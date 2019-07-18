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Путин предложил субсидировать из бюджета первоначальной взнос по ипотеке

Правительство должно рассмотреть вопрос субсидирования первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотеке. Такое поручение дал президент России Владимир Путин после проверки законодательства по жилищному строительству.

Субсидирование или компенсация будет возможно один раз, говорится в поручении. Правительство должно представить предложения по этой теме до 1 сентября 2019 г.

Путин также поручил правительству до 10 октября разработать механизмы, по которым граждане, имеющие невысокие доходы, будут обеспечены жильем на условиях его сохранения в государственной собственности.

Помимо этого, президент поручил разработать требования к архитектурному облику многоквартирных домов и качественным характеристикам жилых помещений. Правительство должно до 1 декабря 2019 г. представить по этому вопросу доклад, а затем представлять доклады регулярно — один раз в полугодие.

Ответственными разработке этих мер назначен премьер Дмитрий Медведев и руководители субъектов.