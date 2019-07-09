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Активист движения «Голос» Роман Удот освобожден из-под домашнего ареста

Ведомости
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Активист движения «Голос» Роман Удот, которого обвиняют в угрозе убийством, освобожден из-под домашнего ареста, сообщил в Facebook сопредседатель «Голоса» Григорий Мелконьянц.

«В качестве меры пресечения избраны ограничения: запрет покидать квартиру с 23.00 до 6.00, общаться с участниками дела и пользоваться интернетом и мобильной связью», – отметил он.

Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал Удота политзаключенным. Политическим мотивом преследования Удота, по мнению «Мемориала», является желание властей помешать деятельности «Голоса» перед региональными и местными выборами 2019 г.

Уголовное дело против Удота завели в апреле 2018 г. по заявлению сотрудников НТВ. Он отказался общаться с журналистами телеканала в аэропорту «Шереметьево» и просил их не снимать. Когда они продолжили настаивать, Удот заявил, что «их всех переубивает».

Активиста задержали в мае 2019 г., он сам пришел в полицию после возвращения из заграничной командировки, длившейся более года, и заявил о готовности содействовать расследованию. Химкинский городской суд Московской области 22 мая отправил его под домашний арест.

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Володин анонсировал принятие Госдумой закона о поддержке российских виноделов

Ведомости
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Госдума в ближайшее время примет законопроект о поддержке российских виноделов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

«Мы примем законопроект о виноделии, это будет первый закон в нашей стране, который поддерживает виноградарство, виноделие и создает преференции для наших производителей вин, тех, кто имеет виноградники здесь, на территории нашей страны», – сказал он.

По его словам, сейчас в России производится хорошее вино. В пример он привел краснодарские и крымские вина, которые конкурируют с европейскими.

Без грузинских вин можно обойтись, констатировал Володин. «Когда нас приучали к грузинским винам, а это было время Советского Союза, наших вин не было, потому что в том числе вырубали все, в том числе потому, что создавали условия для того, чтобы были грузинские вина», – подчеркнул он. Грузинские вина конкурируют лишь ценой, добавил также спикер: «Что касается качества, оно очень сильно упало и не выходит на те стандарты, которые сегодня есть, допустим, в Крыму, Краснодарском крае».

9 июля Госдума приняла заявление, в котором призвала правительство принять санкции против Грузии. В документе конкретные меры не прописаны. Володин отмечал, что нижняя палата парламента предлагает запретить импорт вин и воды, а также денежные переводы в Грузию и поездки российских туристов в эту страну.

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Финансы
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Прокуратура проверяет информацию «Коммерсанта» об утечке данных клиентов банков

Ведомости
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Генпрокуратура начала проверку по факту утечки персональных данных россиян, являющихся клиентами трех крупных банков, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

Куренной рассказал, что проверка с привлечением Роскомнадзора была организована в июне. Речь идет о проверке опубликованных в газете «Коммерсантъ» сведений о распространении крупными электронными торговыми площадками данных около 900 000 россиян, являющихся клиентами «ОТП банка», Альфа-банка и ХКФ-банка. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сказал представитель ведомства. По его словам, проверка еще не окончена.

«Коммерсантъ» 10 июня со ссылкой на данные компании DevicеLock сообщил, что в открытом доступе оказались паспортные данные, телефоны, адреса проживания и места работы клиентов трех банков. Большая часть украденных сведений была собрана несколько лет назад, однако некоторые данные остаются актуальными.

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Бизнес
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В офисе «Красного и белого» проводятся обыски

Ведомости
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Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера. Первым об обыске сообщило информагентство RNS.

«В рамках проверки нашего контрагента для подтверждения деловых связей между ним и нами у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции», – рассказал представитель компании. По его словам, проверяющие ведут себя корректно. Сотрудники ритейлера предоставляют им всю необходимую информацию. «Ведомости» направили запрос в ФНС и ожидают ответа. Имени контрагента представитель ритейлера не раскрыл.

В декабре прошлого года на складах и в головном офисе ритейлера сотрудники ФНС, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа уже проводили обыски. Тогда причиной обысков были подозрения в продаже контрафакта и неуплата налогов. Поводом для претензий к ритейлеру со стороны ФНС была разрозненность структуры, отмечал ранее РБК.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», в конце июня несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» сменили владельца. Ранее все операционные юрлица напрямую контролировал основатель ритейлера Сергей Студенников. Теперь бизнесмен владеет компаниями через созданную в марте кипрскую Amelior Investments Limited. Студенников по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром. В частности, под контроль кипрской структуры перешли ООО «Прометей», генерировавшее, по оценке «Infoline-аналитики», около 60% выручки ритейлера в 2018 г., а также ООО «Абсолют» и ООО «Оазис».

На сегодняшний день сеть алкогольной продукции «Красное и белое» входит в десятку крупнейших российских ритейлеров. По оценке Forbes, Студенников сейчас занимает 123-е место в списке богатейших россиян с состоянием в $850 млн.

