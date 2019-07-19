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На задержанном Ираном танкере оказались россияне

На борту британского танкера Stena Impero, который был задержан иранскими властями в Ормузском проливе, есть россияне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

По его словам, всего на борту танкера находятся 23 человека. Помимо россиян, это граждане Индии, Латвии и Филиппин. Сколько именно членов экипажа было из России, представитель Stena Bulk не сказал. В настоящий момент это уточняется, пояснил он.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило о том, что власти Ирана захватили нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Судно не соблюдало международные правила, отмечалось в сообщении Tasnim.

Stena Impero подтвердила задержание своего танкера. По данным компании, его окружили неизвестные малые суда и вертолет в то время, когда оно было в международных водах. Сообщений о травмах экипажа не поступало, отметили в Stena Impero.