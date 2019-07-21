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The Telegraph узнала о планах Лондона ввести санкции против Ирана из-за танкера

Правительство Великобритании планирует ввести в отношении Ирана санкции из-за задержания британского танкера Stena Impero, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники. По ее данным, об ограничительных мерах может быть объявлено уже 21 июля.

Санкции будут включать в себя дипломатические и экономические меры, в том числе замораживание активов, пишет газета. Кроме того, Лондон может попытаться воздействовать на Евросоюз и ООН, чтобы они возобновили ограничения, снятые с Тегерана в 2016 г. после подписания соглашения об иранской ядерной программе.

Танкер, следовавший под флагом Великобритании, был задержан 19 июля в Ормузском проливе. На его борту находились 23 человека, в том числе трое россиян. Судно следовало в саудовский город Эль-Джубайль.

Тегеран объяснил задержание танкера тем, что он столкнулся с иранским рыболовецким судном и не среагировал на сигнал бедствия. Британское министерство иностранных дел пообещало Ирану серьезные последствия, если танкер не будет освобожден в ближайшее время. Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс назвал произошедшее вызовом международной свободе судоходства.