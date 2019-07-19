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Адвокат рассказал о первом допросе Абызова

Ведомости
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Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять месяцев ареста дал показания следствию по своему делу. Об этом сообщил РБК его адвокат Александр Аснис.

По его словам, Абызов был допрошен по его собственному ходатайству. Информацию в Telegram-каналах о том, что бывший министр «пошел на сделку со следствием и заложил чуть ли не Дворковича», защитник назвал фейком. 19 июля Telegram-канал «Незыгарь» написал, что Абызов «дает показания на своих друзей и врагов» и что речь идет «о Вексельберге, Дворковиче и еще ряде товарищей».

Как рассказал Аснис, Абызов во время допроса указал на то, что ему так и не разъяснили обвинение. В той же части, в которой обвинение ему понятно, он себя виновным не признает, подчеркнул адвокат.

Бывший министр также сообщил, что в период, к которому относятся события дела, 2012–2014 гг., «был занят госслужбой, поручениями президента и председателя правительства», поэтому не мог использовать служебные полномочия для преступной деятельности. Кроме того, он обратил внимание на то, что находился под плотным контролем спецслужб, в чьи задачи входит обеспечение безопасности членов правления.

Единственная цель «надуманного обвинения», по мнению Абызова, – это оказать на него давление, чтобы добиться самооговора и оговора иных лиц, рассказал Аснис. С той же целью было арестовано имущество бывшего министра и его семьи на сумму, многократно превышающую ущерб по делу, подчеркнул адвокат.

Дело против Абызова возбудили 25 марта 2019 г. На следующий день его задержали в подмосковном доме. Бывшему министру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. По версии следствия, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и члены этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., а затем преступная группа вывела эти деньги за рубеж.

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Технологии
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«В контакте» анонсировала запуск приложения для знакомств

Ведомости
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Самая популярная российская социальная сеть «В контакте» запустит приложение для знакомств под названием Lovina. Об этом говорится в сообщении социальной сети.

Дату запуска «В контакте» не называет, раскрывая в пресс-релизе лишь некоторые подробности работы нового сервиса. Чтобы начать им пользоваться, нужно будет авторизоваться через «В контакте» или заполнить анкету. На основе личных данных пользователя ему предложат наиболее подходящих собеседников.

Когда между пользователями «возникнет симпатия», то появится чат, который исчезнет, если в нем в течение 48 часов не будет видеоисторий или видеозвонков. Кроме того, в приложении будет предусмотрена возможность «карусели видеозвонков»: «Пользователи могут переходить от одного звонка к другому и выбирать, с кем хотели бы продолжить общение».

В Lovina не будет рекламы, но будут предусмотрены дополнительные платные возможности. Тарифы по ним будут самыми выгодными на рынке, обещает «В контакте». Сейчас пользователи могут зарегистрироваться в приложении с помощью чат-бота, а также настроить в App Store и Google Play уведомления о том, когда приложение будет доступно для скачивания.

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Финансы
Новости

Полис ОСАГО подешевел в первом полугодии на 5,5%

Ведомости
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Средняя цена полиса ОСАГО по итогам первого полугодия 2019 г. снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 5673 до 5363 руб, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Средняя премия по полисам на автомобили физических лиц в июне снизилась на 3,8% – с 5600 до 5386 руб. Средняя выплата выросла на 3,7% – с 64 100 до 66 500 руб.

Тренд на снижение цены полиса – долгосрочный из-за усилившейся конкуренции, приводятся в сообщении слова президента РСА Игоря Юргенса.

Число договоров по ОСАГО выросло в первом полугодии на 0,8% – с 19,23 до 19,38 млн штук. Сумма начисленных премий за этот же период снизилась на 4,7% – со 109 до 103,95 млрд руб. Количество заявленных убытков выросло на 5,2% – с 1,09 до 1,14 млн шт., а урегулированных – на 4,9%, с 1,06 до 1,12 млн шт. Общая сумма страховых выплат выросла на 8,8% – с 68,23 до 74,22 млрд руб.

С 9 января вступили в силу изменения, согласно которым тарифный коридор в ОСАГО был расширен на 20% в обе стороны – до 2746–4942 руб. Была введена и более гибкая система коэффициента «возраст – стаж» с более детальной градацией ступеней: вместо действующих четырех их стало 58. С 1 апреля была реформирована и система коэффициентов бонус-малус (скидки за безаварийную езду и надбавки за аварии). Он назначается водителю раз в год 1 апреля и в течение года не пересчитывается.

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Экономика
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Правительство может изменить систему импортозамещения в госзакупках

Ведомости
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Правительство готовится унифицировать доступ иностранной продукции к госзакупкам, сообщили «Ведомостям» в Минпромторге. «Предполагается вводить запрет только в целях защиты обороны и безопасности страны, в остальных случаях применять механизм «третий лишний» и ценовые преференции», – отметили в пресс-службе ведомства.

