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«Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота

Ведомости
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Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота, обвиняемого в угрозе убийством, сообщается на сайте организации.

Статья, по которой обвиняется Удот, является статьей небольшой тяжести, и ранее не судимое лицо не может быть по ней приговорено к лишению свободы. По таким делам домашний арест может применяться только в исключительных обстоятельствах и избрание такой меры пресечения в отношении Удота не имеет оснований, считают правозащитники.

Политическим мотивом преследования Удота, по мнению «Мемориала», является желание властей помешать деятельности «Голоса» перед региональными и местными выборами 2019 г.

Уголовное дело против Удота было заведено в апреле 2018 г. по заявлению сотрудников НТВ. Он отказался общаться с журналистами телеканала в аэропорту «Шереметьево» и просил их не снимать. Когда они продолжили настаивать, Удот заявил, что «их всех переубивает». Активиста задержали в мае 2019 г., он сам пришел в полицию после возвращения из заграничной командировки, длившейся более года, и заявил о готовности содействовать расследованию. Химкинский городской суд Московской области 22 мая отправил его под домашний арест.

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Политика
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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Ведомости
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Решение было озвучено во время заседания парламента, которое транслировалось на сайте Госдумы.

Закон предусматривает, что пьяному водителю за причинение тяжкого вреда здоровью теперь грозит срок от трех до семи лет лишения свободы (ранее предусматривалось лишение свободы на срок до четырех лет). При этом в случае гибели человека в ДТП водителю теперь грозит срок от пяти до 12 лет (до принятия поправок закон предусматривал сроки от двух до семи лет). Также закон вводит наказание сроком от 8 до 15 лет, если в ДТП погибли двое и более лиц (ранее максимальное наказание составляло девять лет).

Ранее один из авторов документа, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявлял, что разработанные поправки по сути приравнивают ответственность за ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли люди, к ответственности за умышленное убийство.

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Бизнес
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«Аэрофлот» заплатит до 4,6 млрд рублей за техобслуживание SSJ100

Ведомости
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«Аэрофлот» объявил конкурс на услуги технического обслуживания принадлежащих ему самолетов Sukhoi Superjet 100, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Маркетинг». Услуги должны оказываться в период с 2019 по 2023 г. Максимальная сумма, которую авиакомпания готова за них заплатить, – 4,6 млрд руб.

Согласно материалам конкурса, речь идет о базовом техническом обслуживании лайнеров, которое включает в себя ремонт поврежденных конструкций, устранение отложенных дефектов, замену компонентов с истекшим сроком службы, двигателей, вспомогательных силовых установок, а также мойку и покраску самолетов.

Ранее в мае «Аэрофлот» признал несостоявшимся конкурс на услуги технического обслуживания и ремонта SSJ100. Заявки тогда подали производитель лайнеров АО «Гражданские самолеты Сухого» и его «дочка» – ООО «Рапарт сервисез». Обе заявки были отклонены, поскольку компании превысили максимальную стоимость закупки ($124 млн).

Сейчас у «Аэрофлота» 49 самолетов SSJ100 (до трагедии в «Шереметьево» 5 мая было 50), в 2019–2025 гг. авиакомпания планирует приобрести еще 100 таких лайнеров.

Вечером 5 мая SSJ100 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в «Шереметьево». По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

Политика
Новости

Верховная рада отказалась принять отставку премьера Украины

Ведомости
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Верховная рада не приняла проект постановления, предполагающего отставку премьера Украины Владимира Гройсмана. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. За отставку проголосовали 97 депутатов, против – 63. Еще 50 парламентариев воздержались и 87 не голосовали. Для того, чтобы документ был принят Радой, за него должны проголосовать 226 депутатов.

Гройсман объявил о планах покинуть должность 20 мая – после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Во время церемонии он заявил, что членам правительства следует уйти в отставку, отметив, что их места должны занять те, кто думает о будущем Украины, а не о ближайших выборах. Согласно конституции Украины отставку премьера должна одобрить Верховная рада.

Во время инаугурации Зеленский объявил также о планах распустить Раду. Группа депутатов обжаловала соответствующий указ президента в Конституционном суде.

Зеленский победил на выборах президента по итогам двух туров. Второй тур состоялся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий украинский президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Финансы
Новости

Сбербанк отказался от планов работать с криптовалютой из-за позиции ЦБ

Ведомости
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Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, заявил вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов, передает ТАСС. По словам Шеметова, до сих пор банк ждал законодательства, которое позволяет торговать криптовалютой, однако регулятор относится к такому продукту негативно, поэтому и было принято это решение.

В январе 2018 г. Шеметов сообщал, что отделение кредитной организации в Швейцарии – Sberbank (Switzerland) AG создает инфраструктуру для торговли криптовалютой.

