Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил») уволились из компании, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. В пресс-службе «Ильюшина» увольнения объяснили оптимизацией управления.

По информации агентства, «Ильюшин» покинули более 80 человек, в том числе заместители гендиректора по экономике, по юридическим вопросам, кадрам и маркетингу, а также руководители, курировавшие проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

На предприятии сокращается количество уровней управления, пояснили в пресс-службе «Ильюшина». При этом главные конструкторы и инженерные команды продолжат работу.

В начале апреля у «Ильюшина» сменился гендиректор. Алексей Рогозин, сын руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, покинул этот пост. Руководителем компании стал Юрий Грудинин, который до этого возглавлял таганрогское авиастроительное предприятие «ТАНТК им. Г. М. Бериева». Тогда же «Коммерсантъ» писал, что Объединенная авиастроительная корпорация, в которую входит «Ильюшин», по рекомендации «Ростеха» разработала план оптимизации компании, предполагающий уменьшение количества директоров и вице-президентов. Структурный анализ работы ОАК выявил избыточное количество руководителей различного уровня.

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