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Песков: решение о введении санкций против Грузии пока не принято

Ведомости
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Кремль одобряет жесткую реакцию парламентариев на высказывания телеведущего в Грузии, но решение о введении санкций пока не принято, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы видите, какая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютно единодушную позицию они заняли на фоне этого беспрецедентного поведения грузинского телеведущего. Но решение, как вы знаете, принимается правительством и в конечном итоге – президентом страны. Пока решение не принималось», – сказал Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля о правомерности введения санкций против страны в качестве реакции на слова телеведущего, а не представителя власти. Песков пояснил, что в России выступление ведущего считают следствием попустительства властей Грузии: «Подобные хамские выходки являются ничем иным, как производным от попустительства к тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику».

Депутаты Госдумы единогласно поддержали заявление о введении дополнительных экономических мер в связи с «антироссийскими провокациями» в Грузии. В принятом на заседании 9 июля заявлении говорится, что депутаты осуждают «непрекращающиеся антироссийские провокации» в Грузии. В связи с этим парламент рекомендовал правительству рассмотреть в отношении Грузии возможность введения санкций. Параметры санкций определяет правительство и утверждает президент.

В воскресенье телеведущий грузинского телеканала «Рустави 2» допустил нецензурные высказывания в адрес президента России. Эту выходку резко осудили власти страны, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе.

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Бизнес
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«Дочка» «Транснефти» прекратила спонсировать Ночную хоккейную лигу Путина

Ведомости
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Дочерняя компания «Транснефти» – Новороссийский морской торговый порт (НМТП) – прекратила спонсировать Ночную хоккейную лигу, сообщает РБК со ссылкой на источник в лиге. Информацию об этом изданию подтвердил пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

НМТП был спонсором Ночной хоккейной лиги с 2016 г. На тот момент компания принадлежала «Транснефти» и группе «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова. Сейчас Магомедов находится под арестом вместе с братом Магомедом, занимавшим до апреля прошлого года пост президента Ночной хоккейной лиги. В октябре 2018 г. «Транснефть» купила у «Суммы» 25,05% НМТП, став контролирующим акционером порта.

По словам источника РБК, на заседании президиума Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» 20 июня было объявлено об уходе с поста председателя президиума вице-президента «Транснефти» Бориса Короля. Король возглавлял президиум с апреля 2018 г. Демин пояснил, что с начала июля НМТП вышел из числа спонсоров Ночной хоккейной лиги и уход Короля связан именно с этим. Новым председателем был избран старший вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин. На официальном сайте лиги генеральными спонсорами указаны «Сибантрацит», «Норникель» и «Транснефть».

Ночная хоккейная лига была создана в декабре 2011 г. по инициативе президента Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. В нее входят хоккеисты-любители по всей стране.

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

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Финансы
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Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда. Суд начал процедуру банкротства в феврале по заявлению Русского трастового банка.

Согласно решению суда имущество должника будет распродано в течение полугода. Согласно данным суда, в ходе процедуры реструктуризации долгов выявлено, что у Бернштама есть доли в трех квартирах в Москве, акции «Газпрома» на 600 000 руб. и коллекция фигурок стоимостью 201,6 млн руб.

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал Бернштама на две недели по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как пояснял адвокат Бернштама, по версии обвинения, в 2012 г. Бернштам ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла расплатиться. Бернштам считает себя невиновным, поскольку деньги вкладчикам была должна его компания, а не он лично.

В апреле прошлого года «Домашние деньги» допустили дефолт по пятилетнему выпуску облигаций на сумму 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб. Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов, так как перед офертой бумаги торговались по цене 70–80% от номинала.

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Политика
Новости

Написавшего о пытках якутского журналиста обвинили в «воздействии на подсознание»

Ведомости
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На журналиста еженедельной газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова составили протокол о злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП) из-за статьи, в которой говорится о пытках со стороны сотрудников ФСБ. Об этом сообщил «Коммерсанту» заместитель главного редактора издания Виталий Обедин.

В материале Романова рассказывалось, что сотрудники ФСБ похитили, избивали и пытали научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета Антона Аммосова за комментарии в социальных сетях, связанные со взрывом в Архангельске. Как рассказал Обедин, участковый уполномоченный посчитал, что в статье журналиста фраза «это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…» содержит «скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние».

По п. 1 ст. 13.15 КоАП Романову грозит штраф в несколько тысяч рублей. В региональной полиции «Коммерсанту» сообщили, что дело о злоупотреблении свободой информации направлено в Якутский городской суд.

Руководитель юридического отдела Союза журналистов России Наталья Голоносова отметила, что организация впервые столкнулась с обвинением журналиста в злоупотреблении свободой информации. Союз держит ситуацию на контроле, подчеркнула она.

Как отмечает «Коммерсантъ», газета «Якутск вечерний» была первым СМИ, к сотрудникам которого пытались применить положение закона о фейковых новостях (также предусмотрено ст. 13.15 КоАП). Якутские полицейские намеревались привлечь Обедина к административной ответственности из-за публикации об изнасиловании несовершеннолетней мигрантки из Таджикистана, однако проиграли суд.

