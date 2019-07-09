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Активист движения «Голос» Роман Удот освобожден из-под домашнего ареста

Активист движения «Голос» Роман Удот, которого обвиняют в угрозе убийством, освобожден из-под домашнего ареста, сообщил в Facebook сопредседатель «Голоса» Григорий Мелконьянц.

«В качестве меры пресечения избраны ограничения: запрет покидать квартиру с 23.00 до 6.00, общаться с участниками дела и пользоваться интернетом и мобильной связью», – отметил он.

Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал Удота политзаключенным. Политическим мотивом преследования Удота, по мнению «Мемориала», является желание властей помешать деятельности «Голоса» перед региональными и местными выборами 2019 г.

Уголовное дело против Удота завели в апреле 2018 г. по заявлению сотрудников НТВ. Он отказался общаться с журналистами телеканала в аэропорту «Шереметьево» и просил их не снимать. Когда они продолжили настаивать, Удот заявил, что «их всех переубивает».

Активиста задержали в мае 2019 г., он сам пришел в полицию после возвращения из заграничной командировки, длившейся более года, и заявил о готовности содействовать расследованию. Химкинский городской суд Московской области 22 мая отправил его под домашний арест.