Против криптовалют как полноценного денежного средства в России выступал Центробанк. «Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски», – заявлял первый зампредседателя регулятора Сергей Швецов.

В конце 2017 г. российские власти определились с позицией относительно криптовалют. Президент Владимир Путин заявил о высоких рисках такого денежного средства: «Возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане».

В прошлом году президент Сбербанка Герман Греф упоминал, что современный мир переоценивает криптовалюты. «Абсолютным лидером являются технологии искусственного интеллекта. Такие вещи, как криптовалюта, – это, конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологий блокчейна пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь», – отметил Греф.

Кто разбогател на криптовалюте

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Экономика
Новости

Песков заявил о беспокойстве по поводу сообщений о падении доходов россиян

Ведомости
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В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя в целом это общий фон, который является объектом очень пристального внимания», – добавил он.

Повышение благосостояния россиян является конечной целью национальных проектов, отметил он. Речь идет не об отложенном эффекте, а о конечном результате, который россияне должны ощутить уже в 2019 г. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин, напомнил Песков.

При этом пресс-секретарь призвал с осторожностью относиться к статистическим данным. По его словам, «иногда показатели весьма волатильны» и их корректировка происходит «прямо на следующий день».

В конце мая Росстат опубликовал итоги исследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за IV квартал 2018 г. Согласно документу, в России только 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что им хочется. При этом 48,2% россиян хватает денег только на еду и одежду, товары длительного пользования они не могут купить. Наиболее сложную ситуацию Росстат зафиксировал в трех регионах страны в отчетном периоде. В частности, купить товары длительного пользования в Тульской области не могут более 80% граждан, в республиках Карачаево-Черкесия и Марий Эл – 73,2% россиян.

Выбор редактора
Политика
Новости

Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе

Ведомости
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Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм Святой Екатерины, поскольку в городе не хватает церквей, написала пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова в Facebook. «53 площадки под храм Святой Екатерины предложено горожанами. О чем это говорит? В том числе и о том, насколько в городе не хватает храмов», – подчеркнул она.

Тамбова рассказала, что беседовала с настоятелем прихода Екатерининского храма-часовни отцом Иоанном Никулиным. По его подсчетам, храмы традиционной архитектуры (их 61 в Екатеринбурге) посещают как минимум 2 226 500 человек в месяц. Еще в городе есть 30 приходов, «которые ютятся в приспособленных помещениях», отметила она. «Так что неудивительно, что желающих принять храм Святой Екатерины в своем микрорайоне среди екатеринбуржцев немало», – заключила Тамбова.

В 2018 г. власти Екатеринбурга приняли решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Спонсоры строительства – Русская медная компания (РМК) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Часть жителей не согласилась с этим и попыталась инициировать референдум, однако избирком отказал им в этом. В середине мая этого года из-за строительства начались протесты. 16 мая президент России Владимир Путин вмешался в ситуацию, призвав провести опрос горожан по этому вопросу. Власти города согласились.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные места под строительство храма. Он призвал граждан предлагать свои варианты мест, где бы храм мог разместиться. По итогам обсуждения и опроса будет принято совместное решение, заверил Куйвашев.

22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга по теме храма. Большинство из них выступило против строительства на выбранном месте в центре города.

Как прошла акция «Включи свет», организованная противниками храма в Екатеринбурге

Финансы
Новости

ВТБ решил продать долю в «Медиалогии»

Ведомости
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Группа ВТБ планирует продать долю в ООО «Медиалогия», разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа, следует из отчетности банка по МСФО за I квартал.

ВТБ покупал «Медиалогию» для последующей перепродажи, отмечается в документе. Поэтому вероятность продажи доли в компании очень высока.

ВТБ купил 63% акций «Медиалогии» в январе. Тогда первый зампред банка Юрий Соловьев заявлял, что это инвестиционная сделка. По его словам, через три года «Медиалогию» можно будет перепродать крупным IT-компаниям или медиахолдингам.

У ВТБ есть отдельное направление для инвестиций, когда он становится акционером какого-либо бизнеса для его улучшения и дальнейшей перепродажи, рассказывал предправления банка Андрей Костин. Например, у ВТБ есть доля в «СТС медиа».

Экономика
Новости

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Ведомости
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Правительство подготовит законопроект, уравнивающий ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) россиян и иностранных граждан, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова.

Сейчас ставка НДФЛ для россиян и иностранцев разная – 13% и 30% соответственно, напомнил Силуанов. «Мы будем готовить законодательство, чтобы уравнять ставки, сделать для иностранцев ставку, аналогичную той, что у россиян», – сказал он на совещании по вопросу реализации национальных проектов в сфере предпринимательства во Владивостоке.