В данный момент в госзаказе действуют прямые запреты на покупки иностранных товаров, а также приоритеты для российских производителей. При закупке медицинских изделий действует правило «третий лишний»: если в закупке есть хотя бы два предложения с товарами российского производства, иностранные аналоги автоматически отклоняются. При закупке ряда товаров легкой и пищевой промышленности отечественным товарам дается ценовая преференция в 15% по сравнению с указанной в заявке, а в случае победы договор заключается по цене заявки. Покупать иностранное программное обеспечение и мебель при наличии российских аналогов и вовсе нельзя.

Прямой запрет на закупки иностранных товаров действует для легкой промышленности, программного обеспечения, спецтехники (бульдозеры, экскаваторы, погрузкичики) и легковых автомобилей, мебели, ДСП и ДВП панелей. Правительство обсуждает либерализацию правил закупок таких товаров – иностранную продукцию можно будет покупать, но по правилу «третий лишний» или дороже, чем отечественную. Минпромторг надеется, что нововведения позволят установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции, а также требования к процедурам закупки.

В марте Минэкономразвития предлагало ускорить процесс закупок, а саму систему сделать более ориентированной на импортозамещение. Ведомство отмечало, что необходимо проработать механизм поставок товаров по контрактам с единственным поставщиком, а также дать правительству право устанавливать размер авансов по контрактам, подпадающим под импортозамещение.

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Политика
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Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Электронные визы вводятся с 1 октября 2019 г., их будет выдавать МИД России по заявлению иностранного гражданина. Иностранцу нужно будет заполнить специальную анкету не позднее чем за четыре календарных дня до даты въезда в Россию. Виза будет действовать в течение 30 календарных дней, но максимально разрешенный срок пребывания в стране составит восемь дней. Такие визы можно получить для совершения деловых, туристических и гуманитарных поездок.

Путин накануне на встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым пообещал подписать такой указ. В июне президент поручил проработать также введение электронных виз для въезда на всю территорию России с 2021 г. Предполагается, что электронные визы станут частью Стратегии развития туризма, которую разрабатывает Минэкономразвития. Руководитель ведомства Максим Орешкин, в частности, выступал за распространение электронных виз на Москву и Петербург.

Петербург и Ленинградская область – не первые регионы России, в которые можно въехать по электронной визе. В марте 2017 г. Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 г. Эксперимент был признан успешным.

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Бизнес
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Минэнерго проверит случаи заправки самолетов загрязненным топливом

Ведомости
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Минэнерго создаст рабочую группу, чтобы разобраться с причинами попадания загрязненного авиакеросина в топливные системы самолетов. Об этом сообщил РБК представитель министерства.

Как пишет издание, группа создается после того, как в министерство поступил доклад, подготовленный Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомствен Минтрансу). В докладе говорится, что Минэнерго в марте поручило НИИ проанализировать пробы авиационного керосина, которым были заправлены два самолета Red Wings во время полетов в августе 2018 г. Эксперты нашли в авиатопливе «мутную желеообразную субстанцию» – полисилоксаны (силиконы).

Согласно докладу, у обоих самолетов Red Wings из-за нехарактерных примесей в топливе некорректно сработала техника. На одном из них неправильно сработала система отображения запасов топлива, на втором засорился фильтр двигателя. Борты вернулись в «Домодедово», но вылетали из разных аэропортов: один – из Иркутска, второй – из турецкого Бодрума; оба заправлялись в тех местах, откуда они вылетали.

Эксперты отметили в докладе, что и ранее во время расследования двух авиакатастроф – МиГ-29 в Жуковском и вертолета в Комсомольске-на-Амуре – в наземных средствах хранения авиатоплива тоже были найдены полисилоксаны.

Образование примесей из полисилоксанов может привести к остановке силовых установок, подчеркивается в докладе. Загрязненное авиатопливо может повредить двигатель, отметил в разговоре с РБК источник, близкий к НИИ. Соединения веществ также могут осесть на лопатках двигателя и вызвать их перегрев и последующее разрушение, пришли к выводу эксперты.

Они также указали на то, что полисилоксаны несут риск для безопасности полетов, в том числе для международных авиакомпаний, которые заправляются в России. В случае «реализации этого риска», отметили эксперты, возникнет новый риск – имиджевых и финансовых потерь для российских нефтяных компаний.

РБК направил запрос в Росавиацию. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по факту заправки одного из самолетов некачественным топливом, говорится в отчете. Представитель Red Wings отказался от комментариев. Представители СК и НИИ пока не ответили на запросы.

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Бизнес
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«Нафтогаз» заявил об отклонении жалобы «Газпрома» голландским судом

Ведомости
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Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома» в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».

Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» относительно юрисдикции суда 8 июля, говорится в сообщении. «Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража», – уточняет украинская компания.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. «Газпром» их обжаловал и потребовал полной отмены «транзитного» решения. Также «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с «Нафтогазом», действующих до конца 2019 г. Вместе с тем Украина начала пытаться принудительно взыскать с «Газпрома» эти средства в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал об уходе из Росгвардии трех генералов

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил в отставку и уволил с военной службы трех генерал-лейтенантов из Росгвардии. Об этом сообщает «Коммерсантъ», не называя источники. На портале опубликования правовых актов этого указа нет.

