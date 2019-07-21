Политика

Новости

Зеленский рассказал, каким видит кандидата на должность премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже проводит консультации с людьми, которых видит в будущем на посту премьера страны. Он также рассказал, каким, по его мнению, должен быть человек, который займет пост председателя правительства.

Зеленский считает, что будущий премьер должен быть профессиональным экономистом без политического прошлого. «Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек», – добавил президент (его слова приводит «Интерфакс»). Зеленский отметил, что его требования могут не понравиться некоторым людям, которые идут в парламент, потому что они видят себя на месте премьера.

Отвечая на вопрос о создании коалиции в парламенте, Зеленский заявил, что не видит в ней «старых лиц». «Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов», – подчеркнул президент.

В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. На них будут избраны 450 депутатов Верховной рады: половина – по партийным спискам, а половина – в мажоритарных округах. Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%.

Сейчас пост премьера Украины занимает Владимир Гройсман. На выборах он возглавляет список партии «Украинская стратегия Гройсмана».

Как проходят выборы в Верховную раду Украины