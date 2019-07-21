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МВД Украины рассказало о нарушениях на парламентских выборах

Ведомости
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К одиннадцати часам утра (время совпадает с московским) в полицию поступило 382 сообщения о нарушениях на выборах в Верховную раду, сообщило МВД Украины.

Большинство жалоб связано с незаконной агитацией (115) и с препятствованием осуществлению избирательного права (21), уточнило ведомство. Также граждане сообщали о конфликтах на избирательных участках (12), подкупе избирателей (10), повреждении имущества (7). Кроме того, поступило одно сообщение о минировании.

В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. На них будут избраны 450 депутатов Верховной рады: половина – по партийным спискам, а половина – в мажоритарных округах. Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%.

Ранее телеканал «112 Украина» со ссылкой на МВД сообщил, что утром по разным причинам не открылись восемь избирательных участков, еще 16 начали работать с опозданием.

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Политика
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Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

Ведомости
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Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности, заявил ТАСС представитель посольства республики в Москве. «Это абсолютная ложь», – сказал собеседник агентства. Об этом же сказал источник «Коммерсанта» в туркменском министерстве иностранных дел.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщила о смерти политика со ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Источники в Ашхабаде рассказали ему, что президент умер после того, как 15 июля ушел в отпуск.

О том, что Бердымухамедов скончался, сообщили также оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде и Telegram-канал El Murid со ссылкой на туркменскую оппозицию. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.

Гурбангулы Бердымухамедову 62 года, он стал президентом Туркменистана в апреле 2007 г. и впоследствии дважды переизбирался на этот пост с результатом выше 90%. По образованию Бердымухамедов – врач-стоматолог и в начале карьеры работал по профессии.

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Экономика
Новости

Орешкин спрогнозировал «взрыв» в экономике из-за закредитованности населения

Ведомости
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Проблема в экономике России из-за закредитованности населения, по расчетам Министерства экономического развития, «в любом случае взорвется» в 2021 г. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 г. она в любом случае взорвется, мы до 2022 г. уже не дотянем», – сказал Орешкин (его слова приводит ТАСС). Министр отметил, что Минэкономразвития сейчас готовит меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В интервью Орешкин также подчеркнул, что между Минэкономразвития и Центробанком нет никакого противостояния, а есть публичная дискуссия по ряду экономических вопросов.

В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Регулятор 28 июня выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, он уже год пытается объяснить Центробанку, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

На что россияне готовы брать микрозаймы

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Политика
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Дипломаты рассказали о состоянии экипажа задержанного Ираном танкера

Ведомости
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Жизни и здоровью экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного Ираном, ничего не угрожает. Об этом сообщило посольство России в Тегеране. По данным дипломатов, состояние моряков оценивается как хорошее.

В соответствии с международным морским правом до окончания проверочных мероприятий экипаж останется на борту танкера, покинуть корабль моряки не могут, добавило посольство.

Танкер, следовавший под флагом Великобритании в саудовский город Эль-Джубайль, был задержан 19 июля в Ормузском проливе. На его борту находятся 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.

Тегеран заявил, что задержал танкер за то, что тот столкнулся с иранским рыболовецким судном и не среагировал на сигнал бедствия. Британский МИД считает произошедшее нарушением международных норм и пообещал Ирану серьезные последствия. Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс назвал случившееся вызовом международной свободе судоходства.

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Стиль жизни
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Казань примет ЧМ-2025 по водным видам спорта

Ведомости
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Международная федерация плавания (FINA) выбрала города для проведения чемпионатов мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 гг. – ими стали Казань и Будапешт соответственно. Об этом сообщается на странице FINA в Twitter.

Таким образом, оба этих города примут соревнования ровно через 10 лет после того, как там уже проходили чемпионаты мира по плаванию. Казань была столицей ЧМ по водным видам спорта в 2015 г., Будапешт – в 2017 г.

Первый чемпионат мира по водным видам спорта состоялся в 1973 г., он проходил в Белграде. В 2019 г. чемпионат принял корейский Кванджу. Следующие соревнования пройдут в 2021 г. в японской Фукуоке, а в 2023 г. столицей ЧМ станет столица Катара Доха.

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Политика
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Зеленский рассказал, каким видит кандидата на должность премьера Украины

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже проводит консультации с людьми, которых видит в будущем на посту премьера страны. Он также рассказал, каким, по его мнению, должен быть человек, который займет пост председателя правительства.

Зеленский считает, что будущий премьер должен быть профессиональным экономистом без политического прошлого. «Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек», – добавил президент (его слова приводит «Интерфакс»). Зеленский отметил, что его требования могут не понравиться некоторым людям, которые идут в парламент, потому что они видят себя на месте премьера.

Отвечая на вопрос о создании коалиции в парламенте, Зеленский заявил, что не видит в ней «старых лиц». «Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов», – подчеркнул президент.

В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. На них будут избраны 450 депутатов Верховной рады: половина – по партийным спискам, а половина – в мажоритарных округах. Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%.

Сейчас пост премьера Украины занимает Владимир Гройсман. На выборах он возглавляет список партии «Украинская стратегия Гройсмана».

Как проходят выборы в Верховную раду Украины

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Политика
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Зампреда правительства Сахалинской области уволили за драку в кафе

Ведомости
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства Кирилла Подберезного, сообщается на официальном портале региона. Причиной увольнения стал инцидент в одном из кафе города, следует из сообщения.

Комментируя отставку Подберезного, губернатор отметил, что члены правительства Сахалинской области должны отличаться не только профессионализмом, но и высокими моральными качествами.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой Подберезный дерется в кафе. Как утверждается в подписи к фото, инцидент произошел в кафе The Soho в Южно-Сахалинске.

