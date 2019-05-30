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«Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота, обвиняемого в угрозе убийством, сообщается на сайте организации.

Статья, по которой обвиняется Удот, является статьей небольшой тяжести, и ранее не судимое лицо не может быть по ней приговорено к лишению свободы. По таким делам домашний арест может применяться только в исключительных обстоятельствах и избрание такой меры пресечения в отношении Удота не имеет оснований, считают правозащитники.

Политическим мотивом преследования Удота, по мнению «Мемориала», является желание властей помешать деятельности «Голоса» перед региональными и местными выборами 2019 г.

Уголовное дело против Удота было заведено в апреле 2018 г. по заявлению сотрудников НТВ. Он отказался общаться с журналистами телеканала в аэропорту «Шереметьево» и просил их не снимать. Когда они продолжили настаивать, Удот заявил, что «их всех переубивает». Активиста задержали в мае 2019 г., он сам пришел в полицию после возвращения из заграничной командировки, длившейся более года, и заявил о готовности содействовать расследованию. Химкинский городской суд Московской области 22 мая отправил его под домашний арест.