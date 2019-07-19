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Иран захватил британский нефтяной танкер

Иран захватил британский нефтяной танкер в Ормузском проливе, сообщает иранское агентство Tasnim. По его данным, судно под названием Stena Impero задержано во время пересечения Ормузского пролива. Оно не соблюдало международные правила, отмечается в сообщении агентства.

Компания – владелец Stena Impero заявила BBC, что судно двигалось в Саудовскую Аравию, но теперь «направляется на север в сторону Ирана». По ее данным, это произошло после того, как к нему приблизились небольшие суда и вертолет. На борту находятся 23 члена экипажа.

Министерство иностранных дел Великобритании подчеркнуло, что следит за происходящим.

Как отмечает Reuters, отношения между Ираном и Западом становятся все более напряженными с тех пор, как 4 июля британские военно-морские силы захватили иранский танкер в Гибралтарском проливе из-за подозрений в том, что он контрабандой перевозит нефть в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. Иран пообещал ответить, и 11 июля три иранских судна попытались заблокировать британский танкер, который проходил через Ормузский пролив.

18 июля США заявили, что их корабль сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе. В июне произошел аналогичный случай: Иран сбил американский беспилотник. Иранские власти утверждали, что аппарат нарушил воздушное пространство страны в районе Ормузского пролива.