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МВД Украины рассказало о нарушениях на парламентских выборах

К одиннадцати часам утра (время совпадает с московским) в полицию поступило 382 сообщения о нарушениях на выборах в Верховную раду, сообщило МВД Украины.

Большинство жалоб связано с незаконной агитацией (115) и с препятствованием осуществлению избирательного права (21), уточнило ведомство. Также граждане сообщали о конфликтах на избирательных участках (12), подкупе избирателей (10), повреждении имущества (7). Кроме того, поступило одно сообщение о минировании.

В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. На них будут избраны 450 депутатов Верховной рады: половина – по партийным спискам, а половина – в мажоритарных округах. Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%.

Ранее телеканал «112 Украина» со ссылкой на МВД сообщил, что утром по разным причинам не открылись восемь избирательных участков, еще 16 начали работать с опозданием.