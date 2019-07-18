Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп. Его заявление передает Reuters.
По его словам, беспилотник находился на расстоянии менее 1 км от американского корабля. «США оставляют за собой право защищать наш персонал, объекты и интересы», — заявил Трамп.
Аналогичный случай произошел в июне, только тогда Иран сбил американский беспилотник. Власти заявили, что аппарат нарушил воздушное пространство страны в районе Ормузского пролива. Трамп в ответ распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране, но в последний момент изменил свое решение.
В середине июня в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению два танкера. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Позже оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ. США возложили ответственность за инцидент на Иран. Их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения. Трамп призывал страны, провозящие нефть через Ормузский пролив, самостоятельно заниматься защитой своих судов. Он подчеркивал, что сейчас это делают США, не получая никакой компенсации взамен.