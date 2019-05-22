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Подозреваемого в угрозах убийством активиста «Голоса» отправили под домашний арест

Химкинский городской суд Московской области отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Удот будет находиться под домашним арестом до 16 июня. Ему запрещено покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и дознавателя, а также пользоваться любыми средствами связи.

Удота задержали 20 мая в линейном управлении МВД по «Шереметьеву». По словам его адвоката Максима Пашкова, активист пришел в полицию сам после возвращения из заграничной командировки, длившейся более года, и заявил о готовности содействовать расследованию возбужденного против него дела.

Уголовное дело против Удота было заведено в апреле 2018 г. по заявлению сотрудников НТВ. Конфликт с журналистами у активиста произошел за месяц до этого в аэропорту «Шереметьево». Удот отказывался с ними общаться и просил его не снимать, но они продолжали настаивать. Тогда он ответил, что «их всех переубивает», рассказывал Пашков.