Бизнес
Новости

В бургерах McDonald's и KFC обнаружили антибиотики

Ведомости
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Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет. В продукции нескольких сетей были обнаружены «малые дозы» антибиотиков, говорится в сообщении Роскачества.

«Вся продукция испытывалась на содержание самых распространенных антибиотиков, и лишь в пяти бургерах были выявлены их следы. Так, в «Биг маке» (McDonald's, Центральный ФО), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB & Burgers) эксперты лаборатории обнаружили тернидазол, в «Шефбургере» (KFC, Центральный ФО) – энрофлоксацин, а в «Классическом King» («Мясоroob») – офлоксацин», – отмечается в сообщении.

Роскачество обращает внимание на то, что концентрация антибиотиков в бургерах при этом была очень низкой, что свидетельствовало о высоком качестве закупаемого сырья. Следы антибиотиков были выявлены только при использовании высокочувствительного метода, доступного не во всех регионах, уточняется в сообщении. Тернидазол и энрофлоксацин применяются в целях профилактики и лечения скота от различного рода инфекций, а офлоксацин является противомикробным средством широкого спектра действия, поясняет Роскачество. Помимо этого Роскачество установило, что в бургерах практически всех сетей превышено количество соли, рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения.

Роскачество проводило проверку бургеров McDonald's, Farsh, «Мираторга», Burger King, KFC, Ketch Up, BB & Burgers, Black Star Burger, Burger Club, «Мясоroob» и Jerry Wings. Проверяемая продукция закупалась в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

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Бизнес
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Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах

Ведомости
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Министерство сельского хозяйства России направило в регионы рекомендации по предотвращению массовой гибели пчел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза. Ведомство не назвало какие-либо цифры.

Причинами гибели пчел может быть не только применение пестицидов, но и другие факторы, отметили в Минсельхозе. Однако ведомство напомнило аграриям о необходимости предупреждать пчеловодов о планах применять пестициды не позднее чем за три дня до обработки посадок.

Этим летом случаи массовой гибели пчел случились сразу в нескольких регионах России, отмечает «Интерфакс»: в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях. Причины произошедшего устанавливаются. По данным «РИА Новости», массовая гибель пчел может быть связана с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов.

Политика
Новости

Две трети россиян назвали подбрасывание наркотиков полицией обычной практикой

Ведомости
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Две трети россиян – 66% – считают подбрасывание наркотиков полицейскими обычной практикой. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенного в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Менее пятой части опрошенных – 18% – назвали такую практику редкой и носящей единичный характер.

Шансы решить проблему в случае несправедливого преследования 52% россиян оценили как низкие. Высокими свои шансы в этом случае считают только 9%. На вопрос о том, кто сможет помочь им в случае несправедливого преследования, почти треть – 28% – россиян ответили, что влиятельные знакомые. 24% указали, что решить проблему поможет прокуратура. Суд и правозащитные организации получили по 19%.

Более половины – 56% – опрошенных слышали о деле Голунова. Большинству из них – 85% – известно и о стихийных протестах против преследования журналиста. 32% считают, что причиной для освобождения Голунова стало отсутствие фактического основания для уголовного дела. Чуть меньше – 29% – назвали причиной именно акции протеста. По мнению 28% россиян, с Голунова сняли обвинения по решению руководства страны, чтобы погасить протесты накануне Дня России и прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

55% опрошенных заявили, что события, связанные с делом Голунова, не будут иметь серьезных последствий для работы МВД. Более трети, 36%, выразили обратное мнение.

Опрос проводился с 27 июня по 4 июля методом личного интервью. В нем приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах и 50 субъектах России.

Голунова задержали 6 июня, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили из-за его расследования, посвященного похоронному бизнесу. В Москве и по всей России после задержания журналиста началась кампания в его поддержку. 8 июня его отправили под домашний арест, а спустя три дня сняли все обвинения. В связи с произошедшим были уволены начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Финансы
Новости

Райффайзенбанк будет выдавать кредиты через соцсети и мессенджеры

Ведомости
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Райффайзенбанк запускает дистанционный сервис подачи заявок на получение кредита через соцсети и мессенджеры, сообщает РБК. По информации издания, благодаря новому сервису банк планирует привлечь новых клиентов, которые проживают на территории, где нет отделений Райффайзенбанка.

Банк тестирует новый сервис с мая. Воспользоваться им могут пользователи «В контакте», Telegram и Viber. Сервис доступен в 50 городах с населением свыше 100 000 жителей. До конца лета Райффайзенбанк планирует распространить возможность подачи заявки на кредит еще на 41 город, где работают отделения банка.

Во время тестового режима наибольшей популярностью пользовались заявки через Viber (44% запросов от общего количества) и «В контакте» (30%). На третьем месте – Telegram, его предпочли 26% пользователей.

Райффайзенбанк запустил услугу дистанционного кредитования в начале 2019 г. Желающие могли подать заявку на кредит через приложение банка, при этом не клиенты – только через сайт. За полгода работы сервиса (с учетом теста в соцсетях и мессенджерах) банк получил около 100 000 заявок и выдал кредитов более чем на 500 млн руб., уточняет РБК.

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