Ранее премьер Дмитрий Медведев говорил, что правительство не собирается изменять ставку НДФЛ для россиян. Силуанов называл НДФЛ одним из самых собираемых и стабильных налогов.

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Политика
Новости

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении договора о ликвидации ракет

Ведомости
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается на сайте нижней палаты парламента.

О намерении США выйти из договора президент Дональд Трамп заявил в конце 2018 г., обвинив Россию и Китай в несоблюдении договоренностей о ликвидации ядерного оружия. Путин отметил, что Россия зеркально ответит на решение США и тоже приостанавливает участие в договоре.

США обвиняют Россию в нарушении договора с 2014 г.: Россия, по их данным, испытала и развернула крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км. Москва эти обвинения отвергала. Россия заявила, что сами США производят оружие, которое подпадает под определение договора (речь шла о баллистических ракетах-мишенях и ударных беспилотниках), и развертывают в Румынии для ракет ПРО установки, которые могут использовать для крылатых ракет «земля – земля». В 2017 г. Россия и США провели двухсторонние консультации, но не сняли взаимных обвинений.

ДРСМД был подписан СССР и США в декабре 1987 г. и предполагал ликвидацию обеими сторонами баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, пусковых установок, а также специального оборудования и сооружений для проведения запусков, а также отказ от производства и испытаний таких ракет в будущем.

У каких стран есть ядерное оружие

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Технологии
Новости

В работе Теле2 произошел сбой

Ведомости
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Пользователи оператора мобильной связи Tele2 испытывают проблемы со связью. Их жалобы можно встретить в соцсетях. О проблемах в работе Tele2 также свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-сервисов.

Сбои со связью начались около 10.00 мск. Более половины пользователей (54%) отмечают неполадки в работе всех сервисов, 35% абонентов испытывают проблемы с мобильной связью, у 9% пользователей не работает мобильный интернет, сообщает Downdetector. По его данным, больше всего сбоев зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге. Проблемы со связью также наблюдаются в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Краснодаре, Иркутске, Казани.

Представитель Tele2 подтвердил «Коммерсанту», что у незначительного числа московских абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе голосовой связи или мобильного интернета. Работа всех сервисов была восстановлена менее чем за 20 минут, добавили в компании.

Под брендом Теле2 работает оператор связи «Т2 РТК холдинг», одним из основных акционеров компании является «Ростелеком» (45%).

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Бизнес
Новости

Правительство ХМАО может продать свою долю в Utair после ее финансовой стабилизации

Ведомости
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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планирует рассмотреть вопрос о продаже своего пакета акций Utair, когда ситуация в авиакомпании стабилизируется. Об этом сообщил директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Анатолий Уткин, передает «Интерфакс». «Что касается реализации [доли в Utair], как только экономика данного хозяйствующего субъекта стабилизируется (есть объективные причины достаточно тяжелые: начиная от лизинговых платежей и заканчивая ростом стоимости топлива, финансовой нестабильностью на этом рынке), этот вопрос будет рассмотрен», – передает слова чиновника агентство.

По словам Уткина, сейчас ХМАО работает над созданием соглашения между акционерами авиакомпании, но сути документа не раскрывал.

ХМАО является одним из крупнейших акционеров авиакомпании. Региону принадлежит 38,8% акций Utair. Контролирующим акционером авиакомпании (50,1%) долгое время была нефтяная компания «Сургутнефтегаз» через НПФ «Пенсионное сопровождение», который затем был переименован в «Пенсионный выбор» и стал принадлежать вместо структур «Сургутнефтегаза» фонду «Пенсионное сопровождение». Авиационная отрасль и кредиторы Utair считают, что эту авиакомпанию по-прежнему контролирует «Сургутнефтегаз».

Ранее Utair сообщила, что в декабре не выплатила проценты по семилетним кредитам (до 2020 г. компания должна выплачивать только проценты). Это было сделано с целью обеспечить бесперебойную работу в низкий сезон, объясняла авиакомпания. У Utair два семилетних кредита: на 15,4 млрд руб. от синдиката 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Самыми крупными участниками синдиката являются Сбербанк, банк «Траст» и банк «Россия». Все кредиты выданы в 2015 г. В мае РБК написал со ссылкой на источники, что Utair направила кредиторам новый вариант реструктуризации задолженности. Он предусматривает пролонгацию выплат по значительной части долгов на 35 лет под 0,01%.

Utair входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2018 г. компания перевезла 7,7 млн пассажиров. В 2018 г. получила убыток около 22 млрд руб., говорилось в ее отчетности.

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