По данным газеты, уволены три человека: заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко (курировал тыловые вопросы), директор департамента строительства службы Валерий Дугинов, а также начальник главного управления кадров Виктор Мацюк.

Кадровое управление вместо Мацюка возглавил генерал-лейтенант юстиции в отставке Игорь Ильяш, выходец из ФСБ, руководивший в ней договорно-правовым управлением, пишет «Коммерсантъ». Источники газеты говорят, что это назначение связано с приходом в Росгвардию Олега Плохого, занявшего пост замдиректора – статс-секретаря службы. Плохой ранее много лет служил в ФСБ, затем в течение трех лет работал в администрации президента – до 2017 г. возглавлял управление по вопросам противодействия коррупции, откуда потом перешел в Минюст, став первым заместителем министра.

По информации «Коммерсанта», Плохой был призван в Росгвардию для наведения порядка.

О том, что Милейко уходит с должности, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил 1 июля. По информации газеты, он подал рапорт одновременно с генерал-полковником Сергеем Меликовым, который занимает должность заместителя директора Росгвардии. Как писало издание, уход обоих связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что рапорт Меликова пока не подписан, но это может произойти со дня на день. Руководитель избиркома Ставропольского края Евгений Демьянов 19 июля сообщил ТАСС, что Меликов вошел в число кандидатов в сенаторы от губернатора региона Владимира Владимирова.

Бизнес
Новости

«Газпром нефть» и «Сибур» стали единственными владельцами омского завода полипропилена

Ведомости
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Совместное предприятие «Газпром нефти» и «Сибура» – АО «Сибгазполимер» выкупило 50% доли в уставном капитале омского завода полипропилена ООО «Полиом» у группы компаний «Титан», сообщила пресс-служба «Сибура».

Таким образом, «Сибгазполимер» стал единственным владельцем завода. Операционное управление компании будут осуществлять совместно. Сумма сделки не раскрывается.

«Полиом» – один из крупнейших производителей полипропилена в России. Мощность предприятия составляет 218 000 т продукции в год, ассортимент – около 100 марок полипропилена. В 2014 г. на базе «Полиома» было создано совместное предприятие с участием «Газпром нефти» (25%), «Сибура» (25%) и «Титана» (50%). Основное сырье для производства поступает на завод с Омского НПЗ «Газпром нефти», а дистрибуцию готовой продукции в России и странах СНГ обеспечивает «Сибур».

Политика
Новости

Путин пообещал подарить машинку мальчику из пострадавшего от наводнения Тулуна

Ведомости
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Президент Владимир Путин посетил пункт временного размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области, где пообщался с мальчиком Димой из Тулуна, передает «Интерфакс». Одна из участниц встречи сообщила президенту, что ребенок очень ждал встречи с ним.

Путин попросил ребенка рассказать о своей просьбе к главе государства. Мальчик попросил у президента радиоуправляемую машинку. «Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? "Мерседес"? Я постараюсь», – пообещал Путин.

Жители, пострадавшие от наводнения и лишившиеся домов, обратились к президенту с множеством вопросов и жалоб. В частности, люди говорили о проблемах с перечислением средств, жаловались на неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решаться вопрос с возмещением утраченной собственности.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул десять муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов, в которых проживает 38 000 человек, в том числе 8500 детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Главным редактором ТАСС станет журналист кремлевского пула

Ведомости
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Главным редактором ТАСС со 2 августа станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главного редактора, сообщает агентство. Петров работает в ТАСС 20 лет. Он был корреспондентом кремлевского пула, а в последние годы руководил редакцией кремлевско-правительственной информации.

Сейчас пост главного редактора агентства занимает Максим Филимонов. Он был назначен на эту должность в январе 2015 г. Прежде в ТАСС не было должности главного редактора. До этого Филимонов работал в изданиях «Время МН», «Ведомости» и «Прайм-ТАСС», руководил службой на русском языке агентства Reuters, а также был заместителем главного редактора «РИА Новости».

Филимонов займет позицию советника гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Сам Филимонов заявил агентству, что о будущих местах работы пока не говорит.

Технологии
Новости

Facebook по требованию Роскомнадзора удалил картинку со свастикой на гербе России

Ведомости
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Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на гербе России. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора, потребовавшего ранее от соцсети ограничить доступ к странице с этой картинкой.

«После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России», – уточнили в ведомстве. С соответствующим требованием в Роскомнадзор 15 июля обратилась российская Генпрокуратура. После этого страница Facebook была включена в единый реестр запрещенной информации, но пока без ограничения доступа к соцсети.

Ранее Роскомнадзор по просьбе Генпрокуратуры обратился также к руководству Instagram с требованием удалить другую картинку, оскорбляющую российские государственные символы. В пресс-службе ведомства уточняли, что картинка содержит изображение «непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации». Ведомство направило соцсети уведомление о внесении страницы Instagram в единый реестр запрещенной информации.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон, устанавливающий административную ответственность за распространение в СМИ и интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Тем, кто размещает подобную информацию, Роскомнадзор дает сутки на ее удаление. В случае отказа выполнить требования ведомство может заблокировать ресурсы, нарушающие закон.

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