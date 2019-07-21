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Дипломаты рассказали о состоянии экипажа задержанного Ираном танкера

Жизни и здоровью экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного Ираном, ничего не угрожает. Об этом сообщило посольство России в Тегеране. По данным дипломатов, состояние моряков оценивается как хорошее.

В соответствии с международным морским правом до окончания проверочных мероприятий экипаж останется на борту танкера, покинуть корабль моряки не могут, добавило посольство.

Танкер, следовавший под флагом Великобритании в саудовский город Эль-Джубайль, был задержан 19 июля в Ормузском проливе. На его борту находятся 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.

Тегеран заявил, что задержал танкер за то, что тот столкнулся с иранским рыболовецким судном и не среагировал на сигнал бедствия. Британский МИД считает произошедшее нарушением международных норм и пообещал Ирану серьезные последствия. Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс назвал случившееся вызовом международной свободе судоходства.