Подберезный был назначен зампредом областного правительства в апреле текущего года. Ранее в разные годы он был старшим экономистом петербургского банка «Зенит», заместителем управляющего филиалом ВТБ в Санкт-Петербурге, работал в «Росатоме». В правительство Сахалинской области попал в 2019 г., сначала став исполняющим обязанности советника губернатора. В должности зампреда курировал развитие инвестиционной деятельности и туризма.

Политика
Новости

The Telegraph узнала о планах Лондона ввести санкции против Ирана из-за танкера

Ведомости
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Правительство Великобритании планирует ввести в отношении Ирана санкции из-за задержания британского танкера Stena Impero, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники. По ее данным, об ограничительных мерах может быть объявлено уже 21 июля.

Санкции будут включать в себя дипломатические и экономические меры, в том числе замораживание активов, пишет газета. Кроме того, Лондон может попытаться воздействовать на Евросоюз и ООН, чтобы они возобновили ограничения, снятые с Тегерана в 2016 г. после подписания соглашения об иранской ядерной программе.

Танкер, следовавший под флагом Великобритании, был задержан 19 июля в Ормузском проливе. На его борту находились 23 человека, в том числе трое россиян. Судно следовало в саудовский город Эль-Джубайль.

Тегеран объяснил задержание танкера тем, что он столкнулся с иранским рыболовецким судном и не среагировал на сигнал бедствия. Британское министерство иностранных дел пообещало Ирану серьезные последствия, если танкер не будет освобожден в ближайшее время. Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс назвал произошедшее вызовом международной свободе судоходства.

Бизнес
Новости

Две авиакомпании приостановили полеты в Каир из соображений безопасности

Ведомости
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Британская British Airways и немецкая Lufthansa приостановили полеты в аэропорт Каира из соображений безопасности. Компании назвали это мерой предосторожности, не объяснив, что именно вызвало у них опасения.

Первой о приостановке полетов в столицу Египта объявила British Airways. «Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности во всех наших аэропортах по всему миру и приостановили полеты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности для дальнейшей оценки», – сообщила изданию Financial Times пресс-служба перевозчика вечером 20 июля.

Утром 21 июля о приостановке полетов в Каир заявила Lufthansa. Как передал телеканал ARD, компания заявила, что может возобновить полеты уже сегодня, после оценки ситуации. Каких-либо дополнительных сведений перевозчик не предоставил.

Британское министерство иностранных дел 20 июля выпустило предупреждение для туристов, порекомендовав им отказаться от поездок к западу от долины Нила, а также от полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейха, объяснив это повышенной террористической угрозой. В ноябре 2015 г. самолет с российскими туристами, вылетевший из этого аэропорта в Санкт-Петербург, был взорван в воздухе. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала произошедшее как теракт.

Технологии
Новости

С Байконура запустили корабль «Союз» с тремя членами экипажа

Ведомости
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С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13», сообщил «Роскосмос». Трансляция запуска велась на сайте госкорпорации.

На борту корабля находится экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС): космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

В 19.36 мск «Союз МС-13» успешно отстыковался от ракеты и был выведен на околоземную орбиту. Стыковка с МКС должна состояться через шесть часов – в 1.51 мск 21 июля.

Как работает единственное в России предприятие, которое делает снаряжение для космонавтов

Политика
Новости

Оппозиционеры предложили Собянину встретиться и обсудить выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборы, предложили мэру Москвы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. Соответствующее заявление опубликовал на своей странице в Facebook глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.

«Мы, кандидаты в депутаты, считаем, что прямую ответственность за сложившийся в городе политический кризис несет мэр Москвы Сергей Собянин. Мы публично обращаемся к нему с предложением о встрече, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию», – говорится в заявлении. Под ним стоят имена 15 независимых кандидатов, в том числе Юлии Галяминой, Кирилла Гончарова, Геннадия Гудкова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Любови Соболь, Елены Русаковой, Ильи Яшина.

Ранее оппозиционеры требовали встречи с председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Кроме того, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о намерении встретиться с не допущенными до выборов кандидатами.

Помимо требования встретиться с Собяниным в заявлении также есть предложение Совету по правам человека провести внеплановое заседание и обсудить на нем происходящее в Москве. Также в заявлении прописан ультиматум, который Яшин и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный озвучили ранее на митинге. Они пообещали провести акцию, которую сами оппозиционеры называют встречей с избирателями, у стен мэрии, если за неделю Мосгоризбирком не зарегистрирует всех независимых кандидатов.

В Москве 20 июля прошел санкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму. В акции, по разным данным, приняли участие от 12 000 до 22 500 человек. Ее организовала незарегистрированная Либертарианская партия.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы

Политика
Новости

Мосгоризбирком назвал попыткой политического шантажа ультиматум оппозиции

Ведомости
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Мосгоризбирком в своей работе руководствуется законом, а не призывами с трибун, заявил член комиссии Дмитрий Реут, комментируя требование политика Алексея Навального за неделю зарегистрировать всех независимых кандидатов.

«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун – в России вообще верховенство права и верховенство закона. А призывы закон не соблюдать – это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу», – приводит слова Реута «Интерфакс».

На избирательные комиссии давить бесполезно, добавил Реут. Слова Навального он назвал попыткой политического шантажа и посоветовал оппозиционерам лучше готовиться к выборам.

В Москве 20 июля прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция, по разным данным, собрала от 12 000 до 22 500 участников. Она была организована незарегистрированной Либертарианской партией.

На митинге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, а также глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин заявили, что дают властям неделю на то, чтобы зарегистрировать на выборах всех недопущенных ранее оппозиционных кандидатов. В противном случае они пообещали организовать новый митинг у мэрии Москвы.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы

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